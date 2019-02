Generațiile imposturii în România. Articolul cuprinde TESTul: Care-i vârsta imposturii tale?

Să-ncepem simplu. Genetic. După ce se naște, omul ce caută? Siguranță socială: mâncare, apă, casă. Apoi, un model social (pentru prietenie-loc de muncă-afirmare publică). Aici citești despre modele și afirmare publică, pe baza regulii “cifrelor mari”.antecedente comuniste: o adeziune în masă, formală la valorile comuniste (intrarea în Partid, ședințe de îndoctrinare), o școală care îți dă informații care se contrazic cu realitatea, politica “fiecare se descurcă să supraviețuiască.București, Constanța, Timișoara, Cluj, Iași, Sibiu, Brașov. Și nici acolo. În mahalale, spiritul revoluționar e ca-n filmul lui Porumboiu, “A fost sau n-a fost”:Păcatul lui Ion Iliescu (primul model și primul președinte al României din anii 1990), al lui Petre Roman, al lui Nicolae Văcăroiu (premierii României din anii 1990) nu este că au fost la Putere, că nu știau cum se face capitalismul. Nimeni din țară nu știa.Slogan preferat: “Nu ne vindem țara”! La ce anume a dus această impostură, așa la prima rememorare? Dictatura Statului și a deciziei politice Președinte-Guvern. Vrei să faci o afacere? Afacerile mari le faci cu statul, adică cu rețelele clientelare ale celor înfipți în funcțiile de stat (Guvern, primării, etc.), cele mici cu șpagă la Poliție, Mediu, etc. Toată această rețea clientelară și-a găsit și-un icon, secretarul general al Guvernului: Hrebenciuc. Partidul la Putere era Mafia și viceversa. Nimeni nu a numărat șpăgile de început de drum. Presa vremii a numărat casele și mașinile demnitarilor, apoi s-a plictisit. Justiție? Ioc.Rezultate concrete? O oftică: ce pot face eu ca să mănânce și gurița mea? Inginerii au devenit taximetriști, doctorii, portari, arhitecții, instalatori, femeile Arabia ca dansatoare, bărbații Turcia cu rulmenți. A fost faza exotică, de supraviețuire. Obsesia: Cine dă lovitura? Normal, când obsesia e generală, de la Putere la ultimul român, hoții strigă hoții.Poporul s-a ars cu jocurile piramidale: Caritas, FNI, SAFI, Gerald, asta ca să listez doar cele mai cunoscute escrocherii.“Noii capitaliști” au devalizat băncile BANCOREX și au inventat pentru a falimenta și alte bănci fără număr. Să nu uit, din aceeași categorie, face parte și afacerea Certificatelor de proprietar la întreprinderile comuniste. Aici analfabetismul financiar românesc a fost cronic.Fiecare s-a bazat pe “coaie, vorba lui BUG Mafia. Defavorizații s-au recunoscut în minunea de cântec:Anii 2000 încep cu două declarații ale lui Emil Constantinescu (al doilea președinte de după 1989). Una de prin 1995/6: Sunt liderul politic care va aduce specialiștii. Rezultat: Zero specialiști. Și o declarație de după 1998: Am fost înfrânt de Sistem. Prima s-a dovedit jumătate minciună, dar vorbea de o nevoie acută de căutarea unui model. Cealaltă era o recunoaștere a neputinței de a deveni impostor, pardon, model social.Constantinescu n-a fost în stare să impună un model. Dar nici Isărescu, aruncat prea târziu în cursa pentru președinte în 2000:Dar ceva s-a întâmplat. Au chemat investitorii. Au creat astfel o primă concurență capitaliștilor lui Iliescu care devalizaseră, în numele imposturii și Națiunii, Statul, și au creat o presiune asupra birocrației osificate în șpagă și ordine de partid. Au deschis România pentru alt model:UE.Dacă este să gândim în termeni de capital, nu-i așa, “au scos țara pe piață, au listat țara la Bursa UE”. Cu forța. A apărut și o necesitate: țara are nevoie de specialiști, țara e invadată de investitori care caută români pricepuți, ce facem? Presiunea politică și economică a creat impostura. Ea a pornit dintr-o sistem ciuruit: Învățământul. Au fost acreditate facultăți-SRL-uri, diplomele absolvenților care își plătiseră examenele. Să dăm, deci, lumii cât de mulți manageri.Adică un fel de fotomodel caraghios cu diplomă, ca-n cântecul venit de la Timpuri noi:Sunt anii vrăjelii. Se impune ca râia o limbă managerială, în care vorba se rupe de înțeles, de realitate. Țara se umple de manageri, de agenți de vânzări. În spitale, în școli, în fabrici, în birocrația de stat. Apar speculațiile bursiere și imobiliare care practic vânează vânt, dar vând de rup! Apar universități care vând diplome de manager. CLICK pentru celebrul Pitești care dă pe bani permise de conducere auto (Piedone, să trăiești!) Apar tot felul de masterate, doctorate și, bineînțeles, plagiatul pe bandă rulantă. Școala de plagiat Gabriel Oprea În fapt, se pricepea să aburească funcționarii și proștii în numele banului, lui Dumnezeu și al sfântului lui interes. (Dovezile și o nouă generație de Justițiari, generația Kovesi-Danileț (cel mai vizibil) l-au condamnat pe Gigi Becali)E vreme mișto, e de râs, e vremea impostorilor-bufonilor, cu accente de dictatori (Becali, Năstase, Oprea). Le merge, devin modele. Uite aici muzică. Dă la maxim: “Țara te vrea prost!” Cu Sarmalele reciOricât pare de ciudat, dar impostura asta a diversificat România. A dat multora experiență, a specializat oameni care știau de capul lor. Unii și-au făcut "la buzunar" prietenii, au greșit, au falimentat. Viață! Și internetul a făcut o chestie bună. Managerii s-au văzut nevoiți să se confrunte cu impostori virtuali din lumea largă. A fost situația “cât valorezi ca să știu, câți bani dau pe tine”.Dovadă? Dosarul Colectiv. Managerii deschid într-un subsol un Club și pun pe pereți bureți antifonați care iau foc. Rezultatul? Explozie, morți, căderea guvernului Ponta. Popor cu lichidități (din imobiliare, adică dintr-o speculație primară, zero experiență managerială). Popor cu multinaționale care au angajat cu diplome fără acoperire reală în competență.Aici, trebuie spus, repet, că multinaționalele le-au dat românilor o bucată de pâine și, cum spuneam, o experiență, de bine de rău.Avem multe! Avem români cu bani făcuți în aventuri demente prin lumea largă?Avem. Chestiile acum sunt cu mult mai diverse decât pot eu să le cuprind. Vorba aia: Impostura e bună, nu?Aparent, nu-i așa, românii ăștia nu mai depind personal de stat. Dar, în fapt, fragilitatea acestui acestei noi “autarhii” în afacerea proprie online sau în multinațională se vede la orice semn dat de către Guvern. Vezi “taxa pe lăcomie” de anul trecut. Vezi amenințarea continuă a suprataxării veniturilor din IT, din străinătate.Troli, strigoi, avatari, manageri, vânzători, gammeri, Făți Frumoși din ecommerce, pr și comunicare, cu toții, cu capul în net, în multinaționale, în propriile afaceri, au uitat de Fantomele din Palate. Din Politică, un teritoriu puturos ca al Scorpiei din basme.La angajare, impostori, azi, persistă în modelul “găina fără cap”. Modelul “Găinii”? Nu face nimic pentru că nu a învățat. Nu face nimic fără ordin. Găina dată afară din poziția birocratică cade și-și rupe picioarele. Umblă bezmetică în lumină. “Găinile fără cap” sunt sub nivelul impostorilor. În multinaționale evoluezi, la Stat involuezi.Impostorii stau cu “capul la cutie” un timp, se păcălesc între ei, învață, cel puțin, sunt aventurieri, nebuni.“Găinile” cotcodăcesc reguli cu mult mai simple: 1. Noi, impostori? Nu! 2.Suntem plătite-hrănite să executăm. 3. Cine ni se opune, l-am halit (vezi dărâmarea DNA și a Justiției).“Găinile fără cap” nu judecă. Nu cunosc răspunderea. Sunt selfish made men.Așteaptă semne de la șeful de haită și atacă. Ideile lor?Dăncilă în fruntea modelului "găinii fără cap:Vezi AndrușcăVezi iordache, altă întrebareEu dau muzica. Premiul Grammy luat de Childish Gambino vorbește despre modelul găinii fără cap. Cel care are Puterea pune mâna pe pușcă și apasă pe trăgaci. Doar pentru că e la Putere. Cine să prindă “găina fără cap” și criminală, alți impostori? În niciun caz:Recunosc: sunt și români care și-au pus întrebări, și-au făcut un rost cu greu în această Românie. Lor le este dedicat acest articol.Pe ce m-am bazat în scrierea articolului?