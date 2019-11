Nespălatul de București. Fără căldură și apă caldă - fapt de viață cu repetiție / după 30 de ani de la Revoluție

Da, nu-s ca voi descurcăreț și întreprinzător. Nu-mi plac chestiile practice și, de aia, am ajuns dependent de rețelele de termoficare. Dar cred că o legislație simplificată în favoarea centralei de apartament și o serie de inspecții clare la țeavă și aparatură mă vor responsabiliza. Așa cum cred că Primăria, dacă tot dă bani lui Daniel de la Patriarhie, poate da subvenție celor din sărăcie.

Să-ncetăm cu RADET-ul. De astă primăvară a-nceput criza, de astă vară primarul și RADET-ul durerii bucureștene vrăjesc poporul. Nu-i adevărat, este un moment, se va rezolva. Și de atunci eu am numărat câte un moment de câte o săptămână în fiecare lună. Cică se modernizează, cică se fac lucrări, cică doar un pic dimineața, un pic seara - anunțuri repetate în ușa blocului.