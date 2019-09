În numele ficțiunii. Cazul poetului Florin Iaru căruia i-au fost sesizate sexele, iar poezia i-a fost dată la tomberon

Repet.Mai mult, principiul meu este aici și mereu să spargem bulele, dacă vrem un dialog adevărat. cam asta face și ficțiunea.Știm ce-i cu Iaru. Și o spune și Iovănel în textul său.Să încep cu enumerarea a unor mari ficționari pe care-i admir? Da, am o listă, dar să venim la actualitate. Trăiesc Cărtărescu, Agopian, Iaru. Uite-i apoi, pe Svetlana Cârstean, TOBobe, Teodorovici, Lăzărescu. Toți lucrează creativ “la cea mai înaltă ficțiune”. Mai dau și gherle, normal, unii sunt mai ficționari ca alții, este firesc.Aș simplifica și aș porni de la Iovănel. Iovănel enumeră câteva cazuri de pxxxlă, pxxxzdă în poezia lui Iaru și spune că nu fac poezie și dacă nu fac poezie sunt sexisme și sexismele sunt bune de gunoi.De ce? Iovănel nu analizează poezia, n-o compară cu a altora, nu, o condamnă: sexism și misoginism.Iovănel, e critic literar, este om cu carte. Ficțiunea este când știi textele altora cu pxxxlă și pxxxzdă și creezi o surpriză cu poezia ta pentru cititori, zic.Uite, Iovănel ar fi arătat că-nțelege ce e ficțiunea dar nu-i plac realizările lui Iaru dacă ar fi numărat câte pxxxli și câte pxxzde a băgat Iaru în cartea sa. Da, ar fi fost o surpriză. Asta da, o cronică de carte creativă, care numără și compară cu materii similare din literatura universală.Și cum îl știu citit, a uitat ce-a învățat la școală și-n viața lui civilă despre rolul pzzzlii și pudei în literatură. E o istorie, oho, universală, nu-i așa, Iovănel.Vorbim nu de drama Iovănel. Vorbim de marea dramă a unor generații tinere care scuipă cu orice preț operele trecutului, tragedia este a unor întregi cohorte de inși care se simt apărați de acest “political correctness”. Care gândesc într-un mereu sistem de auto-apărare, septic. să nu cumva să ne atingă tentaculele unei lumi maculate, care gândește diferit.“Political correctness” o fi fost bun ca idee, inițial, poate în viața de fiecare zi, el impune norme de comportament celor fără. Este o instanță adecvată pentru civism. Dar justiția asta nu poate intra cu bocancii în ficțiune.Dece? Revin, ce este iar ficțiunea? Surpriza am spus că e primul pas, pas făcut prin comparații bazate pe înțelegerea unor experiențe.Harry Potter. Da! "Stăpânul inelelor", o, da! Game of Thrones! o, da! Da! Cât sexism e-n poveștile astea? Oho, Dumnezeule! Dar ficțiunea ne-a răpit pe toți.Să dau alt exemplu, nu? Cine citește “Gata”? Poezie-ficțiune este aici. De ce? O fi aici o rețetă lesbiană? O fi aici o rețetă din fierărie? Dacă citești cuvintele astea, asta crezi:“Cine nu-i gata îl iau cu lopata.Lopata e sora bună a cazmalei.Ehei, cum se mai jucau ele, toată ziulica, la grădiniță.Însă cazmaua e și sora de lapte a tîrnăcopului.S-au iubit mult, dar laptele nu le-a dat binecuvîntarea.Tîrnăcopul era de familie bună.Un verișor de-al lui s-a căsătorit cu lopățica de infanterie,iar unchiul bomfaier a fost naș. Ce dovadă mai bună mai vreți?Lopățica de infanterie era urmașa, în linie dreaptă, a infanteriei,iar infanteria e regina armelor.Și cu asta, cred eu, am spus totul.Dar orice poveste, oricît de frumoasă, are secretele ei de familie.Într-o noapte ca toate nopțile, a luat mîna grăjdarului și…Da, acel grăjdar care dăduse cu ciomagul după cîine.Da, acel cîine care fugărise pisica.Da, exact pisica aceea care venise dimineața cu un guzgan în bot.Da, întocmai acel guzgan care se culcușise-n rastel.Da, exact rastelul în care stătuseră cuminți toate armele care,în dimineața de dinaintea nopții ca toate nopțile…Hai, spune, cui au dat ele onorul?Pentru cine, mă rog? Pentru acea regină a armelor care…Pe care vă rog eu să nu o mai pomenim.”Te surprinde, copiază realitatea, dar îi dă un sens ficționar. Se joacă cu formule mecanice, copilărești. Da, pentru a stoarce puterile cuvintelor. Uneori ficțiunea asta face: nu urmărește o concluzie, este un joc de dragul jocului. Ficțiunea are gratuitatea sa. Nu-i utilă, nu-i bună de nimic. E doar o încântare a minții. Catharsis.1. Surpriză2. Crearea unui întreg univers imaginar, cu puține tangențe cu realitatea3. Încântare a mințiiIdeologii political correctness se sustrag unei aventuri nemaiîntâlnite, fac curat în țara de mitocani și lasă în urma lor o lume de Frankensteini. Își răpesc cele 3 plăceri ale ficțiunii. Or, ei să nu uite: Frankenstein își omoară creatorul.Diferențele generaționale, de grupuri, de bule, de condamnări, de monoloage absurde fac ca lectura unor povești pentru copii de Grimm să fie una oligofrenă, cititul unor Socratici, Boccacieni, Dadaiști să fie una degustată, admirația unor Leonarzi, Daliști să fie una tălâmbă, ascultarea unor Ceaikovschieni sau Enești să fie una blegoasă. De ce? Pentru că toți ăștia sunt misogini. Bărbați sunt, da? Toți au scris pentru că masculinitatea a fost la Putere secole!Știu! Există Dincă din Caracal la fiecare colț de Românie. Există misogini, există idioți. Sigur. Dar, Dumnezeu sau alt spirit așa a făcut lumea asta. Si din multă-multă ficțiune.Fiecare zi nu e doar misoginism, fitness, utilitarism, rol social, empatie, reziliență, nu. Dacă ar fi așa, și TU, cititorule ai spune: înnebunesc și-mi pare rău!