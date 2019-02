OSCAR 2019 - politically correct. Ceremonia mâine. Astăzi pariurile Perspektiva

Avem afro-americani în lista nominalizărilor și probabil vor împușca râvnitele statuete. Avem actrițe care eclipseasă actorii și problematică feministă. Avem mofturile și angoasele unei reginei lesbiene în The Favourite, primul supererou de culoare în Black Panther, îl avem pe Rami Malek care-l joacă impecabil pe Freddie Mercury în Bohemian Rhapsody sau povestea controversatului fost vicepreședinte american Dick Cheney în Vice, unde ni se dezvăluie culisele politicii americane.Dar nu lipsește și o problematică actuală în Roma (film care a obținut cele mai multe nominalizări), un story social despre Mexicul anilor ’70 (realizat și nominalizat în contextual infamului zid care ar putea separa SUA de Mexic pe care-l tot invocă președintele Donald Trump). Hollywood-ul și Academia Americană de Film reacționează prompt și vehement la hot spot-urile dezbaterilor și vieții actuale în 2019.Cel mai bun film Black Panther - Pantera neagră e primul supererou de benzi desenate de culoare (într-o listă de nominalizări care, în sfârșit, dau posibilitatea mai multor actori afro-americani să strângă-n mână statueta, după ce actorii high class au făcut tam-tam că minoritățile nu sunt reprezentate statistic între candidați). Iar schepsis-ul în comedia asta despre o țară tehnologizată până-n codițele africane e politic. Wakanda, tărâmul prințului T’Challa, e acel El Dorado pe pământ, o țară despre care nici măcar Guvernul american n-a auzit nici pâs, situată pe un munte de vibranium, metal ultraprețios descoperit într-un meteorit. Desigur, americanii și corporațiile vor să pună mâna pe resursă, dar Pantera Neagră își apără țara cu costumul lui blindat, fabricat în această țară ultramodernă, unde marii mahări ai capitalismului nu aveau acces. Ca să nu-i exploateze pe wakandezi. Povestea utopică se suprapune cu realitatea. Marile puteri care exploatează resurse și inși, sună cunoscut, nu? Africanii din Wakanda se nasc cu cod de bare pe buze, sunt în enclava lor insulară, au vraci și se ocupă cu vindecări miraculoase, combinând înaltă tehonologie și tinctură de plante translucide, triburile înaintează cu luptători musculoși care fac show în arenă. Finalul e o găselniță ironică. Membrii statului Wakanda merg la ONU unde trebuie să dea explicații, după ce au reușit să-și ascundă țara de pe hartă și din raza vizuală a hoțomanilor imperialiști. La prezidiul ONU zic așa: “Nu prea vedem cum ar putea să beneficieze alte națiuni de pe urma unei țări din lumea a treia, cum e Wakanda”. Muhaha, rânjim noi, spectatorii.E vorba de geniul lui Mercury, de tribulațiile lui cu boala & compoziția, de abilitatea de a nimici orice stereotip. E vorba despre muzică și curaj, de o viață în slujba artei care l-a transformat pe solistul de la Queen într-un icon al tuturor timpurilor, din seria celor mai mari entertaineri. E energia lui care se propagă până la mulțimile de oameni care-l iubesc și azi. O trupă ca o familie, cu o ascensiune meteorică și cu spectacole memorabile care îți fac inima țândări.Adevărata și incredibila povestea a unui erou american. La începutul anilor 1970, Ron Stallworth este primul detectiv afro-american care lucrează în Departamentul de Poliție din Colorado Springs. Hotărât să-și facă un nume, Stallworth înhamă curajos o misiune periculoasă: să se infiltreze și să expună ororile din Ku Klux Klan. Tânărul detectiv recrutează un tip mai experimentat, Flip Zimmerman, evreu deștept, și încep investigația sub acoperire. Împreună, aceștia se alătură grupului extremist, deoarece organizația tocmai își propunea să-și desființeze retorica violentă pentru a atrage atenția la nivel mainstream.Curtea regală britanică din vremea reginei Anne. Intrigi, mofturi și melancolii. Strategii politice. Și confidentele reginei (care joacă un rol paradoxal de dame de palat cu atitudine de lorzi, deci se-mpreunează sexele în caractere). Regina e lesbiană și bolnavă de gută, crește iepuri în cuști pentru că pierduse 17 sarcini și se lasă-n voia plăcerilor cu cele două tipese care îi dejoacă orice decizie politică și o manipulează pentru uz personal. În fundal, un război amânat cu Franța, frâiele fiind lăsate în mâinile unor sociopați cu perucă buclată, pudrați și ipocriți. Filmul a ras multe premii BAFTA și, într-un fel, ar merita și Oscarul. Scenariul, dialogul și actorii te țin în pânza lor de păianjeni care țes tratative și jocuri de șah la curte. E actual, nu? Brexit & all the royalties.Un pianist de culoare (nu un jazzman, ci un ilustru interpret de Brahms și muzică cultă) pleacă în turneu printr-o Americă potrivnică negrilor. Îi trebuie un șofer și-un ghid care să-l îndrume prin hoteluri unde nu risca să fie bătut sau arestat de americani rasiști. Ghidul ăsta se numește Green Book. Dar în film e vorba despre o prietenie improbabilă, totuși profundă, între negrul snob și intelectul și șoferul, băiețas cu origini în mafia italiană, dar care nu arată nici urmă de ură de rasă. Ba chiar îl apăra pe pianist de toate relele, iar negrul școlit îl învață cum să scrie corect englezește. Emoționant. Un story hollywoodian cu o referință precisă, deși aici personajele sunt masculine: My Fair Lady și George Bernard Shaw cu piesa Pygmalion.Un pic demonstrativ lungmetrajul lui Alfonso Cuarón. Dar pesemne c-o să înșface Oscarul. Așa zice toată suflarea de la Hollywood. Roma nu e fosta Romă unde duc toate drumurile, ci un cartier din Mexic, unde o familie înstărită își duce traiul în anii ’70, cu două slujnice de origine mixtecă, fete bune & de treabă care spală rufe și au grijă de copii. Personaj principal în film e Cleo, o fată credulă și blândă, care cătinel-cătinel făcea menajul în casa unde pater familias era un medic. Deci e fata asta din pătura socială inferioară care slujește la stăpân. Făcea curat cum putea, dar medicul o lua la rost pentru că nu mătura scârna cățeilor. Ea se tot bosumflă pe parcursul filmului și afișează o figură apatică. La un moment dat, viața soției medicului se duce de râpă. Medicul o părăsește pentru alta. Rămâne cu copiii. Dar și Cleo, fix în același timp, e grea cu copilul unui terchea – berchea mexican care nu vrea să țină soție. Ambele, femeia de doctor și slujnica, rămân la vatră, vai-de-steaua-lor. Să zicem că pe fundalul poveștii ăsteia de familie, e filmat alb-negru cartierul mexican și problematica Mexicului de la începutul anilor ’70 cu proteste și violențe-n stradă? Dacă gândim probabilistic, filmul o să ia Oscarul tocmai pentru că Donald Trump s-a tot împăunat că împrejmuiește granița cu Mexicul cu faimosul zid.Lady Gaga joacă o tânără speranță, cu o voce aurită, iar Bradley Cooper un cântăreț de country care-a alunecat înspre alcoolism cronic și narcomanie. Musicalul e despre visul american și compromisurile pe care le fac vedetele, care, în fapt, au tot timpul pitite în buzunar o pastiluță, un prăfuleț de cocaină, un stimulent. Muzica e bună și te emoționează până la lacrimi (aviz celor care încă plâng la Titanic!), mai ales că e compusă de Gaga și Bradley. Și de fapt, scenariul prinde la public. Filmul e un remake după anticele producții hollywoodiene cu Judy Garland sau Katherine Hepburn, dar aici povestea e infuzată cu picanterii din viețile personale ale emeritei post-pop-moderne Gaga și a fostului ei iuby, Cooper Bradley.Regizorul american Adam McKay a câștigat deja pariul cu Academia Americană de Film: pentru The Big Short a luat Oscarul pentru Scenariu adaptat în 2016, unde analiza mecanismele perverse ale turbo-capitalismului financiar care a dus la criza din 2008. Anul acesta este nominalizat pentru Vice: același tip de analiză. Dar de data asta despre politica americană. Vedem toate fațetele lui Dick Cheney, figură politică aparent minoră, dar care, în realitate, a făcut istorie în America ultimelor decenii, asumându-și responsabilități puternice: de la războiul camuflat cu ISIS până la președinția lui George W. Bush jr., trecând prin apariția presei conservatoare și de dreapta sau controversa cu Guantanamo. Regizorul a făcut o vastă documentare istorie și jurnalistică. Despre Dick Cheaney ne povestește tot ce e de știut, din anii destrabalati ai tinerețiipână la cruciala vicepresedenție în umbra Bush Jr., pe care-l manipulează ca pe marionete. Filmul îmbină perfect și conștiincios stilul filmului clasic cu toate limbajele și formele de exprimare audiovizuală contemporane, răsturnând tonuri și registre. De la comic sau ironic la dens și informativ, să zicem că filmul ăsta dă la figurat cu spectatorul de toți pereții.Nu prea ar fi cazul să ia Yalitza Oscarul, deși joacă rolul vieții ei. O fată simplă și umilă. Și să te joci pe tine însăți e cel mai greu! Dar având în vedere că mexicanii sunt în vizorul lui Trump, s-ar putea să-i dea acest Oscar de consolare. Suntem răi?Ar merita Glenn. Și așa e și-n predicțiile din State. Joacă rolul soției din umbra unui scriitor care primește premiul Nobel, un mincinos notoriu, ale cărui cărți erau scrise de-a fir a păr tocmai de această soție, o scriitoare-fantomă, prea timidă și supusă epocii sexiste. Așadar: filmul e feminist, Hollywood-ul leșină după temă feministă (era și timpul, ladies and gentleman!), iar Glenn Close joacă impecabil.Regina lesbiană Anne a Marii Britanii. Bolnavă de gută. Ba naivă în treburile politice, ba îndrăgostită de domnele de la curte, ba depresivă la pat. Olivia Colman are toată gama de emoții.Acum ce să spunem? Gaga impresionează pentru că e Gaga. Nu joacă prost în film. Puțin mâțâită și exagerată, puțin cam prea operată estetic ca să ne dăm seama de grimasele ei de-adevăratelea, ceea ce e, într-un fel, valabil și la alte actrițe cărora nu prea le mai distingi nicio mimică. Nu criticăm, dar ce-o fi avut Gaga de și-a făcut buzoaie? În fine, respect pentru Gaga cu sau fără botox, și excuse me, dar nu e actriță profesionistă, așa că merită aplauze pentru cât de corect încearcă să facă rolul ăsta.Cea mai tare falsificatoare din istoria literaturii. McCarthy o joacă pe Lee Israel, scriitoare de biografii ale celebrităților care descoperă o sursă inedită de venit. Falsifică scrisori ale actorilor și scriitorilor și le vinde la anticariat. Premisa filmului e cool, iar Melissa e perfectă în rolul ăsta de tipă cinică și șireată.Pentru rolul lui Dick Cheney și replica lui “We tried to do the fuckin’ best!” are șanse la Oscar.Bradley se împleticește mișto în rolul de drogat alcoolic. Vorbește cu voce groasă, ca un actor de noir-uri, sarcastic și viciat.Willem Dafoe - „At Eternity s Gate” Dafoe îl joacă pe Van Gogh și o dă bine cu ochii bublbucați a nebunie.E greu să-l interpretezi pe Freddie și Rami e excelent. Pentru tot ce-a însemnat Queen și Mercury, Rami ar merita Oscarul. Predicțiile de pe web îl dau câștigător.Băi, noi ni-l aminteam pe Viggo din Stăpânul inelelor, dar acum, la maturitate, e transformat complet în rolul unui mic factotum american, cu inimă blândă și inteligență de stradă.Dacă ne luăm după predicții, Mahershala Ali va lua Oscarul pentru rol secundar. Mai are un Oscar acasă pentru Moonlight. Chestia e că l-ar merita și pentru Green Book, în rolul pianistului negru inteligent și erudit care reușește să vindece întrucâtva America de rasism.Rol puternic pe care Driver îl joacă like a boss.Fratele om de rând al unui cântăreț country celebru, în declin din cauza dependențelor. Sam Elliott joacă rolului unui bărbat echilibrat și calm care-și ajută fratele la ananghie.Superb Richard E.Grant în pielea unui bărbat gay care face tot posibilul să supraviețuiască într-o țară a tuturor posibilităților la care nu toți acced. Este prietenul unei tricksterițe și o ajută să vândă și să falsifice scrisori memorabile ale celebrităților ca să facă rost de bani.Cum e asta? Să-l joci pe nițel nătângul George W. Bush jr. Sam Rockwell e versatil și cu grimasele ușor inepte intră inubliabil în hainele fostului președinte american.Ponderata și inteligenta soție a lui Dick Cheney, fostă studentă strălucită la Yale, care-și ajută soțul să scape de bețivăneli și să ajungă pe culmile succesului.O intrigantă la curtea regală cu vorba dulce. Emma Stone are fler, charismă, ocheade viclene în rolul unei sociopate get-beget.Nevastă de medic, lăsată de izbeliște de soț, cu copiii care se țin de fusta ei. Ea trebuie să țină casa fără bărbat într-un Mexic răvășit de tensiuni sociale.e prima în clasamentul predicțiilor. Rol puternic. Joacă o femeie gravidă din Harlem, care, pe timpul sarcinii, luptă să dovedească că logodnicul său e nevinovat într-o anchetă de crimă.O damă de palat care o ține la degetul mic pe regina Anne a Marii Britanii. Weisz e exact așa cum trebuie. Nesuferită, haină, mincinoasă.Să câștige iar Spike Lee premiul pentru regie, cu o poveste bazată pe evenimente reale, în care un ofițer de poliție afro-american reușește cu să se infiltreze în filiala locală Ku Klux Klan cu ajutorul unui surogat evreu? Lee a mai făcut furori la Oscaruri cu “12 ani de sclavie”.Poate îi dau Oscarul polonezului, pentru acest love story superemoționat, filmat nostalgic în alb-negru?e original. A demonstrat-o cu fiecare lungmetraj. Poveștile lui sunt bizare și nerealiste, mitice și inteligente.Nu suntem fani Roma, dar Cuarón are vâlva celor 10 nominalizări de partea sa și regizorul e primul în predicții la categoria “cel mai bun regizor”.McKay ar putea să-mpuște statueta Oscar fix în inimă ei de aur pentru regie cu filmul ăsta entertaining despre politica americană.