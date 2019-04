Andrei Pleșu. Retragerea din spațiul public. O victorie semnată de “Școala ajutătoare” din România virtuală: cercetători, jurnaliști, cetățeni, inși, zevzeci etc.

Mi-a dat mie și generației mele imaginație creatoare. Mi-a dat nuanțe și distanță față de tâmpenii, în scris și în gândit, încă din anii 1980 (descoperit în Jurnalul de la Păltiniș și-n a sa Minima moralia). Or, Andrei Pleșu renunță la prezența în “mulțime”, acolo unde a știut mereu să țină balanța, să-nvețe și să dreseze. Renunță la a fi prezent în cotidianul meu.De ce panică? Dacă Pleșu este un model cultural, nu mă consider destul de matur să umblu de unul singur în lumea asta. Dacă este vorba de Pleșu ca de un egal, nu mă văd în stare să îndur de unul singur falsitatea, fantomele, capriciile, minciunile contemporanilor mei "virtuali".Articolul lui Pleșu semnalează generalizarea unui univers, în gândire și acțiune, universul dorului mărunt, al Școlii ajutătoare. Universul acesta este botezat pompos societar, și deci și academic “political correctness”.Curentul “political correctness”, în gândire și acțiune, se flutură demult prin SUA. Bântuie de prin anii 1990. S-au dat decrete, s-au adoptat atitudini, chiar s-au îndreptat lucruri strâmbe, de ce să nu recunosc. Grav, cronic, însă, este că se mărșăluiește pentru obligația de a folosi toată lumea un limbaj artificial, care să nu jignească minoritățile, care să descoasă nimicurile, care să exagereze doar intențiile.Așa ceva mai rar, dar uite că s-a-ntâmplat, uite că a funcționat. Să dresezi instinctele prin decret de guvern? Uite că da, s-a făcut curat în biblioteci, s-au curățat de păienjeni niște capete, s-au citit cărți exclusiv scrise după 1990 sau chiar 2000. Am urmărit râzând ca prostul cum filmele, cărțile, limbajul de fiecare zi au fost castrate, cenzurate astfel. Mult timp am crezut că e un moft, că trece. Și așa a și fost: de unele filme, de unele cărți, de multe chestii din acest curent de gândire s-a ales praful.Nevoia de “școală ajutătoare” s-a amplificat. Cum? Simplu. O nouă generație, cea globalistă, cea lucrătoare la multinațională, derutată, dar dornică să-și păstreze locul călduț în societate, în multinaționale, și-a simplificat existența. Și-a pus cenzură la minte și-a adoptat un limbaj de “școală ajutătoare”, de “dor mărunt”.Morala și comportamentul zilnic nu trebuie lăsate la întâmplare. Robotic, trebuie să adopți mental, cultural, fizic, o singura variantă a acestui soft social, political correctness. Trebuie să ocolești adevărul pe care-l vezi/gândești și să nu cumva să ai variante, nu cumva să treci prin experiențe.Când auzi de Socrate, de Rabelais, de Picco dela Mirandola, de Hegel sau de Heidegger, de Proust sau Eliade trebuie să-i declari învingătorii universului masculin și să-i dai jos astfel de pe piedestal, să le îngropi operele. De ce nu? să te cocoți sus pe statuile lor.Care? Că nu-i înțelegi, că nu-i vei citi vreodată. Au ajuns în vârful ierarhiei fiind bărbați, nu pentru valoarea lor.- toate lucrurile sunt corectate de acest soft political correctness.Unde nu e durere nu e nici suspin, nu e nici experiență, nu e nimic. De fapt, political correctness, politică dictată de grupuri influente se impune în detrimentul celor 7 ani de acasă.Sâmbetele și duminicile mă legănam în acordeoane și contrabase, în tangouri și rockerări rele, în înmormântări și nașteri, în scuipați și morții mă-tii. În muzica asta de bloc, eu și gașca mea de la bloc eram îndrăgostiți de o țigancă borâtă. Eram morți după ea. Stăteam noaptea cu burțile la stele și visam la ea. Ea n-a știut niciodată, poate, dar sigur a simțit-o. Niciodată nu i-am făcut vreun rău, poate doar am tras-o de codițe, poate doar la furie o înjuram. Dar dragostea noastră de țigancă știa că suntem doar niște flutură-hormoni.Cu alte cuvinte political correctness m-ar lăsa să iubesc țiganca, dar doar cu acordul ei. Cum să știu eu cât pot s-o iubesc dacă nu trăiesc aături de ea un timp. Nu, nu mi-ar fi lăsat automatul să-mi dau liber la imaginație. Automatul de morală ar vrea să-i cedez lui țiganca.Îl vezi vreodată pe Pleșu înjurând? Îl vezi vreodată disprețuind vreun minoritar? Nu. Aici e povestea. Aici de fapt nu mai suportă Pleșu universul acesta de “Școală ajutătoare”. Pentru că îi impune teme de dezbatere, multe false, pentru că-i înlocuiește gândirea liberă.Că nu-i jignire pe niciunde, că este explicație despre cum a lăsat Isus semnele lui spre interpretare. E și despre țigani, și despre români, și despre chinezi, și despre canguri. Noua lume a omorât parabola. Lupul este lup. Nu mai este simbolul unei lumi flămânde după simboluri.Îngerul este un ins căruia trebuie să-i cauți obsedant sexul. Și dacă nu are sex, gândește lumea virtuală, ce fel de arătare e asta? Este o lume nouă care și-a omorât imaginația. Care nu știe decât alb-negru. Habar n-are de întrebări: este ursul maro vreun simbol?Cum adică minimă? Or totul grandios, ori nimic. Este o lume care nu rămâne cu întrebarea. Că nu poate suferi să fie bâzâită de întrebare. Vrea certitudinea.Jurnalismul este făcut acum pe scrieri obsedate exclusiv de bullying, de minoritari reinventați, cu vagi tresăriri artistice. Jurnaliștii și cercetătorii sunt implicați în marea exaltare a acestei “școli ajutătoare”.oamenii nu numai că trebuie să fie egali (ce bine, dar așa ceva e imposibil), nu numai că trebuie să fie obsedați de socialul imediat (nu e rău, dar iar e imposibil), dar trebuie să intre într-un cor de pușcăriași ai acestui political corectnes care văzând poza lupului numește lupul, lup, și care văzând poza ursului numește ursul, urs. Și apoi repetă în cor: Lup, urs, lup, urs, lup, urs. Ce dacă lupul este vai de capul lui de lup, ce dacă ursul este un tâmpit. E lup. E urs. Și acum în cor: Lup, urs, lup, urs, lup, urs, lup, urs.Socialiștii pot spune: o dezindustrializare masivă. Nostalgicii: ce bine era pe vremea comuniștilor acolo. Minoritarii sexuali vor căuta urme de frustrare și ghinion. Eu zic altfel. Ideea în sine că “dorul” acolo este “mărunt” spune totul. Este de râs. Răzi și tu, bă! Este simbolic, este de gândit, bă! Gândește simbolic, dar. De ce de răs, de ce de gândit?Ți se face nod în stomac și n-ai leac, n-ai capăt. Dorul are frumuseața lui prin această “fără limită”. Eh, despre “Dor Mărunt” ca nume nu se poate râde. Nu. Să respectăm numele. Sunt liber să râd din toți bojocii.Ce nu trebuie să fac? Să-mi arăt disprețul. Să mă duc să înjur dormărunții, să dau foc la dor mărunt doar așa de nebun. Ori, vezi tu, dragă postacule, Andrei Pleșu asta m-a învățat. Dacă ai cultura căutării, cultura adevărată, aia niciodată n-o să te lase singur. O să te ajute în fiecare clipă să clasifici situațiile, să râzi, de e de râs, să compătimești de e de compătimit, să urci pe sinapse și să apreciezi corect. Să trăiești o aventură a spiritului. Nu, n-ai nevoie să automatizezi mintea, morala și inima. Când îți iei un model de gândire - acel model nu te sugrumă, nu-ți bagă pe gât puric, veorică, steer.Bă, nu poți fi într-o “școală ajutătoare” pe viață. De ce ți-e frică? De ce ți-e frică political correctness nu te scapă. Nu poți fi o viață la "școala ajutătoare". Nu poți avea o viață cu un "dor mărunt". Nu poți repeta o viață urs, lup, urs, lup privind la spectacolul vieții.