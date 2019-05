Ștefan Afloroaei: “Vorbim mult despre tot felul de sfârșituri și schimbări radicale, producem neîncetat eshatologii de uz cotidian, care a doua zi nu mai spun nimic nimănui” Astăzi începe Bookfest 2019. Interviu #cabinetuldeperspektive

Distincția o amintesc într-un comentariu la cele spuse de Nietzsche în Nașterea tragediei. Ar fi vorba de oameni atrași de acțiune și oameni contemplativi. Cei dintâi stau sub semnul voinței, preferă intervenția imediată, cu efecte sigure și rapide. De regulă, nu-și pun întrebări cu privire la sensul de durată al unor fapte, sunt seduși de eficiența lor nemijlocită și cuantificabilă. În schimb, cei contemplativi stau mai curând sub semnul reflecției, caută să vadă în ce măsură au sens o decizie sau alta, o faptă sau alta. Sigur, nu e vorba de o distincție pură. Aș spune că și omul contemplativ poate fi eficient, doar că într-un alt înțeles al cuvântului. Liberă de urgențele și calculul zilei, lucrarea lui are efecte mai puțin vizibile, recunoscute ca atare după ani și ani. Să ne gândim, de pildă, la efectele peste timp ale unui artist, ale unui gânditor autentic sau ale unui sfânt, ca să dau chiar exemplele celui invocat mai sus.

