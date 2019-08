Revolta. Duminica de după. 11 august 2019. Pentru revoltați și oameni politici

Te uiți la numere, de uiți la câți ați fost, ce greșeli au fost, ce lucruri s-au întâmplat, ce poze s-au făcut, cine a bruiat, de ce unul nu șce a făcut, dece altul nu s-a potolit la timp, de ce nu ți-ai tras destule selfie-uri, de ce, de ce, dece. Parcă nici cafeaua n-are gust. Reiei de zeci de ori marea poză de la ora 21, cea cu luminițele, doamne, ce bine ar fi mers un “Deșteaptă-te Române!” dar uite n-a fost. Și realizezi că a lipsit spiritul de altădată.În Duminica de după Revoltă, să nu uiți nicio clipă: LOR li s-a făcut frică.bine că s-a dus, uf, mare frică mi-a fost! Ei își trec duminica încercând să-și arate cât de puternici sunt în continuare. Se privesc în oglindă. Băi, încă sunt fascinant. Sigur, sigur, mai am niște oameni de mințit. Mai am niște televiziuni unde să mă arăt. Mai am niște slugi care să mă facă mare și unic pe Facebook.Omule, nu are gust cafeaua ta? Îți spun: le-ai otrăvit cafeaua. Nu mai au aer în piept să-și aprindă trabucul Puterii lor. Hainele de șdemii de euro de pe ei le simt grele, niște gunoaie. Le pute fiecare înghițitură de la prânz. Gărzile de corp, polițiștii, jandarmii, militarii care i-au apărat, popii care i-au binecuvântat, toți aceștia le râd strâmb.Azi duminică, oamenii aceștia puternici speră că cineva îi așteaptă ACOLO, undeva, departe, să le arate lor Puterea. Or, puterea asta nu mai este. Le-ai ciobit cupa de șampanie, de coniac. Le-ai băgat mortu’n Palat. Le e frică să scoată capu' din Palat. Pentru că și-ar arăta fața schimonosită de Frică.A dat Firea apă Pieții? De frică. Vin alegerile. N-a făcut nimic pentru București. A dat Dăncilă o Jandarmerie mai blândă? De frică. Vin alegerile. Dau ele și alții precum Fifor, Tăriceanu, Ponta, dau ei ceva de la ei?Puterea lor nu este Puterea lor și n-a fost niciodată a lor, este a Noastră, a celor din Piață, a pesediștilor care-i votează, a celor care au crezut și cred în ei.Da, și aseară toți am văzut în preajma altarului Alexandrei, Luizei, tinerilor din Colectiv, noi din Piață și pesediștii cei mai înfocați vrem fapte, nu sforării. Or, Revolta noastră de ieri asta a făcut. A dus mesajul acesta tuturor. Mai mult sau mai puțin s-a înțeles. Dar mesajul a ajuns.Dăncilă-Firea și toți oamenii politici care vor veni și vor încerca aceleași experiențe, neputințe, circării ieftine: chiar Barna, Iohannis, toți, numiți sau nenumiți, știu ceva în duminica asta.Aceste milioane și 25000 au impus ieri, în Piața Victoriei o nouă stare de lucruri. Starea de veghe asupra Puterii indiferent cine are această putere.Nu mai "merge și așa" în România! Da, asta-i starea de duminică 11 august. Duminica de după Revoltă. Și la acest gând au drum liber și pesediști, și oengiști, și verzi, și dacopați, și proști, și maimuțe, și polițistul din Caracal, și coana mare de la 112.