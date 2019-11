Declanșează bestia, votează Președintele!

Computerul a furat itemii acestui joc și l-a băgat în casa ta/pe telefonul tău. Cine nu se joacă, se oftică mereu, are fierea neagră, lovește și trăsnește. E un fals. Vorbele lui sunt gargară ieftină. Zice: tot aia e. Cine-l joacă ține minte și oftica și amuzamentul. E curajos și are ficatul vesel. Nu i-a mers sau a câștigat - nu devine dictator, se tot întreabă ce-a fost în capul lui când a mizat.Ș-o ia de la capăt. Pentru a nu se lăsa păgubaș. Pentru că speră să câștige odată ș-odată.VEZI DIASPORA românească. Pentru fiecare român din lumea asta viața e un joc permanent.Creierul nostru e născut pentru alegeri. De tot felul. Pentru joc. De toate anvergurile. Nimeni din diaspora nu știa ce-l așteaptă.E destul să vrei să faci alegeri în viață, să te obișnuiești cu alegerile, uite așa îți cultivi sinapsa, ca pe un biceps. Și sinapsa cu drag te duce către și mai multe alegeri. Neuroștiința, of, arată că sinapse de astea faci continuu. Ca niște bătături în palmă.Ce alegi? Să nu te halească pisica, să nu-nghiți otrava, să te-mpreunezi cu șoareci, să n-ajungi experiment.Ce alegi? Să faci și mai mulți bani, să nu dormi noaptea, să n-ajungi zombi.Ce alegi? Să halești oameni, să scuipi foc, să te-mpreunezi cu zmeoaice, să nu te taie paloșul lui Făt Frumos.Ce alegi? Să înverzești, să te ia cu mătura gunoierul toamna, să ajungi îngrășământ.Ce alegi? Să umbli cu steagul - lup, să te sinucizi ca să nu te predai dușmanilor, să vorbești latina învingătorilor.Ce alegi? Vectori, extratereştri, misiunea: distrugerea planetei.Dormi pe Bucegi cu Babele, simți energetica Pământului cu degetul, dai cu apa vie în fundul gurii.Oricine te crezi poți face orice. Mai ai și alte alegeri.Înțeapă bula ta, dă restart, alege ca omul: între flori, filme, fete sau băieți, președinți sau cântăreți.Este prezentată povestea asta ca plină de responsabilitate. Îți spun eu, tot timpul, ne place să ne împăunăm, să arătăm noi, oamenii, că suntem diferiți de șoareci, daci sau ozeniști.Sanchi, demnitate umană, democrație. Sunt cuvinte importante știu, dar dacă sinapsele îți dau error, lasă, nu te ambala.Nu-ți bate capul cu vorbele, deci, alege-votează! Dă cu ștampila, dă la taste.Da-i cu ștampila, sare maimuța!După ce votezi, vezi cum se poartă omul ăla ștampilat acolo Sus, că doar a devenit trimisul tău la Cotroceni.Alege măcar pentru jocul ăsta cu Bestia, pentru a admira Bestia, pentru a vedea cum se poartă unde tu ai cocoțat-o.Să vezi cum a uitat de unde a venit.Alege pentru a admira omul în toată splendoarea/Puterea lui. Nu-i așa că-ți sare muștarul la fiecare cuvânt de ăsta:Ceaușescu, Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Iohannis.Știi și tu: nu-i unul care să nu-și fi dat arama pe față.cum ziceam, pune-l pe om pe scaunul Suprem să vezi cum devine Bestie.Cum își schimbă caracterul, cum nu-nțelege că n-are dreptate mereu.Tu alege mereu, dă-le-n cap cu ștampila, apasă pe taste. Este show. Și ca-n orice joc să știi că tu alegi mereu armele cu care câștigi/pierzi, drumul pe unde s-o ia/pe unde Puternicul zidei ș-o ia.Reglează-l din butoane, din ștampilă, din taste. Că de asta ai creier, de asta-i joc. Numai așa peste 5 ani iese o nouă versiune.