Isus Hristos a existat? Hristos a-nviat? Răspunsuri pentru tineri și golani

Dar un telefon? App-ul ăsta este “moca”? Cât e un trip în Sri Lanka (nu râde, în ciuda tragediei, mii de utilizatori de gugăl au pus internetului această întrebare? Era prilej de ceva spectaculos, nu?) Și lista întrebărilor care-și găsesc răspuns e infinită. Care-i satisfacția răspunsurilor? Rezolvi problema, nu faci vreo obsesie, nu te mănâncă haosul, nu trebuie să chemi instalatorul/reparatorul, sau din contră găsești un depanator care te rezolvă. Deci, problema se rezolvă și tu îți vezi de viața ta. Te apuci să-ți pui alte întrebări care te macină și cărora le vei găsi, desigur, rezolvarea.În plină lume a eficienței și managementului, a coachingului și gugălitului, cum să ajungi un ratat, vai de mine și de mine? Așa ceva nu este permis.În plină lume a eficienței și managementului, a coachingului și gugălitului Fecioara Maria putea să-l nască pe Isus “in vitro”, deci întrebarea “Cum o fecioară a născut un copil” s-a rezolvat. Așa cum rezolvări tehnologice și-au găsit și probleme insurmontabile veacuri și veacuri privind existența lui Isus sau învierea sa după răstignire, nu?Este destul să primești la timp un cip ca-n Black Mirror și se rezolvă.În plină trepidație a eficienței și managementului, a coachingului și gugălitului însă nu acesta este Isus și nu prin dovezi palpabile și puștisme trebuie găsit.Dumnezeu, Isus &co nu se caută pe google doar în noaptea de Paște, turbând dacă gurița ta nu pune pe limbă miel și cozonac. Dumnezeu, Isus &co nu se caută la biserica din cartier unde popa este lacom și molfăie niște vorbe anapoda. Dumnezeu, Isus &co nu se caută nici măcar în Catedrala Neamului, biserica Patriarhului Daniel. Nu-l căuta pe Dumnezeu, pe Isus, întrebând unchii, verișorii șmecheri din casă și nici pe bunicul.Cum? Dacă tu vrei “să pipăi, să urli: există!” este degeaba! Sistemul dă eroare de data asta. Pe gugăl trebuie să-l scuturi bine de răspunsuri, nu doar la primele trei-zece căutări. Trebuie să cauți în toate cotloanele lui gugăl și să vezi păreri beton și păreri întrebătoare. Și să faci media lor. Uite așa-uite nu-i așa. E bine să pui astfel de întrebări dacă ești dispus să cauți. N-are sens altfel să pui întrebări de acest fel: a existat? a-nviat? trăiește cu ceaușescu, presley și lennon în brazilia?Și-n Catedrala lui Daniel, și-n ultima biserică cu popă lacom e un răspuns pentru tine, dar nici aceste răspunsuri nu-s ultimele. Nu-n ele trebuie să te oprești. Ciudat, nu? Mă contrazic? Nu.Isus trebuie căutat și printre unchii, bunicii șmecheri, care c-o scobitoare-n colțul gurii râgâie după miel și șpriț.că viața asta are ceva în plus în afara prejudecăților, tehnologiilor care-mi dau rezolvări, Isus Hristos a existat și el a și-nviat!că viața asta înseamnă și sărăcie, și patimi, și singurătăți, și oameni handicapați, și oameni loviți de soartă, și anxietăți, și bătrânețe, și tinerețe, și moarte, Isus Hristos a existat și el a și-nviat!Trebuie doar să cred într-un Isus Hristos atât de popular încât este peste tot: în tehnologii, supermarket, la masa de Paște, de Crăciun, în vorbele unchiilor și-n același timp este El însuși. Este și nu este.Adică, "te rezolvă" în privința unor întrebări de om, mindfulness, osho, diete, detox, anxietate, credință, dependențe, viață, moarte, minciună, păcat și altele.Te rezolvă și nu te rezolvă de fapt în mindfulness, osho, diete, detox, anxietate. Ce face? Te lasă să judeci tu. Nu ți se bagă în minte ca autoritate supremă, nu este personal trainer-ul care-ți dă la sală să tragi de fiare în numele performanței, nu este polițist, nici judecător.Iubești și ești iubit. Este chimie, dar este și dar dumnezeesc. Ai copil și copilul e sănătos, este anatomie, dar este și dar dumnezeesc. Este pace în jurul tău, este diplomație, dar și astrele aranjează lucrurile. Nu există explicații pozitive, logice până-n absolut. Un pic de parabolă, un pic de Isus, de Dumnezeu, de necunoscut ne face bine.Simbol apărut în vremuri nesigure. Ca orice simbol a pornit de la o realitate: sute de oameni, oameni ca tine, puștiule, din stația de tramvai, care căutau siguranța vieții lor și au dat peste adevăruri simple, deloc definitive, pe care le-au împărtășit celorlalți. Erau profeți, dacă vrei. Având experiență mai multă în căutarea și judecarea lumii împărtășau și altor minți rătăcite.A-nviat? Caută, caută, caută. Căci e-n firea omului căutarea, și-n firea lui Isus întrebarea. El este atât de cool încât nu te va fanatiza, nu te va bloca în fericirea comercială, nici nu te va face să ajungi un unchi șmecher, nici un popă pârlit. Dacă știi să cauți chiar și pe gugăl, chiar și-n jurul tău, îți spun eu, vei vedea: Isus a existat! Isus a-nviat!Ah, apropo personajele Resident Evil, Mortal Combat, manga, Batman, Superman și altele s-au inspirat din Învierea sta a lui Isus Hristos. Isus Hristos a fost primul. Celelalte au văzut că se poate, că-ți place să ai o speranță, ele au luat exemplul lui Isus.Nu-i așa că ar fi pustiitor să știi că Resident Evil, Mortal Combat, manga, Batman, Superman și altele n-ar mai avea suflare? Cât de pierdut ai fi.De vrei să vezi cum Învierea a fost interpretată de artiști, iată:Ascultă Paul Constantinescu Oratoriul de PașteVezi Zeffirelli jesus of nazarethVezi chiar și Mel Gibson Passion of Christ