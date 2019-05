Jo Nesbo: Suntem în viață în căutarea unui Nimic care să nu doară. Un nimic, un amestec între frica de moarte și dorința de a o experimenta VIDEOinterviu #cabinetuldeperspektive

Reporter: Dar în același timp acest plan foarte bun vorbește despre două relații devoratoare: relația pe care scriitorul o are cu semi subconștientul său, pe care nu îl stăpânește în totalitate, și relația cu publicul său, destul de bine clasificat: public de policier. Când scrie Jo, care din "planuri" predomină?

Jo Nesbo: Provin dintr o familie în care toate rudele mele erau “povestitori” și, când ne reuneam pentru diverse ocazii de Crăciun sau cu ocazia altor sărbători, toate rudele mele povesteau, spuneau povești mai vechi cumva uitate, dar adaptate în funcție de cei care ascultau. Și de acolo am învățăt. Să iau automat în calcul reacția publicului meu. Cu siguranță am și o influență din literatura americană pentru că tatăl meu a crescut acolo și am fost expus prin intermediul lui la acest tip de literatură. Mark Twain era în primul rând un foarte bun povestitor care căuta să fie pe placul publicului lui. Iar atunci când stau la biroul meu și scriu am în minte scena în care le spun cititorilor mei: veniți aproape. Am o poveste grozavă să vă spun! Și pornesc mereu de la ideea asta nu caut ca scrisul să fie un soi de terapie pentru mine. Nu sunt urmărit de niciun fel de demoni interior și nici nu caut să înțeleg anumite trăiri interioare. Scriu pentru plăcerea mea, însă în același timp cred că dacă subestimezi inteligența sau imaginația cititorilor tăi riști să i plictisești.

Urzeala Tronurilor? Nu este nimic nou acolo