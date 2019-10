RISE PROJECT VS Dan Barna. Sau înc-o întoarcere din morți a jurnalismului

Orice votant (oricât ar fi el de dotat sau nu cu discernământ) are nevoie să dea votul în cunoștință de cauză. Avem tabloul complet acum. Iohannis, întrebări privind casele din Sibiu. Barna, întrebări privind administrarea banilor europeni (nu deturnare fonduri, ci prost management). Dăncilă, certitudini privind incompetența. Diaconu, certitudini privind incompatibilitățile sale funcționale cu politica (încălcarea legii privind compatibilitatea manager teatru - parlamentar, nepriceperea sa în treburi europene). ETC.Că acum a avut pontul, că acum a fost gata ancheta, că acum este la maxim concentrarea și atenția asupra candidatului la prezidențiale 2019. Atenția? Da! Să nu uităm că doi meteoriți lovesc zilnic românii interesați de soarta națiunii: Breaking News-ului și piarul-publicitatea. Primul îi ține în frici, celălalt le dă sfaturi și rețete de viață. E vai și amar dacă se abate cineva din această logică a atenției maltratată cu orice preț. Alegerile de acum din noiembrie sunt un prilej bun de a lansa torpile care altfel ar trece invizibile pentru corporatiști, pentru fanatici USR, pentru hipsteri, tineri de tot felul. Este un moment de atenție maximă în care RISE PROJECT poate atrage atenția asupra jurnalismului, de ce nu? RISE n-a făcut nimic special, a aplicat regulile: a cernut între fake-uri și lucruri reale, s-a informat, a dat telefoane să verifice sursele, au fost critici, au amânat publicarea când n-au fost siguri pe detalii, au mers și-n teren. Sunt chestii de documentare și investigație. RISE nu-i unic, dar face deja parte dintr-o oază de jurnaliști, pe care-i numărăm și sunt tot mai puțini.Există o nouă etică. Fără mamă, fără tată, fără Dumnezei. Aici e vorba de o lungă istorie a jurnalismului românesc. Putem enumera cazuri din trecut care au devenit regulă astăzi. Investighezi un caz, ca să șantajezi. Sau scrii după ureche. De aceea, RISE nu-i unic, dar face deja parte dintr-o oază de jurnaliști, pe care-i numărăm și sunt tot mai puțini. Ori, în această nouă etică existentă, singura șansă este jurnalismul fără mamă, fără tată, fără Dumnezei. Problema este alta. Publicul, în marea majoritate, și-a pierdut discernământul. Trăind cu piaruri ieftine care-i arată cum să-și trăiască viața și breaking news-uri care-i arată s-o trăiască senzaționalist, nu-nțelege, da, exact, e incapabil să-nțeleagă. Nu e învățat/s-a dezvățat să stea pe gânduri. Analfabetismul de acest fel, dominația emoțiilor conduc la certitudinea conspirației.Analfabetismul de acest fel, dominația emoțiilor conduc la certitudinea conspirației. “Orice om” îi este frică de incertitudine, de stat pe gânduri și atunci sare în papuci: Uraaaa! Actul jurnalistic RISE este SRI, SIE, sigur. Aici nu e vorba doar de anagrama micului Caramitru, IT-ist de profesie. Ca micul Caramitru cred milioane de conspiraționiști, inclusiv fanii lui Barna, lui Iohannis, lui Dăncilă. Conspirația lovește când-unde nu crezi. Și ea dă relaxare. Lasă, bă, știm noi mai bine! Nu există în acest moment nicio dovadă de colaborare RISE-SRI/SIE. Ce contează!Orice eroare poate exista într-un articol de acest calibru. De cifre, de cuvinte, de exprimare, etc. Da, chiar clickbait, de ce nu? Importantă este proporția acestora. Important este ca toate acestea să nu afecteze conținutul, concluzia. Ori, a căuta nod în papură este normal pentru conspiraționiști. Conspiraționiștii se cred mai întemeiați să adauge: nu numai că e scris de SRI articolul, dar sunt analfabeți!Dincolo de orice, trebuie să remarcăm reacția lui Barna. Probabil nu și-a dat seama de efectul dezvăluirii. Se-ntâmplă. Apoi, s-a ferit de conspiraționisme. Bun. Oricum și-a asmuțit lupii și lupii au făcut un spectacol care își mănâncă liderul. Lupii? Simpatizanți, fani s-au acreditat ca adepți ai unei noi etici în orice: politică, jurnalism, comerț, IT, etc. Ori, lupii ce-au făcut? Setoși, s-au adăpat din vechea tradiție a compromisului. Care-s dovezile?RISE este unul de-al nostru, nu? Are dreptate să publice RISE, dezvăluirile despre Barna? Păi, nu mai sunt ai noștri?Păi, să nu le luăm banii băgați în nesimțiții ăștia? De ce acum a publicat RISE dezvăluirile despre liderul nostru? Există o nouă etică a jurnalismului ăsta, jurnalism e ăsta, vai de capul lui? RISE este controlat de SRI, SIE, KGB? Da. Păi, ăștia nu-s ăia plini de stângăcii?Barna s-o fi apărat cum a făcut-o de efectul RISE, dar a fost dărâmat de lupii săi. De acești lupi fomiști după conspirații, certitudini, orbi în ceea ce privește defecțiunile de funcționare ale liderului.Pe Barna o să-l aleagă - o să-l alerge lupii!De ce? Nu face absolut nimic în a arăta o nouă etică în politică și-n viață. Să le spună lupilor săi adevărul: bă, am dat-o în bară, am vrut și eu un ban, ce-i rău în asta? Am fost lup ca voi, acum vreau să fiu Hagi.