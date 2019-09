Jos laba de pe Pancu, dar admirați-l pe Lucescu. Elogiul erorii

E nasol cu articolul ăsta. Nu știe 100% ce vrea. Îi e frică să susțină tradiția: Pancu antrenor. Dar îi e frică și de inovație: Mircea Lucescu antrenor.Adică ideea este: băi, Rapidul e în Liga a doua. Să-i dăm benzină. Cum a ajuns aici? Cu Pancu. Noi acum vedem în viitor! Pancu, adio! Ne vedem campionii României, ai lumii, atunci e mai bun Lucescu.Este momentul "vizionarilor", nu? Al celor care spun: Ce ar fi să călcăm peste cadavre? Da, ce ar fi! Daniel Pancu a tras pentru Rapid. Acum cine-i Pancu? E un cadavru. A luat echipa de la zero? Și-a sacrificat cariera pentru beleaua Rapid? Dă-l în mă-sa. A fost un bou! Îi dăm un exit. Noi? Avem acum viziune 2019.Cam ăsta e cadrul de demențe sub care triumfă astăzi parte din galeria Rapid agitată de primarul sectorului unu București. Oamenii ăștia au dreptate: au dat din antricoate și neuroni ălături de Pancu. Acum Pancu e depășit. N-are, domle, anvergură. Stagnează. I-ați impus niște jucători. V-ați luat comisioane. Jucătorii nu dau niciun randament?Lasă-mă, bă, Pancu e vinovat, n-are rezultate. Mai grav, n-are, domle, viziune! Rapidul e pe șapte în liga a doua. Vai și amar. Păi, vezi Pancu trebuie să fie Țucherberg, Mask. trebuie să fie viitorul.Uite, Pancu e Pancu. Și ne oftică rău chestia asta. N-a-nceput campionatul bine, dar trebuie să dăm cu Pancu de pământ. Da! Da! Să fie distrus, "ars"! Să-l doborâm!Bieților fanatici, e boală toată această furie!Nu furia rezolvă Rapidul. Mi-e și frică să scriu pentru că Rapidul, cu care am crescut o viață, e într-o cumpănă mai a dracului decât aia în care a luat-o de la capăt. Când ești la pământ, ești mort. nu, acum este vertijul, boala dată de Putere. Nefericita Putere. Bolnava Putere.Astăzi Rapidul are din nou prestigiu, are din nou trecut, și-a împlinit obiectivele în patru-cinci ani. Este Rapidul care s-a ținut de cuvânt! Deci, are viitor, ne bucurăm să jucăm în Liga întâi. Putem bate Dinamo, FCSB, CFR Cluj. Puem doborî moștrii sacrii.Vulturii însă gândesc ACUM altfel: e investiție! Vreau să fac bani! De o lună-două, labele unor "prăjiți", pline de grăsimea Puterii ce va fi, le bagă în viscerele lui Pancu. Îl risipesc pe Pancu în dispute tâmpite, îi răpesc discernământul și timpul.Pe de altă parte, să fim serioși, Lucescu Mircea este o mare stea! Este copleșitoare steaua asta. Nu pot s-o pun la îndoială. Dar Mircea Lucescu nu este garanția victoriilor de acum încolo. Un antrenor nu are soluții magice. El complotează cu "vestiarul", cu transferurile. Mai mult, cum să nu vrea orice jucător din Ro să nu colaboreze cu Lucescu, sub puterea baghetei unui mare făcător de echipe?Vrea Lucescu? Ce sens are să știm adevărul? Nu răspunsul lui îl aștept. Cred că Pancu merită credit. Nu merită "futut" la creier zilnic. Trebuie ca mintea lui de antrenor să fie creditată și deloc disturbată. Da, mintea lui care a câștigat, în tăcerea anonimatului.Pancu este un jucător mișto. Este și un antrenor care a crescut "de la coada vacii" și el trebuie lăsat să crească în atitudine, în anvergură. Să crească în eșecuri și reușite.Rapidul ăsta născut din cenușă, din nimic, din patimă, nu trebuie să meargă pe logica FCSB-Becali. E mult mai mișto logica Pancu. Șansa Rapidului este acum, la macazul 2019, să găsească altă filosofie de viață. Pancu e un antrenor de mică anvergură, da? Este nea Mircea Lucescu inorogul?Hai să vedem care-s limitele minților, puterilor lui Pancu. Este mare lucru în secolul ăsta fulger! Este semn de mare respect pentru tine ca suporter. Este cel mai important lucru pentru fiecare om, pentru fiecare iubitor de Rapid, pentru Rapid astăzi. Nu vrem să fim Becali! Nu vrem să ne omorâm antrenorul că a dat-o-n bară la început de sezon.Ce-i de pierdut? Nimic. Nu ne bagă Pancu în liga întâi? Nu-i nimic! Intrăm la anul! Locul Rapidului este etern în Liga întâi! Hai să nu fim ca FCSB-ul! Sau ca Dinamo! Să nu ne agățăm de Putere cu orice preț. Să facem o figură altfel. Dă-i în gura mă-sii de bani! Rapidul să fie Altfel! Să avem răbdare cu Pancu. Să fie un pic de strategie, un pic în plus de viață și sânge. Rapidul să fie mai deștept. Rapidul să aibă sânge în Pancu!Nea Mircea, nu te supăra! Hai, vino secundul lui Pancu! Nea Mircea, scrie istorie cu Pancu! Nea Mircea, hai să vorbim peste un an