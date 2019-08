Revolta. Duminica de după. 11 august 2019. Pentru revoltați și oameni politici

În Duminica de după Revoltă, să nu uiți nicio clipă: LOR li s-a făcut frică.

bine că s-a dus, uf, mare frică mi-a fost! Ei își trec duminica încercând să-și arate cât de puternici sunt în continuare. Se privesc în oglindă. Băi, încă sunt fascinant. Sigur, sigur, mai am niște oameni de mințit. Mai am niște televiziuni unde să mă arăt. Mai am niște slugi care să mă facă mare și unic pe Facebook.