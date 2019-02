Sexualitate, nuditate, iubire între corpuri infinit diferite, mângâierea ca infern sau Touch me Not. Adina Pintilie, laureata Ursului de Aur 2018, la #Cabinetuldeperspektive

Touch me Not

7 ani a durat elaborarea, gândirea, realizarea filmului. 7 ani de găsit mărturisitori de traume și mărturisitori ai descătușelelor trupești. Filmul este "psihanalist"pentru tine, e deajuns să vezi trupurile protagoniștilor și traumele lor ca să-ți vezi răul. Mărturisirea unora a profundelor lor traume devine infinitezimală analiză a erorilor tale ca om, individ, ce dracu te consideri.N-aveam cum să încep dialogul altfel decât cu impresia mea că Adina Pintilie e un robot. În film, privirea regizorului este personaj. Tăioasă, tăcută, așteptând povestea Celorlalți. Un ochi de sticlă dacă vrei are Adina Pintilie pentru a nu deranja mărturisirile eroilor săi. Și ce vedea ochiul? O femeie speriată de mângâiere, care urlă când este mângâiată, lucrători sexuali, făpturi cu trupuri infinit diferite de normă, contrazicând flagrant prejudecățile. M-au speriat ochii tăi de sticlă-i-am spus Adinei. Și ea mi-a spus: Era atâta umanitate acolo. Noi ardeam pe dinăuntru. Tu nu ai văzut că eram implicată? Ochii de sticlă? Prejudecata ta. Ți s-a părut poate pentru că folosesc un artificiu, un sistem teleprompter - mecanism care face ca atunci când personajul vorbește cu mine, să mă și vadă în camera de filmat. Intenția a fost clară: mecanismul acesta al privirii să transmită spectatorului: nu ești într-o bulă, ci ai acces privilegiat la experiența aceasta a corpului, a emoției.Cât de adanc te-ai simtit privită?Cât de adanc mă priveau ei.Recunosc am văzut trupurile din film ca fiind urâte, urâte. Dar ascultându-le confesiunile, auzind relele, traumele prin care aceste trupuri au trecut mi-am adus aminte de propriile traume, proprii mei balauri. Și traumele mele de spectator și cele ale lor de "actori" au vorbit și eu n-am mai văzut urâtul. Devenisem fomist. Să înțeleg ce am pățit împreună pe lumea asta. Adina Pintilie îmi spunea în dialog: În film, este frumusețea diferită de norme. Nicio clipă nu m-am gândit la această perceptie a ta, de urât. Christian, de exemplu, este o ființă superbă, da, diferită de așteptările comune. Dizabilitate? Are un corp care nu e ca la carte. El are acest corp dintotdeauna. Deci, nu știe care-i defectul, ce-i perfectul.O societate care trăiește din etichete, din prejudecăți și-a creat frica de interacționare, de a intra în dialog cu Celălalt. Nimeni nu sare gardul, nu depășește norma socială care spune: fugi! De fapt, TU nu ești în stare să te vezi altfel decât fiind în normă. Dacă nu ești etichetat, intri în picaj psihic, în blocaj emoțional.