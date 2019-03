Feli, artistă: #PauzaDePoezie o petrec într-o țară pe care o numesc "în brațele iubitului meu"

Articol susținut de Julius Meinl

În "Două inimi" cânți: Tu-mi ești soarele și luna/ Și te iubesc dintotdeauna / Te iubesc din alte vieți/ Cum iubesc marii poeți. Care-s poeziile tale preferate?Poezia vieții mele este poezia scrisă pentru fiica mea, Nora Luna, poezie scrisă cu un an înainte să îl cunosc pe tatăl ei și ca ea să vina pe lumea asta. Visele (poeziile) se pare că devin realitate.Îmi mai place poezia lui Esenin - "Focul vânăt". Îmi place Esenin mult, dar în "Focul vanat" cumva cred că m-am regăsit eu. Adică, dacă într-o viață anterioară am fost poet, cred că am fost un fel de Esenin.Recent am descoperit o poezie care mi-a făcut inima să crească atât de tare și îi sunt recunoscătoare doamnei care a scris-o. Va invit cu tot dragul (mai ales pe voi, femei minunate) să citiți poezia "Imi merit pantalonii" de Nicoleta Tudor.Faci #Pauzădepoezie vreodată? Adică, cauți în realitate o altă lume? Ce cauți? De ce?Fac pauză de poezie de multe ori seara, uneori când ies cu Nora Luna în parc. Nu caut realitatea într-o altă lume. Realitatea e în cum simți, ce trăiești și ce lume vrei."Tu erai acul / Eu eram ața". Cum arată dragostea pe net? Dar în realitate? Ce prejudecăti ni se induc pe net?Dragostea, IUBIREA (!) pe net e îmbrăcată doar în haine frumoase de multe ori. În general, artiștii o scriu în versuri de poveste ca să fie mai blândă sau mai dureroasă -în extreme- dar ea real nu e în extreme. De un an, eu personal învăț, în călătoria asta numită VIAȚĂ, că iubirea înseamnă echilibru. Și acolo vreau să ajung. Pentru mine, fiica mea, familia mea și lumea care mă înconjoară.Care este educația ta sentimentală? Cine te-a sfătuit, ce întâmplări, filme/ cărți/ muzică ți-au dat o viziune în dragoste, ce te dezamăgește, ce te împlinește?Pe mine cel mai mult oamenii m-au învățat cele mai frumoase lecții. M-au inspirat și m-au învățat multe filme, cărți, poezii și MUZICĂ. Nu ar fi corect să dau doar câteva exemple pentru că sunt multe și frumoase, fie ele nu doar bune, ci și unele mai greu de digerat.Mă împlinește o îmbrățișare. Mă dezamăgeste minciuna.Ce inseamnă "iubeste-mă frumos"? Ce te face să te simti "high"?Iubește-mă frumos înseamnă pentru mine iubește-mă pur și sincer. Muzica mă face să mă simt high.Cine a fost un model pentru tine și te-a ajutat să te dezvolți?Un șir lung al oamenilor din viața mea. Atât oameni care au intrat și au rămas, cât și oameni care au intrat, dar mai târziu au și plecat.Care e locul tău romantic preferat din lume?O țară pe care o numesc "In brațele iubitului meu"."Prin tine se explică Dumnezeu". Ce este esențial în viață pentru tine? Ai găsit aceste lucruri în poezii? Ce face poezia din om?Esențial pentru mine e ca prin viață să trec cu zâmbetul pe buze. Să nu îl pierd niciodată. Zâmbetul e colacul meu de salvare , dacă vrei.Ce face poezia din om?Ce face VERSUL din om. Îl spăla de rele și îl transformă, ARTĂ!Conform Pagina Facebook Înzestrată cu un timbru special, cu o voce puternică, plină de energie și îndragostită iremediabil de muzică, Feli este un artist apreciat pentru talentul său autentic. A ajuns pe primele locuri în topurile muzicale din România chiar cu single-ul de debut: "Cine te crezi?", piesă care i-a adus în 2015 și prima nominalizare pentru Best Romanian Act la MTV Europe Music Awards.În 2016, single-ul "Creioane colorate" a fost numarul 1 în topul difuzărilor pe radio, iar vocea senzațională a artistei a fost remarcată chiar și de Charles Aznavour după ce a înregistrat un cover în limba spaniolă a celebrei piese "La Boheme".2017 i-a adus un succes extraordinar cu single-ul „Timpul”, care a atins din nou prima poziție în topuri. În plus, Feli a lansat un remake rock după unul dintre cele mai cunoscute cântece ale Mariei Tanase – "Cine iubește și lasă" – și un featuring interesant cu Connect-R – "Cearta artă".Cele mai noi piese lansate de Feli sunt „ACASĂ” și "Bună de iubit". Piesele fac parte din primul album al artistei – "Eu sunt Feli", lansat pe 14 noiembrie 2017, într-un concert extraordinar care a avut loc la Teatrul Metropolis.