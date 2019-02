George Stanca RIP. Jeg sau înger? Dada, să văd cum TU te judeci

George Stanca a murit. Pot spune că sunt printre cei geloși că el, George, avea public. A avut succes. Stanca e succes pentru prostime. De asta sunt gelos, el a știut lecția: un jurnalist nu poate trăi fără public. Fără prostime.Jurnalistul vrea să fie adulat de public DAR și capabil să plătească facturile de întreținere, electricitate, etc.. Azi cu cât ai mai mulți cititori înseamnă că spui adevărul. E fals, normal. A avea audiență=a avea prostime.George Stanca n-a stat mult pe gânduri. N-a ales să fie jurnalist cu reportaje, investigații. A ales "mondene", succesul. A trecut acolo unde orice prostie spui, spui cu folos, cu succes, prostia spusă plătește factura la întreținere, etc.. Publicul tău trăiește emoția și urlă și uită.Să nu-mi spui că ai memorie pentru toate japițele pe care le-ai devorat în ultimii 25-30 de ani? N-ai. Stanca, mort de astăzi, are. Rubrica sa de scrisori către tot felul de vedete de-o zi, de exemplu, e o invenție deșteaptă. George a contorizat japițe, oameni și gesturi de nimic.Stanca prelua un zvon/ info și-l plasa în supoziție. O fi/n-o fi. Nu era calomnie. Da, la atât zic eu că-i folosesc lecturile și studiile. Da, studii de inginer într-o vreme în care a fi inginer, anii 1980-1990 chiar contau. Conta decența.Știa limba română și avea lecturi din clasici, știa să se oprească din delir (Eminescu-Cioran-Brâncuși-NU Ceaușescu-Văcăroiu-Dăncilă).Omul s-a luptat cu flegmele inșilor de-o generație, care-i știau lecturile, gândirea, decența. S-a luptat un pic cu astea, cu idealurile tinereții lui de om cult. Nu prea mult însă.Știa să scrie scrisori cu dublu înțeles. E zvon? E info? Ce-mi pasă. Mă folosesc de numele tău. vedeto. Prostimea mă citește."Căprioarele", oameni cu bani care greșesc ca imagine publică, nu spun niciodată multe lucruri. Nu-s în stare.Stanca, prin scrisorile lui, le dădea "limbă". Le salva pe aceste căprioare. Păi, nu le acuza. Nu, nu, le aștepta răspunsul care uneori nu venea.Și, în lumea mondenă, care-i derutată, Stanca era 112, Salvarea. Scria scrisori mondene, le dădea o șansă unor proști, mincinoși, pardon, mondeni.Nu-i de judecat George.Jurnalistul, în general, are momentul lui. De cotitură. Ce dracului fac în viață? Ce "căprioară" mai pot eu apăra-alerga? Sunt omul vedetistismului sau al moralei? Păi, vedetismul aduce bani, morala, ce?Și Stanca a zis vreau căprioară lentă. Ca înteținerea, electricitatea, telefonia să fie plătite toate la zi. Și așa i s-a dat.Repet, e de lăudat că-n lumea mondenă, a succesului, a cultival dubiul.Sigur, un piar zilnic. Cu fiecare plată a întreținerii, electricității, telefoniei.A băgat dubiul în lumea mondenă. Cine ești tu să-l judeci?