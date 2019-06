Cernobîl/ Chernobyl. Totul despre felul în care serialul HBO a făcut senzație. Psihologia tâmpă a spectatorului de astăzi, mecanismele creației lui Craig Mazin și bomba cu care ne sinucidem zilnic: minciuna în care trăim.

Acolo mi-am revelat eu lucrurile. Care ești fan știi treaba. După potolirea “incendiului”, după evacuare, după ce este împușcată orice vietate din zonă, problemele nu se sting. De ce nu se acoperă miezul radiant? Și aici Legasov se pune să ne explice.Este Katia, aici se poate plimba oricine, în jurul ei, în limita a două ore. După aia este fatal. Nivelul 2 este Nina, e fatal la o oră de expunere. Cea mai rea este 3, Mașa, Mașa are 12000 rontgeni și spulberă pe oricine pe loc. De fapt, aici nu este doar miezul înțelegerii Cernobîlului, este miezul succesului acestui serial astăzi, în 2019.De aici, oricine își ia ce vrea. Cu o expunere medie nici nu se contaminează, înțelege senzaționalul filmului și atât îi e deajuns. Ăsta-i nivelul Katia. A fost în 1986 o explozie atomică la Cernobîl. Adică, undeva, cândva, teribil a fost. Carne arsă, mutilări, cancere peste ani.Bă, ce nasol a fost, este chiar ca-ntr-un Star Trek cu butoane și nava brusc se defectează. Ce facem? Uite, ce facem. Insistăm în eroare, bâjbâim, găsim soluții. De aici informațiile sunt despre cum e făcut un reactor, cum funcționează, cum poate fi oprit în distrugerea lui teribilă. Ce pastile de iod iei ca să nu rămâi un distrus. Tot aici, la nivelul Katia de înțelegere, avem reconstituirea Sovietică, făcută ca la carte: țigări, costume, vodcă, puști, mașini, mentalitate, pompieri - nimic nu e lăsat la voia întâmplării. Da, clar suntem transpuși în 1986. E cursul scurt pentru proști despre sovietici, reactoare și energia atomică.Ce legătură e cu psihologia de astăzi? Păi, de astfel de teoreticieni de un click e plină lumea ASTĂZI. Șobolănime teoretică ridicată pentru că a citit wikipedia. "Las’ bă că-ți spun eu cum funcționează, uită-te în gura mea!" Tot aici, sunt admirați cercetătorii de laborator, care ies la acțiune, sunt investigatori, salvatori, Batmeni și Supereroi.Aici, creatorul Craig Mazin este tot stăpân. Suntem în plin regim autoritar în care dacă-n prima clipă cercetătorii nu-s crezuți, da, după aceea li se dă credit și mijloace. În scena citată Legasov cere vehicule lunare. Deci, în clipa în care cineva are încredere în tine poți cere orice, pentru că încrederea are deja legatul ei. Nu stă nimeni la discuții, ți se acordă încredere și gata. Da, vehicule lunare se dau pentru a închide nucleul radiant de la Cernobîl. Incredibilă soluție, dar nu-i cazul să trimiți oameni la moarte. Suntem în 1986 și începuseră roboții să fie ajutoarele oamenilor.Deci, în acest nivel de înțelegere al “tortului” creatorul Creig Mazin dă satisfacție. Are detalii, are explicații, are acțiuni povestite, are chiar și o poveste de dragoste, nu? Aici intră pentru senzaționaliști investigația Khomiuc pentru elucidarea cauzelor, tot aici sunt explicate flăcările fascinante de deasupra Cernobîlului, tot aici e povestea de dragoste Ignatenko, vezi aici cum intră minerii în meserie pentru a săpa un tunel imposibil, cum sunt împușcați câinii și orice vietăți vii din zonă, cum e obligată o babă să-și părăsească averea de-o viață. Multe, multe detalii bine ținute în frâu de Craig și de regizorul Johan Renck.Avem scene făcute să-ți ia piuitul, suspansul e la el acasă. Reamintesc. Misiunea este să acoperim miezul radiant, cel care este viu și distruge vieți în continuare. Legasov a reușit să sigileze două zone: Katia și Nina.Și eu ți-am explicat cele două niveluri de înțelegere a filmului. Până aici avem film de succes, de Abecedar teoretic, de senzații, de lucruri pentru prostimea cinefilă.Când natura e sub control, când reactorul cel rău e izolat, omul și minciuna lui omoară adevărul. Premiza era începută de Nina. În scena citată Legasov cere vehicule lunare. Nu stă nimeni la discuții, i se acordă încredere și gata. Da, vehicule lunare se dau Cernobîlului. Dar, și aici e un “Dar”, rușii n-au curaj să ceară “pe bune” nemților vehiculul lunar potrivit și aduc o piesă de lego, o caricatură care imediat se strică. Cam asta pățește și Legasov.E devină cutare pentru abuz, sunt de vină ăia pentru incompetență, dar e de vină Statul Sovietic care a investit în materiale slab calitativ. A făcut rabat de la calitate când a proiectat Cernobîlul. Hei, stai, zic anchetatorii ce faci, frate? Tu pe cine acuzi? Cum pe cine? Pe oamenii care ne fac viața nenorocită, acuz pe cretinii ajunși în fruntea statului care zic că merge și așa! Nu merge, cu atomica, nu te joci.Îl izolează și-i dă singurătate pe care n-o poate duce. Se sinucide. Eh, eu zic că aici puțini spectatori au acces. Nu pricep ce-i cu adevărul și minciuna. Legasov cu asta începe filmul. Spunem minciuni până nu mai recunoaștem adevărul.Hey, câți dintre voi, mari fani Cernobîl ați reușit să pătrundeți acest adevăr? Câți? De ce întreb? Pentru că văd comentariile de pe net. Văd cum faceți coadă la închinat-vizitat locuri de filmare, la excursii de pupat Cernobîlul în bot, văd o propagandă rusă a lui Putin făcând paradă în continuare de puterea ei de manipulare a voastră. Și cică, sanchi, nu-s de vină idioții comuniști sovietici, e de vină americanu'. Hahaha! Nu cumva dacă Putin face un film emoționant îl credeți pe el?



Bă, Putine, e așa cum zice Craig, e așa cum a fost (și nici tu nu știi cum a fost!), e așa cum zici și tu. Lasă oamenii să-și facă ei o idee singuri, nu le zăpăci tu creierii.Și mai puțini înțelegeți Cernobîlul. Ia să vă văd cum vă luptați cu adevărul lui Putin acum, cum rezistați la atomicele minciuni aruncate pe piață de mașina de propagandă a lui Putin. Gorbaciov luminatul a zis vorba aia mare: Cernobîl a dus la căderea comunismului. Pentru că a reușit să-i arate slăbiciunile în toate măruntaiele lui.