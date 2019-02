Răzbunarea României ignorante. Forța fake-news-urilor, a bazaconilor cu dacii, cu extratereștrii, cu antivaccinul vine din propria ta prostie. Dana Jalobeanu la Cabinetul de Perspektive VIDEO

Întâi m-am jucat cu Dana Jalobeanu de-a bazaconile.Ea m-a uimit cu “Efectul de piramidă”, piramida din Pitești - piramida construită pe principiile celei din Keops. Ea dă energie algelor, dar și capetelor, dacă o pui pe creștet.Eu: dacii energetici, care sapă tunele în Carpați.Ea: Parapsihologia, cum pot să-l manipulez la distanță pe Celălalt, invenție sovietică.Eu: Pământul e platEa: ExtratereștriiEa: Asta vine din teoriile conspirației. Și continuă: “fusiunea la rece”, o bazaconie tipic românească a cercetătorilor.Nu-i simplu, pare să mă avertizeze Dana Jalobeanu, privindu-mă critic. Ești sigur că vrei să-ți spun? - așa m-am simțit. Ești, adică, destul de treaz la minte ca să-nțelegi ce se întâmplă în creierul multora, dar și al tău? CLICK pentru inițierea în creierul uman. Căutăm explicații, suntem curioși, nu? Căutăm explicații simplificatoare la lumea complicată în care trăim. Suntem curioși dar ne saturăm repede de curiozitate. Explicațiile căutate sunt pe cât de simple, pe cât de simpli suntem mobilați pe dinăuntru.Lipsa de educație, profesorii, manualele, părinții. Da, e simplu. Te-ai gândit cine ți-a umplut capul cu prostii? E un prim pas să-ți pui întrebări.De la Teodorovici, la Vâlcov, de la Ponta la Oprea. Uite, niște nume de care ai auzit. Eh, acum, ce-o fi, omule cu gândirea asta critică? Să vezi sursa, să vezi ce “joc” face sursa, pe cine citează, cum prezintă lucrurile. Greu, nu? Dana Jalobeanu explică aici. Dă CLICK că mult îți mai place click-ul Uite, în acest sens o dovadă de ieri, adusă de Vlad Mixich. Bagă ochiul, mărește poza vezi cum Puterea politică anulează prezența academică, gândirea critică în mass media:Adică, nu suntem în stare să citim semnificații, nu vedem dincolo de aparențe. Este secolul în care ne-am falimentat parte din creier, nevoia de ficțiune, de interpretare alegorică.Să vin cu exemplu: niște băieți naturiști și bio stau într-o peșteră. Dorm, mănâncă, treaba lor. Pe pereții peșterii umbre. Încep să vadă dușmani, frică. Și, dacă mai stau mult izolați, se și devoră între ei.Hei, ai citit alegoria Peșterii a lui Platon.Ce face o minte care vede dincolo de aparențe? își amintește de Platon, de alegoria lui Platon (a citit-o sau a auzit-o din mediul informat în care trăiește - păi, chestiile mișto circulă chiar și-n lumea asta citită).Bun, ce zice Platon? Dacă stai ca boul în peștera ta/gugălitul/faisbucul tău nu trăiești decât în cerc vicios, în umbre, în conspirații, dacă ieși din peșteră, vezi că umbrele sunt înșelătoare. Apoi, te lovește lumina, e greu, e nasol. Nu te baza pe simțuri, însă, sunt înșelătoare și astea. Treci de simțuri, caută-cunoaște lumea din jur, lumea luminoasă. Ai Rațiunea.Hai, vino aici pentru Dialogul cu Dana Jalobeanu:Eu tare multe întrebări n-am pus. Și Dana Jalobeanu mi-a spus: gata, eu nu-ți ofer certitudini. Du-te și caută singur. Rătăcește-te!"Am studiat fizică și filosofie la Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca și am obținut un doctorat în filosofia științei la Universitatea din București. Apoi, am trecut printr-o serie de specializări post-universitare la Oxford University (Balliol College), New Europe College (Bucureşti), Warburg Istitute (University of London), Princeton University și Max Planck Institute for History of Science, Berlin. Din 2001 sunt director de programe la centrul de cercetare Fundamentele Modernităţii Europene, Universitatea Bucureşti (www.modernthought.unibuc.ro ) şi co-organizator al Bucharest-Princeton seminar in early modern philosophy. Din 2009 sunt membru al Centrului de logica, istoria şi filosofia ştiinţei CELFIS, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti, și organizez seminarul săptămânal al CELFIS (miercuri seara, de la ora 18). Din 2014, sunt director al sectiei umaniste a Institutului de Cercetare al Universitatii din Bucuresti (ICUB). Specializare: Francis Bacon, Isaac Newton, istoria si filosofia stiintei (in special early modern science and early modern thought) Domenii de competenta: filosofia stiintei, istoria filosofiei moderne, filosofia fizicii, cosmologie filosofică Cursuri Gândire critică și teoria argumentării Filosofia stiintei Filosofia naturala si nasterea stiintei moderne World-makers: early modern philosophers and their cosmological projects De la filosofia naturala la stiinta moderna: spatiu, timp si legile naturii in secolele XVI-XVIII (curs de masterat) Conceptions of space in the Scientific Revolution (master course) World-makers: Research-based master course"