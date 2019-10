Mihai Șora și Libertatea ca un Mag

Asta-i! Uite de ce este "împușcat" Mihai Șora. Tu ascultă-n buclă. Ca să pricepi ceva:Ce făcea Șora la 30 de ani? Născut în 1916, facem o socoteală, nu?, în 1946 Șora își făcea bagajele să se-ntoarcă în România. Dacă ne luăm după spot, chiar venea spre țară. Terminase în anii 930 studiile de filosofie la București (mintea îi fusese formată de Eliade, Vulcănescu, Nae Ionescu) și umblase să vadă cu ochii lui lumea în care trăia. Până aici clar: față de Paris, unde era capitalism-refacerea după Război, venirea în țară a fost îngrădirea libertății. Aici se construia comunismul, iar lui Șora i s-a interzis să plece din țară. Până aici Șora din spot este ca Șora din viață.Să continuăm. Anii foamei și frigului comunist au fost 1950 cam până-n 1962-63 și apoi 1977/8-1989. În toți acești ani, în afara păturii de comuniști din nomeclatură, restul lumii a suferit câinește. Șora se include în românimea care a trăit cu mâncare, lumină, căldură “pe apucate”. S-o dăm mai clar: chiar dacă aveai bani-bani mâncarea bună era greu de dobândit (pile/cozi), iar lumina-căldura erau de la sistemul energetic național și când nu te așteptai, Partidul Comunist le tăia fie că făcea economie, fie că vroia să arate cine are Puterea. Înjurai, dar ți-era frică. Spuneai bancuri, dar ți-era frică.. Am trăit, am dârdâit, am înjurat, am slugărit, am făcut cozi pentru un kil de carne. Apoi, am vrut să citesc ce-am trăit. Am citit după Revoluție Tismăneanu, tătucul cărților despre comunismul românesc, apoi, de ce nu, și un Adam Burakowski a fost bun. Dar nu-i destul. Ca să-nțelegi ce-i cu Șora trebuie să-l plasezi în epoca de dinainte de război: Cioran, Eliade, Ionesco, Vulcănescu, Noica, Paleologu ăl bătrân. Este o aventură intelectuală plină de derapaje într-un deceniu injectat de radicalisme, naționalisme (fascism, comunism). De asta trebuie citită, minim, biografia lui Eliade scrisă de Florin Țurcanu și Cioranul Martei Petreu. După ce-am citit cărțile astea m-am crucit, am stat ore-n șir și mi-am dat seama cât de mic sunt ca om. Apoi, da, trebuie înțeleasă Rezistența anticomunistă. Reportajele Hossu-Longin te luminează. Dar să le lăsăm dracului de cărți și filme, nu?Adică, cum? E simbol Mihai Șora? Păi, este!N-a fost în partide după Revoluție, și-a spus cuvântul apăsat, mereu împotriva derapajelor Puterii. În 1990 a fost ministrul Educației. A plecat din guvernul Petre Roman, văzând barbaria mineriadei din 1990. Dela 100 de ani în sus a stat în Piețele publice din România și a protestat, în frig, în ploaie, în soare, sub Girafă, împotriva demențelor actualei Puteri.S-o luăm cu anii tinereții. Tinerețea se formează prin modele umane, culturale. N-a optat pentru legionari, cum au făcut Cioran, Eliade, Noica, Vulcănescu. A ales mișcarea de stânga și a intrat membru al partidului comunist francez. Atenție! Partidul Comunist Francez, parte din rezistența antifascistă. Apoi, același Partid Francez a fost sedus, prin intelectuali de frunte, de Stalin. Grav? Gravă opțiune acum, dar Șora avea 30 de ani în epoca sfârtecată de crime și ideologii. Era tânăr, era o opțiune frenetică, asumată. N-a ucis, n-a dat în cap, n-a fost în fruntea bucatelor. Era fascinant Stalin văzut de la Paris. Să trăiești un pic de Stalin cu Jean-Paul Sartre şi Simone de Beauvoir, Henri Barbusse, André Bréton, Yves Montand, André Malraux! CLICK aici pentru detalii. Eliberator al popoarelor de hitlerism, speranța unui nou început al popoarelor de după Război. Îl judecăm pe Șora la 102 ani pentru rătăcirea unei generații, pentru un context despre care nu știm mai nimic. Repet, pentru comunismul-iluzie văzută de la Paris?Apoi, Șora s-a întors acasă. În mod firesc avea o carieră la Paris. Publicase o carte care a uimit “Du dialogue intérieur: Fragment d'une anthropologie métaphysique, Gallimard, 1947”, i s-a oferit chiar cetățenia franceză. Pune mâna pe "Eu&tu&el&ea... sau dialogul generalizat", e varianta românească. Am citit. Merită!Niciun dubiu al autorităților franceze cum au fost cele privindu-i pe Cioran sau Eliade. Apoi,De fapt, venise pentru familie. Sechestrat în Ro, s-a angajat în Ministerul de Externe Comunist și, apoi, a traversat comunismul prin edituri variate. N-a ucis, n-a dat în cap, n-a fost în fruntea bucatelor. Referent de specialitate în ministerul Anei Pauker înseamnă că intrase în cenușiul vieții. Trăia și el cenușiu. Cine-l poate condamna pentru asta? N-a văzut dizidenții, n-a văzut condamnații politici?Anii comunismului ca orice ani trec. A urmat dezmeticirea. Chiar de comunism. Prea tărziu-prea devreme? Cine știe? Cert este că alături de Paleologu, de Noica au trăit în inerția istoriei. Dar, revin, fără să accentueze răul trăit.Șora, Paleologu, Noica erau simboluri, da, pentru generația Liiceanu, Pleșu, Sorin Vieru. Iar Liiceanu, Pleșu, Sorin Vieru erau modele pentru generația mea vegetativă în comunism (odată cu Jurnalul de la Păltiniș). Șora, Paleologu, Noica erau parte din aventura celei mai mișto generații intelectuale pe care a dat-o România. Fierbânțeala tinereții și ideologiile radicale, obrăznicia de a construi o Românie schimbată la față.Dizidenții erau numărați pe degete în România. Sigur știa. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce nu s-a luptat pentru ei împotriva regimului. Cred că a făcut-o. Cred că a luat atitudine. Dar atitudinea era în surdină. În cercuri reduse. Protestai cu prietenii de idei, de-o viață. De frică, cu speranță. Vorba lui Andrei Pleșu, Șora are o "minima moralia".Dar, revin, spotul nu vorbește despre dizidență.Are dreptul Șora să vorbească în spotul eMag despre libertate, despre comunism? Are.treci/tolerezi compromisuri în fiecare zi a ta. Ori tu ești Liber.ai o slujbă într-un capitalism, care te exploatează sălbatic. Ori tu ești Liber.nu ieși în stradă când vezi în jurul tău incompetență, hoție, inegalitate. Vezi Răul. Ori tu ești Liber.n-ai chef de istorie, de înțelegerea ei. De aia citești o prostie scrisă de un prost și imediat crezi. Ori tu ești Liber.n-ai timp să-ți vezi lungul nasului. Ori tu ești Liber.Libertatea, bă, e un Mag. La concursul de magi, magicieni s-a calificat și Șora. Tu, ce șansă ai?