Unirea Ceaușescu a făcut-o. La împlinirea a 160 de ani de la Unire și a 101 de la nașterea lui Ceaușescu. ÎNC-oOPINIE

Ceaușescu întâi a ucis la Vadu Roșca armata de țărani care se opunea colectivizării. Ceaușescu a unit pământurile și plugurile și animalele. Ele au devenit ale statului unic. Și partidul a spus: bine este!NU mă crezi? Click AICI ia cartea lui CA Stoica - anchetă sociologică în Vadu Roșca Ceaușescu, apoi, ca președinte, a dat cu buldozerul în orașe, sate dăruind mai multe locuri de somn pentru clasa muncitoare. Și clasa muncitoare a spus: bine este!Ceaușescu le-a dat și locuri de muncă tuturor, călăuzit de înțelepciune: nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă. Și el însuși și-a spus: bine este!Despre inutilitatea industriei lui Ceaușescu CLICK și citește Bogdan Murgescu - Acumularea decalajelor economice dintre România și Europa Ceaușescu a zis ca poporul să se îmulțească. Le-a luat prezervativele. Și și-a spus: bine este!Despre împerecherea inumană ai filmul lui Florin Iepan decrețeiiCeaușescu a ridicat Casa Poporului, Bulevardul Socialismului, metroul bucureștean (Militari-Dristor și Unirii-Victoriei), centre civice la oraș și sat. Și el însuși și-a spus: bine este!Ceaușescu a închis granițele României, ca clasa muncitoare să nu facă vreo comparație și să fie mai ușor de prostit. Văzând puterea lui tot mai mare, slugi tot mai multe l-au înconjurat. Și slugile lui și el însuși au spus: bine este!Despre asta CLICK și citește Tismăneanu Ceaușescu a spus să se muncească mai mult și mai bine, dar clasa muncitoare nu avea materii prime ca să muncească mai mult și mai bine. Și slugile lui și el însuși au spus: bine este!CLICK să știi mai multe TOT cercetarea lui Bogdan Murgescu - Acumularea decalajelor economice dintre România și Europa

Ceaușescu a luat mâncarea de la gură clasei muncitoare și a dat-o în afara granițelor. Apoi, văzând că nu e deajuns a vândut și români. Și slugile lui și el însuși au spus: bine este!Ceaușescu însuși și-a spus că e bine: clasa muncitoare doarme în blocurile-dormitor, merge cu metroul, fără să mănânce, fără prezervative, fără să se bărbierească, fără să aibă apă caldă de duș, fără să aibă hârtie igienică. Și slugile lui și el însuși au spus: bine este!Ceaușescu însuși a rescris astfel istoria. A unit românii într-un ideal comun. A ucis, a dărâmat, a dat locuințe pentru somn, a dat locuri pentru munca mușchilor, a dat metrou pentru transport, a ridicat centre civice pentru citit presa de partid, a lăsat românii fără mâncare, a lăsat românii fără prezervative, i-a lăsat fără lumină, fără apă caldă, fără apă caldă și multe alte lucruri a realizat Ceaușescu. A rescris pagini memorabile de istorie, slugărnicie, lașitate, frică. I-a schingiuit pe puținii opozanți. Și slugile lui și el însuși s-au aplaudat: bine este! Despre rescrierea istoriei bineînțeles Lucian Boia - Două secole de mitologie naţională Strania istorie a comunismului românesc Mitologia ştiinţifică a comunismuluiȘi, de asta spun: Unirea Ceaușescu a făcut-o! A unit lașitățile, fricile pe de o parte, slugile, pe de altă parte, și ele toate l-au răsplătit cu aplauze și încă-încă un mandat de președinte. Și slugile lui și el însuși s-au aplaudat: bine este!SLUGĂRNICIA face Show:Ceaușescu însuși a rescris istoria. Întrucât dacii nu erau așa de uniți și atât de semnificativi, i-a unit cu forța și le-a dat charismă, curaj. Astăzi dacii sunt înțelepți, frumoși, au descoperit matematica înaintea tuturor, sunt mari doftori, Dacia lui Ceaușescu e Centrul lumii. A văzut că bine este lucrul ăsta.A trecut la Mircea cel Bătrân și la Ștefan cel Mare iar luptele lor semi-pierdute au devenit victorii fără îndoială. Cu Alexandru Ioan Cuza a făcut un lucru mai înțelept. A spus, cu cuvintele lui, că el este Cuza. Reformatorul, legiuitorul, omul epocii modernizatoare. Făcuse metroul, Casa Poporului, Centre civice, unise țăranii cu pistolul. Era Cuza. Și noi, generațiile ce-am venit, istoria asta am învățat-o. Și slugile lui și el însuși au aplaudat: bine este!Unirea Ceaușescu a făcut-o. Pentru că toate acestea (metroul, Casa Poporului, centrele civice, DN-urile, istoria, nostalgia) le moștenim până astăzi.PS1: Comunismul și dictatura nu-s cool. Să faci copilul ca animalul, să fii urcat în funcții cu cât ești mai ușor de prostit, să n-ai lumină, apă caldă, să n-ai mâncare nu-i bine.PS2: Apropo de apa caldă și căldură, unde este astăzi avarie în București?PS3: Stilul acestui articol a fost inspirat de Biografia lui Ceaușescu a lui Ujică. Nu am reușit să țin măsura ca Ujică.Filmul este construit fără comentarii, dacă nu știi cum a fost pe vremea comunismului, el pare a fi un elogiu. Dacă știi cu ce s-a mâncat comunismul, bineînțeles, râzi cu hohote și de necaz.Filmul lui Ujică aici:PS4: Bănuiesc că știți că nu Ceaușescu a făcut Unirea de la 1859. Și nu a fost mai bine pe vremea lui Ceaușescu.PS4: De ce trăim așa astăzi, de ce am putea crede că Ceaușescu a făcut Unirea sau că pe vremea lui Ceaușescu a fost mai bine? Răspunsuri găsiți în procesele social-politice petrecute după 1989.Nu fii prost și citește despre ce-am pățit după 1989: editorialele lui Andrei Pleșu și analizele lui Vintilă Mihăilescu (publicate în Adevărul și Dilema veche sau în volumele Humanitas, Polirom)CITEȘTE polemica dintre Lucian Boia De ce este România altfel și Vintilă Mihăilescu De ce este România astfel?