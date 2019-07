Viața sexuală a lui Vasile Răducă. Pro-fesor, Pro-decan, Pre-ot. Anti-prezervativ, anti-avort, anti-secolul 21

Hilar și mecanic, nu? Să ne imaginăm, însă. Părintele-profesor ne-a explicat în detalii. Nu folosește prezervativul. Dacă e caz de graviditate, nu-nu avortul a fost soluția. Care o fi fost? Părintele a lăsat copilul. Apoi, după nașterea copilului, în dragostea-amorul-sexul partenerilor au intervenit momente științifice. De fiecare dată, ambii au numărat estrogenii și celulele canceroase. Când a trecut estrogenul preabunul părinte s-a abținut. Când a simțit că fuge prin organism vreo celulă canceroasă a țintit-o, spre sănătatea familiei. În numele Domnului, care așa l-a învățat, așa face!



Gogoriță? Nu. “Totul e în perfect acord cu dogma crestin- ortodoxă” - ne spune în scris Răducă.

Și, dacă știm practica zilnică a creștin-ortodoxiei românești vreun pic, toată lumea face la fel printre prelați. Edictele sunt date de BOR (Daniel și frații săi), sunt învățate în Facultate și sunt predate nu doar pentru populime ci și pentru preasfinții preoți. BOR este model de urmat.



Trebuie recunoscut un lucru înainte de toate. Daniel și Răducă sunt unii dintre cei mai învățați prelați ai noștri. Cu carte și cu diplome date în străinătate. CLICK pentru CV-ul lui Răducă.

Sunt oameni, cum se zice, validați de învățați mai mari ca ei, oameni care ar trebui să fie informați și deschiși la nou. Toată învățătura lor uite așa se face PUFFFF! CLICK să citești declarațiile lui Răducă, dacă nu le știi.

Uite o Recapitulare aici dacă vrei. Decalogul sexual 2019 Răducă și Daniel este:



1.relatiile sexuale sunt permise exclusiv în cadrul căsătoriei

2. omul își poate duce viaţa şi fără să întrețină relații sexuale morala creștină nu este de acord cu utilizarea prezervativului și nici cu avortul și nici cu sexul cu musulmanii, homosexualii, lesbienele, tranșii, etc.

3. cea mai bună metodă contraceptivă și acceptată de Biserică este abstinența.

4. în timpului ciclului menstrual organismul femeii produce o serie de estrogeni. Unii sunt folositori organismului. Alții sunt și cancerigeni. Excesul de estrogeni poate fi nociv organismului femeii.

5.Testosteronul din lichidul seminal masculin are menirea să neutralizeze efecul nociv al acestor estrogeni. De aici necesitatea unor relații sexuale normale, firești, fără bariere fizice, precum prezervativul

6. Dacă în urma violului o femeie nu se spală atunci înseamnă că avem de aface cu un consimțământ, de ce nu, o plăcere



Să luăm REGULILE pe rând ca să vedem cât de departe este Dumnezeu de Răducă și Daniel. Să vedem, în fapt, de unde iureșul acesta venit pe capetele săracilor, bieților, preabunilor preoți.



Deci, Răducă și Daniel resping realitatea unui Dumnezeu din 2019. Nu vor să mângâie cu adevărat tinerii, oamenii în derută, poate, în dragoste, poate. Eu cred că Dumnezeu ar îngădui mângâierea celor care-și încep amorul, de exemplu, înaintea căsătoriei. Dar Răducă și Daniel, “comunicatori” cu Domnul, nu-i spun adevărul, nu-i vorbesc despre diversitatea lumii pe care o stăpânește.



Apoi, omul își poate duce viaţa şi fără să întrețină relații sexuale. Corect. Dar, sunt tone de studii științifice care spun că începi de tânăr cu o masturbare, continui cu o inițiere și abia apoi îți pui problema ce fac eu cu sexul meu? Sexul umblă fără minte mulți ani, iar dacă de tânăr nu ai parte de educație sexuală, te conduce sexul de te face neom. Dumnezeu știe astea. Îngăduie și vrea ca omul să fie sănătos. Te întrebi atunci: vrea Biserica cu adevărat un popor sănătos la minte și la trup? Face vreun fel educație sexuală? Nu. Interzicerea nu este educație sexuală.



BOR decretează: Abstinența e o formă posibilă de contracepție. Dar ce te faci. Te abții, iar cum nu ești maimuță perfectă, faci păcatul lui Onan sau nu? Ajungi masturbator. Ori masturbarea este și ea interzisă prin legile lui Daniel și Răducă. Orice regulă prea drastică mai mult strică mintea, o știe Dumnezeu.



E minunat că Răducă vorbește de intersecția estrogenilor, de tulburarea canceroasă. Este semn că a învățat carte, nu?



Doar că abia aici vine ceea ce se numește: ce-am învățat și ce-am înțeles din ce-am învățat. Răducă, Daniel sunt dintre cei mai titrați jucători ai echipei românești de creștin-ortodoxie. Vă dați seama ce este sub ei? Dumnezeu îi îngăduie pe toți, că de asta-i Dumnezeu. Dar mă cutremur să privesc spre învățăturile prelaților din toată țara. Ce-au învățat și ce-au înțeles din ce-au învățat? Doamne ajută!





"Punctul de vedere al specialiștilor, pe care acum regret că mi l-am însușit și l-am expus, este că, dacă o femeie rămâne însărcinată în urma unui viol, este vorba mai degrabă de un viol la care aceasta a fost constrânsă să consimtă din punct de vedere fiziologic."



Dar ce facem cu celelalte blocaje Răducă&BOR?



Sunt sigur că Răducă Pro-fesor, Pro-decan, Pre-ot nu face dragoste în felul în care el însuși l-a descris. Dar mare păcat este să te rupi de propria viață, de Dumnezeu cel îngăduitor. Frumos este că Răducă în declarația scrisă de astăzi recunoaște că s-a lăsat în capcana unei cărți: