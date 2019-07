Manele, manele, frumoasele mele manele. Și cazul trist al cenzurii de la Electric Castle

Dacă ne uităm pe Youtube, numărul de vizualizări zdrobește orice concurență. Clar, străinii n-au timp, n-au chef să sape să vadă ce-i cu maneaua. Și, dacă ar săpa, văzând ura/dragostea pentru manea, atunci, chiar această controversă ar fi wow pentru creația oricărui străin în Ro.Românul se uită la popularitate și zice: aici e de mine. Străinul și românul au aceeași reacție instinctuală: unde-i popular e de mine, unde nu, e sărăcie.Cine spune astăzi, în 2019, că Enescu e mai popular ca Adrian? Dacă spune Youtube-ul, URAAAA! Așa este. Sute de mii-milioane de vizualizări la Adrian, la Salam, la Vijelie. La George Enescu e sărăcie.Manele, manele Frumoasele mele manele, Cât îndrăgesc aceste flori Cu chipul în multe culori! Manele, manele Sfioasele mele manele, Lumii îi vorbiţi în locul meu Şi-i spuneţi ce-aş vrea să-i spun eu.Manele, manele Frumoase ca visele mele, Suntem uniţi şi fericiţi, manele, manele înfloriţi!Vă sună cumva? Sunt un mix de vorbe - versuri adaptate dintr-un cântec al lui Luigi Ionescu, vechi de 50 de ani. Ce-a făcut Cash cu muzica, am făcut și eu cu vorbele.Ești în 2019, băi, române. Atâta deschidere a minților, muzicilor, atâtea mixuri, atâtea mixaje, atâtea montaje, atâtea lucruri hibride lumea asta n-a mai cunoscut de la origini până astăzi. În loc să te bucuri de acest amestec, această egalitate, tu stai ca babele și-njuri la manele. Maneaua ca orice muzică e un of împărtășit lumii, bă! La fel face și jazzul și muzica lui Enescu și muzica Deliei și muzica lui The Cure și cea a lui Smiley și cea a Parazițiilor.ă mai spun că nu-i rușine, din contră, chestie de măiestrie să mixezi mai multe stiluri muzicale?Tommy Cash este cenzurat! Nu Cash ne aruncă în evul mediu, în comunism, ci Organizatorii Electric Castle. Organizatorii îi știau creația, inovațiile, nebuniile. De ce l-au invitat? E un imprevizibil.Maneaua lui Copilul Minune dă idee despre ce e omul: bătrănețe, necazuri, avem inclusiv tema filosofilor antici “vremea vine, vremea trece”.“Asa sunt zilele mele Una buna, zece rele Nu da Doamne cineva Sa ma scape de lumea rea Asa sunt zilele mele Una buna, zece rele Nu da Doamne cineva Sa ma scape de lumea rea.”Cenzura? Nu vorbește decât despre primitivism. Nu-mi place, interzic! Electric Castle, promovat ca fiind unul dintre cele mai cel, care aduce artiști unul și unul și un public ca nimeni altul, amintește de fapt în România lui 2019 de o lume neagră, o pacoste dictatorială. Ce, fratele meu, Electric Castle o fi Putin, Trump și Kim la un loc? O fi.Păi, n-are și Adrian Minune dreptatea lui: Dusmanii-mi poarta pica, da' n-au valoarea mea