Roșia țuguiată/prekos nu-i toxică. Tu ești. Ești un mucron “făcut pachet” de piarul roșilor cherry

“Taicule, mi-a zis azidimineață un moș în piață la Râmnicu Sărat, tăticule dragă, noi nu mai avem semințe de alea adevărate, de pe vremea lui Ceaușescu, de vreo 25 de ani. De ce? Păi, tu, ăla, ăla, ați cumpărat încet încet dela magazine, de la supermarket, să fie totul perfect și să fie tot anul. Noi, țăranii, eu am fost cam târziu în viața mea la Giurgiu, ce-am zis, să luăm și noi semințe minune de astea. Că se vinde, ne îmbogățim. Și s-a luat cu tona din Olanda, din Bulgaria, din Argentina, mă ia cu capu’ de pe unde. De ce? Ca să vindem olecuță, să nu murim de foame. Ne-am omorât roșia noastră. Știi cum mă învățase mama? Luam niște roșii bine făcute și le luam semințele și le păstram și le puneam în pământ, în casă, în beci, la călduț, sub nările vacilor și cailor. Să nu fie ger rău și spre primăvară ieșeau. Băgam solarul, ieșea roșia. Asta era tradiția. Pe vremea lui Ceaușescu așa aveați roșii în piață, că altfel se aduceau semințe și răsaduri proaste la magazine. Și erau cu țugui, fără țugui, cum dădea Dumnezeu.”Ca oameni fără cap. Țăranul? A fugit după logica pieței. Piața vroia roșie-perfectă, fără gust, fără vicii, țăranul i-a dat, ca să intre în competiție, ca să trăiască și el. Acum, luăm la omor țăranul din nou. Dece? Că iese cu roșia pe piață s-o vândă cu un pic mai mult decât pe cea obișnuită. Băi, ce mă-ta cauți bă cu roșiile? Ne strici nouă cherryul nostru? Că e vorba de țuguiată acum, nu vă e rușine să vorbiți de popor, de nație, de țăran și să mulgeți acum supermarketurile de roșii cherry?“Are țugui, și-n țugui este adunată toxină”. Hahaha. Dacă tu crezi că pământul e plat, vaccinul te omoară, ce să mă mir. Ia, bă, și roșia și omoar-o! Ia-o, bă! Omoră țăranul-intermediarul, ce mă-sa e! Uite aici un dialog între țuguiată și roșia-roșie. Uite, cum urlă reporterul. Uite, cum se apără țuguiata: ăsta-i soiul ei. Se coace în solar, deci, are stimulente ca toate celelalte roșii. Chiar specialistul invocat e precaut. Da, se adună chimicale, dar nu sunt dovezi destule pentru a dovedi chimicalele din țugui. Acum doi ani, pe Hotnews, tot așa o acuzație de la specialiști, dar aici ți se recomandă un experiment simplu:



"Prekos este singurul hibrid care se vinde in Romania si are usor aceasta caracteristica de mucron, dar nu pronuntata, ce este dat de o gena care transmite aceasta caracteristica. Sunt putine creatii comerciale care au genetic aceasta caracteristica. In rest, aceasta caracteristica este declansata de simulentii pentru fecundare, pentru polenizare. Acest soi sub masca caruia se ascund comerciantii, manifesta foarte putin vizibil acest asa numit mot, care este prezent la foarte putine fructe ce apartin soiului Prekos. Nu vorbim de un soi uniform care sa aiba o caracteristica expresiva si uniforma cu acest mucron", a declarat Costel Vanatoru pentru AgroIntel.ro.“Dacă taiem fructul in sectiune si vedem ca fructul nu are seminte, iar in lojele seminale gasim un tesut gelatinos de culoare verde si urme de seminte neevoluate este dovada ca avem un hibrid si ca acolo este posibil sa se fi intervenit chimic cu stimulenti, pentru ca fructul nu a avut timp sa-si formeze samanta si a fost grabit sa se matureze. Atunci cand sectionam fructul si gasim in pulpa exterioara a rosiei un cerc lemnos, albicios este semnul unei maturari fortate care a dus la crearea unui tesut celulozic in pulpa lui. Cepul, de la baza ramane lemnos si verde, puternic pronuntat in fruct asta fiind un alt indiciu al faptului ca tomata a fost fortata sa se coaca".4 lei. Am luat și caserola de cherry la 4,89, dela supermarket. Nicio țuguiată nu a avut “tesut gelatinos de culoare verde si urme de seminte neevoluate”. Am luat și caserola de cherry la tăiat. Trei-patru din ele aveau “țesut gelatinos de culoare verde si urme de seminte neevoluate”.1. Chestia cu țuguiatele este o tâmpeală de sezon a jurnaliștilor sau un piar. Poate al angrosiștilor de cherry, maxim, altfel nu-nțeleg dece vehemența asta de vreo 6-7 ani neîntrerupți. Obsesie! CONCLUZIE: Toate roșiile depe piață (indiferent de dimensiuni/forme) au în ele “otravă”. Toate. Inclusiv multe soiuri din cele bio și eco. Ați încercat experimentul lui Vânătorul-Hotnews cu roșiile bio? “Dacă taiem fructul in sectiune..." E belită, zic eu!2. “Țuguiul” este cel mai bun psihanalist al acestui deceniu în care suntem stăpâniți de Piar. De Piarul acesta care atacă în prag de vară roșiile, pentru a scutura stocurile de prin angrouri. Cool! De Piarul care profită că oamenii cu bani, nu ies din zona lor de confort.3. Cu Țuguiul acesta pot fi păcălite ușor generațiile XYZQetc. Analfabete în anxietățile lor, poți să le îndopi cu orice, poți să-i duci de dîrlogi, ca pe cai. Nasol!4. De unde știu eu istoria roșilor? De la două bulgăroaice cu țățe uriașe, cărora Ceaușescu le-a luat terenurile de lângă biserica bulgărească din groapă, de lângă Piața Râmnicu Sărat-București. Au devenit femei de serviciu la mine, la bloc. Maică-mea le era prietenă de cafea și povesteau zi de zi tragedia roșiilor lor dragi. Știu istoria roșilor de la bunica mea care era săracă lucie, dar punea roșia pentru mine nepotul ei de la București, ca să țin minte cât oi trăi.5. Deci, bă, sunt specialist, nu oricum. Și eu am CONCLUZIA: roșii toxice sunt tot anul. Adică forțate pentru coacere. Trebuie să caști mereu ochii.