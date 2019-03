Fabuloasa Nina Cassian, cea mai urâtă femeie din lume. De vineri în filmul “Distanța dintre mine și mine”. Idee: Ada Solomon, film de Mona Nicoară și Dana Bunescu

E urâtă. Adică, nas, față de cal. Respingătoare. Chiar ea o recunoaște. Dar nu despre cât de urâtă e Nina vroiam să-ți vorbesc. Ci despre cât de mult a fost iubită, femeia-poetă.Născută în anii 1920, a avut cultura de tinerețe a unor Eliade, Cioran, Noica. Și a adoptat jocurile lui Ionesco și ale avangardei. Spre deosebire de generația Eliade ea n-a scufundat România în disperare pentru a-i face o curățire de tot răul. Nu, a preferat soarele comunist, altă crimă dovedită după un timp. Utopia comunistă era la modă, doar Uniunea Sovietică s-a ridicat pe vremea tinereții ei, nu? Cum putea să nu se lase sedusă? Credea în egalități, în zguduieli social-politice.Nina Cassian a trecut prin infern. A văzut cum te ard comuniștii, cum promovează prostia, cum te cenzurează-vor să te facă fantomă. A văzut că a greșit, că a belit-o! N-a fost singura care s-a desmeticit prin anii aceia în care erau pline temnițele de “dușmani”. CLICK, Vezi aici Tismăneanu și comisia lui pentru a înțelege ce spun. A pierdut ani ca să se dumirească. Vina ei? Vina ei. Erau anii 1950. În anii 1980 a avut și un șoc care a hotărât-o să nu mai vadă România la față. A rămas în SUA. Prietenul ei, Gheorghe Ursu, a fost întemnițat pentru jurnalul său și ucis pentru îndârjirea sa. Detaliile cazului Ursu le aveți aici. Dă CLICK Nina Cassian e fabuloasă pentru dezmeticirea sa comunistă. Trebuie să recunoști că nu e ușor să te dezmeticești printre atâția viermi, comuniști tembeli, slugi. Dezmeticirii acesteia îi datorăm, culmea, Vama-2 Mai-ul. Andrei Oișteanu spunea într-un interviu Perspektiva că Nina s-a retras la mare și s-a iubit cu un pescar, ca să uite pe ce lume este. Coastele mele ascund o inima sumbra.Ramai in aur rotund. Nu intra in umbra.Nu deveni apropele unei zone funebre.Ramai pe clapele dulcilor mele vertebre.Pe coastele mele de soare, acolo, ramai,pe suprafata stralucitoare a mangaierii dintai.Poeziile ei? Cei mai mulți o citează cu poeziile pentru copii, Ninigra și Aligru, Nică fără frică, da poezii de copii, dar ele erau scrise pentru a înțelege măgarii bătrâni mai multe despre lumea care începuse să se împută. Uite aici aparent un dialog. Dictatorul care ascultă cum Boul este în al boulea cer:E ceea ce se cheamă gândire alegorică. Vorbești simplu-simplificat, vorbești ca să nu fii cenzurat și aștepți să fii decriptat de cei care te înțeleg. Cei puțin ca Nina.Ia, ce înțelegi din “Poeme în limba spargă”?Gorsul îşi astrige dagul. Neurcit, nemirunit.Jos, sub magăre-i vereagul Surf, pe care l-a ţonitS-a plevins cu spină ţargă Din căţie şi vlaraVîricînd pe chilnic margă Chilnicul arlise „Gra”!Făligată-i craia vendă Făligată foarte mult.Lane, lane gors de bendă Unde ţi-e corinul ult!Normal că nu-nțelegi.Ce-ar fi să te trimit la tradiția avangardei românești, la Urmuz, dece nu? Și atunci ai înțelege că nu orice lucru pe lumea asta este util, inteligibil, clar. Poezia nu-i de nasul oricui. Se joacă cu cuvintele, cu literele. Poezia poate să-și mănânce coada, precum Uroborusul. Este inteligentă Nina Cassian pentru că lasă libertate poeziilor/spovedaniilor ei. Nu le sugrumă în formule găgăuze.