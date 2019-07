În numele Alexandrei Măceșanu, 15 ani, elevă la Liceul Viteazu Caracal. Scrisoare către fiii și fiicele lui Dăncilă, Daea, Năstase, Stănescu, Iordache, Oprea, angajați de tineri în Guvernul României

Poate ați auzit de ea pe net, în weekend-ul ăsta. Și sper că ați urmărit ieri și revolta colegilor Alexandrei, care aveau pancarde precum: „Îmi pare rău că am crezut în voi. De azi eu nu mai sun la 112”, „Trebuie să suni de miercuri seară dacă ai probleme joi, aşa e la noi în ţară, semnează 112”. Crima și revolta nu au nimic politic. Crima “se întâmplă”. Revolta este firească.Dragii mei, Alexandra avea 15 ani.Alexandra avea 15.Alexandra avea 15.Alexandra nu mai poate ajunge la vârsta voastră.Colegii Alexandrei vă vor ține minte gestul de demisie. Revolta voastră.De ce? Alexandra și colegii ei vă sunt aproape. Ca aspirații. Unii fac naveta ca să-nvețe la liceul ”Mihai Viteazul” din Caracal și visează să ajungă ca voi cu studii terminate, cu o slujbă, la casele lor.Pe Alexandra însă a omorât-o mai ales Sistemul.Când spun că Sistemul și-a ucis copila, pe Alexandra, spun că incompetenți de partid au ajuns prin pile și relații în fruntea și-n aparatul instituțiilor. Și când a fost vorba de un caz deosebit, n-au știut cum să reacționeze. Au paralizat de frică/le-a fost indiferentă situația. Mă întreb cum ați reacționa în fața unei urgențe. Nu-i de joacă.Situația acestor “aroganți”, “înfricoșați”, “incompetenți” de la Poliție, de la STS, acestor “criminali” din Sistem este chiar situația voastră. Nu trebuie să vă omoare sistemul.Alexandra de trei ori a sunat la 112.Nu v-a venit să credeți?să nu-mi spui că tu crezi că ești consilier pe merit al ministrului Armatei.să nu-mi spui că te pricepi la Agricultură.nu ți se pare prea mult să fii la vârsta ta crudă la Curtea de Conturi?Tu,ministru, crezi că agricultura e pasiunea ta?, BNR, chiar așa din senin? Hai, nu fii exagerată.fiică a lui Paul Stănescu, chiar ANCOM? O fi fost cadou de nuntă, dar, PUF a trecut nunta, nu te lua prea în serios.Sunt vinovați moral de uciderea Alexandrei.Cum? Uite așa, cum v-au fixat-poziționat pe voi, fără experiență, în zone importante din Sistem, tot așa și-au plasat clienții politici-prietenii-rudele, dar cu toții nepricepuți. Nu vă legănați cu speranța că nu faceți rău. Că veți căpăta experiență. Trăiți în România. România nu e Germania /SUA, sisteme cu reflexe puse la punct. România este țara lui „ai fost violată? Înseamnă că ți-a plăcut”, cum spunea părintele Răducă sau “Ai fost violată? Bine, nu mai ține linia ocupată!”, cum a răspuns polițistul din Caracal la 112. Mă întreb voi ce părere aveți despre viol? Despre crimă?Alexandra nu mai are nicio posibilitate, nu mai poate alege. Părinții voștri au suferit toți de obsesia Puterii. Puteți acum fugi, dragilor, cât mai puteți, ca ei să nu vă insufle această manie. Sunteți tineri, aveți pasul de antilopă, dinții de tigru, curaj și nebunie. Precum o dată Alexandra. Precum ieri colegii Alexandrei, protestatarii.Mihnea, tatăl tău era chiar o speranță pe vremea tinereților lui. “L-a sinucis” iubita lui: lăcomia.Victor, mama ta are suflet mare, dar este o analfabetă. Râde lumea de ea că s-a cocoțat în fruntea bucatelor.Gabriel Oprea, tatăl tău s-a distrus singur prin Îngâmfarea sa, nevastă nesățioasă.Paulică Stănescu o fi părinte bun. Dar Stănescu e o gonflabilă, de asta nu-l ia nimeni în serios.Papa Iordache fără multă știință juridică, slugarnic, a schimbat fața Justiției și implicit a întins acum o mână tuturor: criminali, hoți, chiar, la o adică, adevăratului criminal al Alexandrei.Papa Daea e un păcălici. Nu-l vezi cum face obsesii ba pe oi, ba pe cormorani?N-au făcut ceva cu adevărat în viața lor. Nu-s în stare să facă ceva cu adevărat în viața lor. Și această lipsă de anvergură, aceste defecte, această neputință - toate le veți moșteni.Gândiți-vă că ei, părinții voștri n-au putut, nu pot mai mult decât acest dialog:“Polițist: Hai, ce vrei? Alexandra: Am fost răpită și violată. M-a luat...Polițist: Unde ești, mă?Alexandra: În Caracal, în Caracal!Polițist: În Caracal, unde?Alexandra: În Caracal...Polițist: Bine, bine, stai acolo. Rămâi acolo că îți trimit eu echipaj, dar nu mai ține linia ocupată.Alexandra: Vine și mă bate iară. M-a violat!”Obraznici cu inferiorii, Slugarnici cu Superiorii, Disprețuitori cu Românul.LEGENDĂ: