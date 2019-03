Gândirea critică în Țara mincinoșilor. Dedicație ție, reptilianule - VIDEOinterviu Sorin Costreie #cabinetuldeperspektive

Ia stai și VEZI tot interviul:Uite și o parte din dialog aici:Da asta e pericolul. Cumva se schimbă percepția societății. Toleranța noastră față de furt este tot mai mare. Cangrenă. Densitatea de viruși e foarte mare și atuncea organismul se îmbolnăvește. Dacă citesc acuma Aristotel si Etica sa este cât se poate de actuală. Uite, acești băieți deștepți, șmecherii, care vânează titluri, ei schimbă percepția publică. Ei vor un titlu, nu vor o contribuție științifică, nu vor ca lucrarea lor să fie citită, ba din contră, o ascund. Când descoperi din 100 de teze că ai 70 de teze de doctorat plagiate e o mare problemă cu școala doctorală de acolo și cu practicile academice. Ei nu sînt interesați de știință, de adevăr, de cunoaștere, ei au nevoie de titlu, din varii motive: să avanseze în grad, de exemplu, să obțină un salariu mai mare, să li se deschidă o poartă, să devină procurori. Dacă ai doctorat poți ajunge procuror fără să dai examen de admitere în procuratură. Intri pe ușa din dos. Și cine spune că aceti oameni au dat doctoratul de plăcere, fără niciun beneficiu, este fals. Beneficiul lor pe care ei îl vizează e clar material. Titlul acestor șmecheri se traduce în bani, în funcții. Ei, ajunși în poziții cheie prin minciună, pervertesc generațiile mai tinere. Gradul lor de toleranță față de impostură este minim, admit i perpetuează impostura. Cangrena devine un cancer. Impostorii se înconjoară de impostori. Acesta este mediul academic, mediul politic, dar nu e scutit nici mediul jurnalistic. Și toate acestea vin dintr-o societate mult prea politizată. Mediul academic este la cheremul deciziilor politice.Stau deoparte, da, Un om onest care caută să judece lucrurile cu capul lui se ține un pic deoparte de toată lumea. Sunt oameni care vor o muzică liniștită. Or aici e o zarvă. Fac un pas în spate pentru că nu mai au loc de scandalagii. Scandalul cere senzaționalul. Or, un om onest se mulțumete cu sine. Dar asta nu face obiectul vreunei știri, nu?Sorin Costreie: Noi am prins ceva dintr o epocă în care se trăia într-o mare minciună, nu? Trăiam într-o societate avansată, multilateral dezvoltată, S-a întâmplat cumva cam ce se întâmplă acum. Ai un premier care e criticat în afară și vine el și spune că de fapt a fost lăudat. Mulți înghit astfel de lucruri flagrante. Și nu vor să verifice care-i adevărul. Trăim ca-n edințele Partidului Comunist de altădată, întreaga populație devine o mare ședință de partid în care tu poți să spui ce vrei și să raportezi toate marile succese pe care le ai avut. Cine te combate, este duman.În definitiv este o gândire cât se poate de logică pe care s-o aplici vieții de zi cu zi. A fi logic înseamnă să gestionezi în primul rând emoția, pentru că pericolul major de care îți spuneam este să gândești sub imperiul emoțiilor. De ce un chirurg nu trebuie să opereze rude sau prieteni? De ce un judecător nu trebuie să fie în cauze în care sunt prieteni? Și da, avem nevoie de inteligență emoțională, să-ți gestionezi reacțiile primare. Când iei, apoi, o decizie să vii cu argumente pro și cu argumente contra. De ce este nevoie de acest arsenal? Ca să iei o decizie în cunoștință de cauză. Mănânc sau nu o prăjitură? De ce? Nu, pentru că-mi face rău. de unde tiu? Am mai avut probleme cu lucrurile dulci și cu glicemia. Jocul acesta al deliberării este fascinant dacă-l exerciți. Asta nu-nseamnă că încetineti gândirea. Ci că dai gândului tău o amploare. Pentru că asta arată că avem grijă de noi ca oameni. Vrem să fim reptilieni? Reptilienii sunt conduși doar de emoții, de instinct. Merg la război în fiecare clipă a vieții lor emoționale.reptilianule, VEZI întreaga conversație AICI Cine este Sorin Costreie



Prorector al Universității din București din 2017 și prodecan al Facultăţii de Filosofie în perioada 2016-2017, Sorin Costreie este specializat în filosofia limbajului, filosofia matematicii şi logică filosofică, fiind conferenţiar la Facultatea de Filosofie a UB, Departamentul de Filosofie Teoreticӑ. Sorin Costreie este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din 2007.Interesele sale de cercetare acoperă şi logica, filosofia ştiinţei, metafizica, epistemologia, gândirea critică şi istoria filosofiei (în special începuturile filosofiei moderne şi a celei analitice).A desfăşurat activităţi de cercetare în Italia, Germania, Spania, SUA şi Canada. A publicat diverse studii şi lucrări în volume şi reviste internaţionale editate de către Springer, Kluwer, Taylor&Francis, Elsevier şi Oxford University Press. Sorin Costreie este membru în comitetul de coordonare al Romanian Society for Analytical Philosophy (S.R.F.A.), membru în comitetul de coordonare al European Society for Analytical Philosophy (E.S.A.P.), membru în Association for the Philosophy of Mathematical Practice (A.P.M.P.), membru în American Philosophical Association (A.P.A.), membru în Canadian Philosophical Association (C.P.A.), membru în Canadian Society for the History and Philosophy of Science (C.S.H.P.S.), membru în Canadian Society for History and Philosophy of Mathematics (C.S.H.P.M.)