10 august 2019. Revolta. De ce ies în stradă

pentru ca toate aceste brute din Sistem să nu-mi mai repete: “Lăsați telefonul liber”. Aceste brute au făcut din Luiza și Alexandra niște strigoi care mă bântuie.pentru că brutele și ignoranții parazitează Puterea și decid în locul meu. Pentru că această Putere de astăzi și dintotdeauna a făcut și face din orice tânăr din țara asta un strigoi. Morții de la Revoluție? Mă bântuie precum strigoii. Niciun vinovat. Colectiv 2015. Tinerii morți ne bântuie România precum strigoii. De ce? Mereu - mereu nimeni nu-i vinovat. Ies în stradă pentru că Ei sunt vinovații.în numele milioanelor de români care și-au luat lumea în cap. Și ei sunt ca niște strigoi, care bântuie mereu între România lor și Lumea aia străină. Este momentul ca fiecare român să aibă o șansă curată în țara asta.să știe la 20 de ani orice om pe ce lume este și cum să o trăiască., da, pentru bătrânii, cerșetorii, țăranii României. Părinți, bunici uitați știrbi în fața caselor lor. Mințiți la fiecare campanie electorală.pentru că am avut prieteni bătuți anul trecut. Fără motiv. De către Jandarmerie, alte brute ale Ignoranților: Dăncilă, Carmen Dan, Dragnea. Bătuți fără motiv, bătuți pentru că își urlau adevărul lor, cum este omenește.să-i fie frică lui Dăncilă&co, lui Iohannis&co, lui Barna&co, tuturor celor care au uitat și vor uita de ce dracului sunt ei la Putere.pentru că ieri ANAF mi-a pus poprire pe contul bancar, pentru 11 lei. Nu știu cum am ajuns dator 11 lei, nu știu de ce trebuie să plătesc 11 lei, nu știu de ce nu am fost “luminat” de ANAF. Ies în stradă împotriva reformei Vâlcov-Teodorovici.pentru că banii pe care-i am în buzunar, oricât muncesc, nu-mi ajung. În fiecare zi sunt consternat cum cresc prețurile fără rost, cum Guvernul dă o ordonanță de-mi omoară cafeaua, pâinea, roșia, brânza, viitorul.pentru că nu vreau să omor, să fur în România, în viața asta, pe Lumea asta.ca să mă pot plimba prin țara asta cu trenul, nu să mă trezesc că iau foc, deraiez, rămân în pustiu ore-n șir.să amintesc tuturor de Mandachi și protestul lui pentru autostrăzi.pentru metroul spre Drumul Taberei și spre Otopeni. Ies în stradă să amintesc de toți bucureștenii care stau ore-n șir în mașini și "ard gazul" de pomană.pentru doctori mai buni și o medicină fără șpagă. Pentru că peste 10 ani voi fi bătrân-bătrân și nu vreau ca toți să se uite la boala mea ca boii la poarta nouă.da, pentru aceea M-E memorabilă care ne-a unit împotriva Puterii.Ies în stradă pentru că vreau să mă simt om.