Isus Hristos a existat? Hristos a-nviat? Răspunsuri pentru tineri și golani

În plină trepidație a eficienței și managementului, a coachingului și gugălitului însă nu acesta este Isus și nu prin dovezi palpabile și puștisme trebuie găsit.

Dumnezeu, Isus &co nu se caută pe google doar în noaptea de Paște, turbând dacă gurița ta nu pune pe limbă miel și cozonac. Dumnezeu, Isus &co nu se caută la biserica din cartier unde popa este lacom și molfăie niște vorbe anapoda. Dumnezeu, Isus &co nu se caută nici măcar în Catedrala Neamului, biserica Patriarhului Daniel. Nu-l căuta pe Dumnezeu, pe Isus, întrebând unchii, verișorii șmecheri din casă și nici pe bunicul.