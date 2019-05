Votul. De ce ne pute? Și de ce ne intoxicăm tinerii - INC-O OPINIE PERSPEKTIVA

“Lasă, bă, sunt toți la fel / lasă, bă, dă-i în mă-sa că fură toți / lasă, bă, politica miroase urât / cine joacă cu porcii, în nămol se afundă” - de 30 de ani aceleași “vânturi” puturoase venite de la neimplicați, civici de conjunctură, vulturași de stârvuri. Normal că politica românească pute, în aceste condiții.

Cine s-o ia de mână, s-o scoată la aer liber și să n-o violeze? Urșii viciați continuă să practice violul fără pic de jenă. 2018-19 - o asemenea practică îndelungată acreditează o putere politică abuzivă și analfabetă care modifică legile în favoarea propriului interes.