Apă și info otrăvite în București. Sau despre al doilea tip de incompetență care ne guvernează. Cazul “prostia ca fudulie” G.Firea și S.Pintea

În cazul gramaticii, finanțelor, justiției ai devenit imun. Deja te-ai obișnuit cu gafele premierului Dăncilă. În finanțe și justiție? Nu înțelegi nimic, nu te afectează, nu te revoltă, vorba aia, “fiecare se salveze cum poate”. Dar cred eu că ai trecut ca “gâsca prin apă”, n-ai înțeles că-i canceroasă nepriceperea când ea decide, când are pâinea și cuțitul în România.Fiindcă te-a ars. Acum câteva zile primarul Capitalei și ministrul Sănătății au anunțat la unison că apa Bucureștiului e otravită. “Să nu se bea apă și să nu se facă nici baie”.SHOWUL DEZinformării aici! DĂ CLICK aici cu Sorina Pintea aici cu Sorina Pintea aici cu Firea și iar AICI cu Firea 1. Ești om, ești făcut din apă, cum sună manualul de biologie-anatomie. Trebuie să bei doi litri de apă dacă vrei armonie, cum sună reclamele civice. Apa este esența ta.2. Pentru bucureșteni, a trecut o iarnă de nespălare, în care avariile la țevile de apă caldă RADET s-au mutat din cartier în cartier.În fapt, apa “otrăvită” nu este și nu a fost otrăvită. Dar adevărul, dă-l dracului!Frica te-a rupt. Otrava vine pe conductă în casa ta. Ai băut? Te-ai otrăvit. Ai făcut baie? Otrava intră-n piele.Furia, frustrarea ta - la cer. De ce? Informația a venit din 2 surse publice. Nu de la presă, nu din social media. Nu!Primăria și Ministerul Sănătății trebuiau să dea un telefon/sms/email/fax la Apa Nova. Este un gest firesc de abecedar al PR-ului pentru a verifica un zvon, o reclamație. Apoi, se ajunge la momentul celălalt, ăla de comunicare publică.Consilieri, departamente întregi de PR și Comunicare. Oameni care-și justifică poziția cu diplome, cu experiență. Au fost luați de val.Competența le-a intrat la apă. Da, acum înțelegi ce-nseamnă să faci studii de pomană, să treci ca gâsca prin apă, să ai pile la angajare?Este cea în cere fake-ul este promovat nu de social media/presă ci chiar de către instituțiile publice, cu dezinvoltură, chiar cu exces, chiar cu fudulie. Mamă ce am găsit! Mamă ce mult am grijă de românii mei.În turbina bazaconiilor promovate zilnic de tot felul de avataruri, de trolli, de caraghioși în căutarea vedetismului, de proși, de cretini, două instituții intră în jocul falsurilor și dau apă la moară scenariilor diabolice. Firea vroia să suspende contractul Apa Nova, chiar, așa de multă credibilitate a vrut să acorde falsului. Firea a cerut ajutorul Serviciile Secrete. Era caz de “securitate națională”. Mai sistematic, după ce a fost lansat zvonul, s-au dat ordine pentru analiza apei, într-un laborator altul decât al APA NOVA. Hahaha, recidivă în nepricepere. Nu există astfel de laboratoare profesioniste decât la Paris, Geneva, Bruxelles.Răspunsul antologic a fost al lui Adrian Severin, da, nimeni altul decât cel întemnițat pentru șpagă luată ca parlamentar european. El a spus în anii aceia că numărul mare de hidrogeni este datorat nenorociților de opozanți politici, țărăniștii lui Corneliu Coposu care pun hidrogen în apă. Severin a spus că trebuie arestați toți. Pe vremea aceea, răspunsul lui Adrian Severin nu era dăunător. Dar, uită-te pe internet, între cele 44000 de mențiuni, jumătate vorbesc de prostia omului. Iată că de testul apei nu au scăpat politicienii nici în anii 2010. Și sunt fuduli, și nu-și cer scuze, nu spun o clipă: am greșit! Zvonul care naște panică, cu cât se pedepsește în justiție, întreabă un prieten competent.Faptul că e “otrăvită” nu te spală pe creier? Nu vezi că nepriceperea vine pe conductele orașului, îți intră în casă, se fudulește că ești ușor de prostit, îți otrăvește viața? Nu vezi că de data asta ar trebui să-ți înghețe zgomotul, furia și să te întrebi: