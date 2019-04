Elevi români căzuți și morți în războiul cu haznaua românească. Cronologie de la Andronescu, Funeriu la Hărdău

E chestie de Ne-simțire. Să nu-l simți pe Celălalt, să nu-nțelegi ce se-ntâmplă în realitatea ministerului, societății.Pentru că nu-i vorba nici de profesori care-și bat elevii. Nu-i chestie de bullying între băieți-fete, români-romi, hetero-homo, etc. Nici de manuale cu licitații frauduloase sau cu gogomănii în cuprins. Nu, nu. Până acolo e drum lung. Este vorba de întoarcere la animalul din noi, cu acordul fiecărui om din Minister. Or, Ministerul crede doar că elevii pentru a crește mari ca oameni trebuie să-nvețe.De Petre Ispirescu. Scorpiile, balaurii înghițeau copii pentru aș regenera forțele. Budele și ele își cer dreptul, atâta timp cât niciun Făt Frumos nu le pune capăt. Or, istoria basmului/budei arată că România rămâne la nivelul mentalului “tot ce zboară se mănâncă”, mai bine zis tot ce e viu se îneacă.Am avut în copilărie un asemenea om urât mirositor. Era comunism și familia l-a îmbăiat ore în șir. Dar pentru noi, copiii, el a mirosit toată viața și pute până astăzi.După 1990 până în anii 2000, regulat presa scrisă mi-a prezentat câte un asemenea ghinionist. Mereu, mi-a puțit. A rușine mare, a-ntoarcere în timp, a sălbăticie. Românii, se spune, sunt pudici. Nu e doar obsesia lor, este obsesia celor care nu știu să stăpânească o problemă. O ocolesc.2006 în Ziarul de Vrancea:Și totusi articolul meu se termina cu happy-end. O cădere norocoasă / fake-news, dar cine știe?