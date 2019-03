One World Romania start. Azi începe Festivalul de film documentar și de drepturile omului. Vanina Vignal și Andrei Rus VIDEOinterviu la #cabinetuldeperspektive

Vezi VIDEOinterviul:Și iată un rezumat al conversației:Și-n primul rând am primit răspunsuri personale. Andrei Rus are leac împotriva prejudecăților anii săi de activism social și de formare estetică. Vanila Vignal a fost mereu la "firul ierbii", făcând filme documentare și căutând să nu facă niciun compromis: să selecționeze la One World filme cu adevărat de valoare pe teme de human righits.În al doilea rând i-am luat la întrebări privind filmul/evenimentul preferat din Festival. Vanila întradevăr a dat un exemplu de spargere a prejudecăților. Festivalul începe cu “Suflete moarte” film de 8 ore și jumătate. Este ceva, nu? Este un film despre teroare, despre abuzurile de stat din China, despre “vănătoarea de vrăjitoare”. Dialoguri cu oamenii care au supraviețuit din lagărele comuniste. FILMUL iată-l în PROGRAMUL ONE WORLD CLICK AICI



Pentru Rus este o mare bucurie venirea lui Ian Buruma. Este istoricul lui preferat. A scris despre fascism, holocaust. Dar mai ales n-a făcut-o rigid și antipatic, ci atractiv, cu nuanțe. Iată cine e Buruma CLICK biografie, cărți Prejudecățile noastre de toate zilele? One World este un spațiu în care acestea se pot dizolva. Rus: Nu-s doar filmele în sine care sunt leac de uitat prejudecățile. Sunt din realitate, sunt din toată lumea, “atacă” probleme acute ale istoriei contemporane. Selecția este o călătorie în sine în toate direcțiile lumii. One World Romania organizează dezbateri. Dacă sunt consistente aceste dezbateri, ele dau explicații privind contextele diferite dn filme. Contextele generează întrebări, raportări la situația din România. Publicul analizează cum îl afectează diversele realități. Mai mult, dat fiind tema dată 30 de ani de democrație, One World Romania are dezbateri cu actorii politici, cu specialiștii care au participat la facerea privatizării sau a primei Constituții. PROGRAMUL ONE WORLD ROMANIA AICI