Game of Thrones a ștampilat România. Da, lecții de democrație de la GoT, de conspirație de la Piticul Tyrion. Oho, ce ne-a plăcut că Inadaptații au preluat frâiele lumii

Bai, eu nu m-am înecat ca țiganul la mal, am văzut tot Poate că unii fanatici or fi devorat cărțile lui George R.R. Martin. Dar cei mai mulți s-au benoclat vreme de 8 ani. S-au uitat la Game of Thrones într-un trend. Pe bandă rulantă. Au făcut binging. Într-o lună le-a dovedit pe GoT. Statisticile arată că mai mulți compulsivi au făcut la fel, acum, pe ultima sută de metri, au băgat Thrones la cap. Ca să nu piardă panta trend-ului. Unde-am trăit, în Evul Mediu din film, în lumea aia fantastică, sau am fost pe planeta noastra? Cred ca turmentati si indopati in imaginar.

Toti vrem sa fim Piticul Tyrion. Conspirationisti