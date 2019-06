Papa Francisc, iertare! Da, Papă ai venit, pot să visez în România

Setos de cuvânt curat. De speranță. Am văzut românul care crede în viața lui mai bună. Am simțit copiii fără părinți atât de ai mei, încât le-am cerut iertare alături de Papa. I-am făcut căpșunari o viață! Iertare!Am trăit în sângele țiganului din Barbu Lăutaru-Blaj, căruia Papa i-a cerut iertare că eu mi-am scârboșit o viață ca să-mi bat joc de înapoierea lui.Am plâns auzind că Papa, în viteza Papamobilului, tot a văzut-o pe femeia cu copil în brațe la Iași, care a spus cu ochii ei: uite, acum și eu pot să visez.Cu oameni care au rezistat în ciuda dihaniei, asupririi, lumii fără speranță a comunismului. Știi cum e? Să crezi în ceva. În stele, dece nu? Și să fii călcat cu bocancii pentru credința ta? Eu pot să văd că crezi, că ești prost și să mă opresc. Dar nu pot să te omor că tu crezi-crezi în stele. Foarte bine, crezi! Nu te omor pentru asta! Ori, oameni din ăștia au fost uciși de oameni ca ei, ajunși bestii. Uciși pentru credința lor. Și nu erau proști, și nu credeau în stele. Eu am văzut trecutul românului cu care el, românul, se poate împăca. Băi, române, nu te pedepsește nimeni. Pur și simplu, iartă-te, ai ucis.Țiganul este om, dacă-i dai și lui speranță. Îngăduie, spune, dă sens lucrului împreună. Române, ești mișto, zice Papa, dacă-l pricepi și pe țigan. Țiganul pute, e hoț, e vaidemamalui dacă tu crezi asta. Crezi cu adevărat? Nu cred. Cere-i iertare și demnitatea pe care tu ți-o dai astfel e și a lui. Țigan ești TU!Papa în România a fost împăciuire și a fost Înălțare. Am uitat de răul zilelor politice, de sărăcie și toți, căpșunari, țigani, săraci, visători, IT-iști, toți-toți români, deci, am urcat într-un Ferrari care ne-a dus în SUA și toți-toți ne-am luat gratis câte un iPhone și împreună ne-am întors acasă și am primit semnal dela toate firmele de telefonie și hamburgeri-ofertă pe 1 an. Gen, Mântuire și libertate! Restul, Emoție ca să îngăduie și înțeleagă tot românul, dacă citește acest articol.