"Nu-s nici bărbat, nici femeie, ci undeva între". Așa mă simt. Nici Dumnezeu, nici extratereștrii, nici dacii liberi nu-mi interzic. Ce mă fac?

Mai mult, sistemele computerizate la care stai cu gura căscată omoară cuvintele transformându-le literele în coduri. E mai simplu, e mai confortabil, nu ne mai lovim de tradiție, istorie, etimologie. Este revoluție! Și lucrurile merg câtre robotizarea ta atâta timp cât comanzi de mâncare pe net “1 sau 2 sau 3”, în loc să ți se indice “chiftea cu piure”, “ciocănel de pui cu piure”, “ceafă de porc cu piure”. Cuvintele sunt puuf, bing, bang, împușcate. Distruse în tradiția și istoria lor.Dă-o dracului de ceafă e ca chifteaua. 1 e ca 3. Tot în maț se varsă, tot la budă ajunge.Nu-i destul! Stau cu capul în calculator non-stop și sunt vulnerabil la toate gogorițele lumii. Uite cum ceafa de porc, buda și Prejudecățile fac horă. Din vârful buzelor repeți: Ce homălău e ăla, ce proată e blonda, ce cretin e ăla!Lovește la ceafă, lovește în budă, lovește în prejudecată.Un cuvânt tradițional, cu istorie îndelungată, azi e un hopa mitică.“They” oprește carul nebuniei consumeriste, nu se vrea judecat oricum.Mai precis, anii de discriminare, de prejudecăți, de sexisme, misoginisme, feminisme au scos un tulburător și filosofic răcnet din ființa umană: nu știu ce sunt, bărbat sau femeie.Lăsați-mă cu responsabilitățile, cu greutatea răului istoric, cu armata obligatorie. Mai degrabă sunt ceea ce cred eu: și bărbat și femeie. Când bărbat, când femeie. Un pic din toate.E o lume în descompunere? Care nu-și recunoaște identitatea clar? E o lume mai profundă, care înglobează dintr-un singur gest o întreagă ascendență filosofică? Grea întrebare, dar sigur gestul lui They nu mai poate fi ignorat de acum încolo.Nu Dicționarul impune trendurile. Nu e MacDonalds sau Coca Cola. Nu, nu. Dicționarul urmărește ce se-ntâmplă în uzul poporului uman și notează. E ca și Google, ca și Facebook.În primul rând, secolul 21 este o desrădăcinare. Nu-s bărbat, nu-s femeie.Dacă nu mă simt bărbat asta înseamnă că nu trebuie să fiu eficient cu orice preț, nu trebuie să umblu cu mândria între picioare că eu decid soarta lumii. Dacă nu mă simt femeie înseamnă că mă lipsesc de prejudecățile de-o istorie: casnică, proastă, “cu burta la gură”.Vezi, asta spuneam. Un cuvânt THEY și schimbă complet mintea-lumea.Cine?Un cuvânt “They”.Uite aici se complică rău mințile. Obișnuit ca fiară de-o istorie să gândească binar, în alb-negru, Omul nu poate înțelege ce-i cu acest THEY. Nu-s bărbat, nu-s femeie, dar nici nu vreau să știu-nu știu ce anume sunt. Aha, las că știm noi ești LGBTQ.THEY este, de asta, visul unei întregi tradiții filosofice.Lasă individului libertatea să se definească, într-un secol al clasificărilor robotizate. Ce sunt? Nu sunt ce vreți voi, sunt ce am chef. Azi, bărbat, mâine femeie. Și-n a treia zi nici nici.“They” mă ascunde, mă protejează. Pot să-mi schimb sexul, sau pot să nu mi-l schimb, pot să greșesc sexul și să revin. Secolul 21 permite absolut și schimbarea de sex și revenirea la inițial, de ce nu, chiar și androginizarea sexuală.E nebun secolul 21! Lasă omul să meargă după fiecare iluzie, minciună, eroare, fără memoria păcatului săvârșit (care păcat?). Secolul 21 nu are memorie. Memoria este un hard în Siliconvalii.Nu-nseamnă că aceste ființe ambigue ale secolului 21 nu vor faimă, nu vor fi președinți sau cântăreți. Nu-nseamnă că aceste ființe ambigue ale secolului 21 vor știi adevărul-minciuna, pardon, post adevărul. Nu-nseamnă că aceste ființe ambigue ale secolului 21 nu vor avea orgolii, nu vor trăi din fake-news. Eu cred că epoca lui THEY nu va da două parale pe fake-news cu care noi ne ucidem nervii și viața și nu va da două parale pe post-adevărul și statul paralel cu care ne alegem Șefii de stat și de guvern. THEY ambiguu? Nu, astăzi este fericire. Cum va fi și mâine. THEY rupe o barieră astăzi. Dar, așa e soarta cuvintelor, dar și a codurilor computerizate, mâine THEY va fi o barieră.