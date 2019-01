Mihai Șora, uite, noi nu mai putem! ÎNC-oOPINIE

"Vreți un viitor senin și liniștit pentru copiii voștri?

Atunci gândiți-vă, întâi de toate, la copii, nu la voi înșivă." CLICK AICI PAGINA ȘORA

Să știi, suntem online, știi ce mișto e, ce enervare e când copiii noștri nu prind netflix-ul. Ai văzut, Mihai, ce mișto sunt viețile dictatorilor pe Netflix? Au unul cu Berlusconi, o minune! Și Stalin, ce reușite personale avea! A, și serialul cu pisicuțe… drăguțțțț! Noi ne gândim la copiii noștri vedem, explicăm Netflixul.

Atunci cereți alegeri anticipate.

În weekend noi mergem la munte și la țară, la vile cu prietenii. Ah, ne place mult mai mult să ne revoltăm la grătar, la a cincea bere (gratis, la ofertă) și, apoi, pe serpentine, între tablele mașinilor. Mașini luate second hand bemveuri, merțedesuri, logane (apropo, Mihai, chiar nu știi, bagă ăștia taxa de poluare?). Deci, noi să știi că înjurăm. Înjurăm 4 ore pe Valea Prahovei, Mihai Șora. Și dese mai sunt liberele astea date de Guvern! Nu e vina noastră. Apropo, Mihai, de ce nu ești cu noi? Tu ai putea 4 ore să înjuri ca noi, în mașină? Vezi, nu poți. Atunci nu ne întreba pe noi de ce nu mai putem.pentru că are dreptate guvernul. Sunt multinaționalele lacome, uite, bunăoară, am auzit de la prietenii copilului unei mătuși de pe net că la multinațională, iau salariu mare doar șefii, viermii muncesc ca viermii. Deci, bine le-a făcut Guvernul! Deci, de ce să ies? Ca să apăr multinaționalele? Acum pe bune, Mihai, ai stat acasă o viață ca filosoful, ai stat în bula ta, îți spun eu. Nu cred că Socrate, Schopenhauer te-ar trimite în stradă. Tu chiar i-ai citit, hai pe bune? Nu cred, pari haios, noi pe wiki am văzut că sunt toți niște deprimanți, niște sceptici. N-ai și tu, Mihai, niște happy faces cu care să te lauzi?să auzim ce spui. Cioloș și USR? Pă bune? Păi, am primit notificare cu Cioloș. Iartă-mă că ți-o spun în față, n-am citit-o, dar dacă iar e chestia aia cu tată securist și fiu avocat, clar eu nu votez cu Cioloș. Mi-a explicat-o un prieten pe facebook. E arsă la baterii societatea noastră. Cum zicea prietenul meu nu știu cum de avem parte de un asemenea destin cinic, cum spune Cioran? Cum, Doamne? cum? - așa cum bine se lamenta Țuțea. Tu știi: toți sunt la fel, câte compromisuri de astea cu politica ai făcut? Să ieșim în stradă pentru Cioloș, nu prinzi!până nu ne omoară femeia. Atunci ce facem? plângem, primim răscumpărarea, bun, dacă are bani "săracul" ăla ieșit pe recursul compensatoriu. O să dăm “Tristețe” la postare. Trece. Morții cu morții, vii cu vii, cum spune o veche vorbă străbună. S-a schimbat viața, Mihai Șora, noi nu suferim.Vreți Justiție independentă? .... Ieșiți în stradă! O mulțime care nu doarme în timp ce ei pregătesc (noapteacahoții, bineînțeles) Ordonanțe de Urgență."Justiția e o cârpă în țara asta. Deci, o luăm lui Dragnea și cui o dăm? La USR? Păi, nu vezi că sunt cu gura mare? Ce facem? Dar, Doamne, iartă-mă, cum să am încredere într-unul de vârsta mea, de la USR? Cum? Păi, noi nu știm cum am făcut școala? E vreunul competent? Uite, Tudorel, câtă tobă de carte știe! Tu ai văzut cât de documentat vorbește, ziua."Vreți profesioniști la cârma țării, vreți oameni cinstiți și competenți?Este limpede pentru orice om cinstit și destupat la minte că PSD nu funcționează ca un partid politic, ci ca un grup infracțional organizat (la centru și în teritoriu), un grup pus pe căpătuială, pe tâlhărirea unei țări întregi."O avem pe Dăncilă. Hai că se face de râs, de acord! Dar din tehnicile motivaționale știm însă că a doua zi nu trebuie să te ascunzi în gură de șarpe. Nu! Ce face Dăncilă e foarte bine! Minunat. Motivațional, ea se prezintă la serviciu și merge mai departe. Deci, e bună! Competentă! Mihai Șora, ai citit despre aceste motivaționale care au schimbat soarta unei generații?pentru că ei sunt mai bine organizați! Jos pălăria, omagiu, asta, apropo, am văzut că porți pălărie. Au pe net mii de conturi care rostogolesc chestii. Deci, poți să le cunoști bine părerile. Sunt bine organizați și asta îmi place. Sunt puternici, așa cum trebuie, ca la abecedar. Unii spun că sunt fake-uri multe. Noi însă mereu căutăm cel puțin în trei astfel de “fake-uri” cum le spun unii, până suntem satisfăcuți de dialog. Învățăm de la cei puternici, cum spun teoriile organizaționale. La Opoziție e haos. Clar nu ne place haosul, Mihai Șora, nu, nu, ne ferim de așa ceva.că azi e cea mai deprimantă zi a anului. Doamne ajută! Ne-am luat toți Uber (1 oră juma am făcut, surge, deh!), am comandat ceva de pe Glovo (și la ăștia e surge, asta e). Da, am vrut să facem duș. Nu e apă caldă în tot cartierul. Asta e, povestea aia cu RADET-ul, n-o deslușim noi acum într-o iarnă. PSD o sabotează pe Firea, banal, nu? Îți dai seama câți bani a băgat Firea în Catedrala Neamului, putea oricând să dea bani ca să nu rămânem nespălați. Logic, zic așa că am auzit că te bați cu logica. La sală mergi? La ce sală?Aha, acum sunt la monitor, te văd LIVE, pe Facebook. Așa, și ce mai spui? Ce-ai cu Girafa?