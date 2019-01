Friptura pudrată cu aur care costă 1200 de euro. De ce “săracule” strici digestia fotbaliștilor Frank Ribery și George Pușcaș

Da! Atâta este friptura preparată și “semnată” de Salt Bae la restaurantul său din Dubai.Pe acolo au trecut în zorii noului an Ribery și Pușcaș printre alții. Fotbaliști la Bayern Munchen și Palermo. Ambii și-au împărtășit experiența/digestia pe Instagram.Banii ăștia ei îi fac într-o juma de oră-o zi, dacă e să calculăm cotele lor de piață, onorariile. Valoare, nu?O bucată de friptură de calibrul arătat de maestrul Salt Bae nu poate fi mai mult de 2-300 de euro. Condimentele merg la 2-3 euro (că nu toarnă nimeni cu suta de grame). Borcanul de aur comestibil este 100-120 de euro (listat la lux, altfel e mai ieftin). Dar niciun bucătar nu varsă ca prostul tone de E175 (cum este denumit în catalogul aditivilor alimentari). Deci, friptana celor doi fotbaliști merge până la 5-600 de euro maxim. Restul, Ribery, Pușcaș și alți amatori plătesc pentru show, pentru tușa de sare a lui Salt Bae, pentru Dubai, pentru simbolistica exclusivităților: Nusr-Et Steakhouse - Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach.Cel mai simplu lucru este să stai în scaunul tău, să halești, să-ți tragi și-un vin de o mie de euro sticla și să ai o digestie ușoară.Eh, da, dar de câte ori în viață bagi în stomac un ditamai Tomahawk-ul? Puțini o fac zilnic, cei mai mulți niciodată. Deci, merită o postare pe Instagram? NUUUUU - e răspunsul normal la cap. DAAAAAAA! au spus Ribery și Pușcaș și și-au arătat haleaua poporului.Val de furie, de invidie, de m, de p, de nesătul, de africanii care mor de inaniție. “Săracii” au reacționat nu doar privind, ci “mestecând” o dată cu fotbaliștii ciosvârtele scuipate cu praf de aur. Lui Ribery i-a stat în gât friptura și avalanșa de nemâncați ce i-au sărit în farfurie. Și a reacționat făcându-i pe comentatori de pe Instagram în fel și chip. Avortoni cred că e cea mai ușoară injurie. Trebuie remarcat că Pușcaș s-a abținut de la injurii, știa ce pățise Ribery cu câteva ceasuri înainte (delimitarea și sancțiunile proclamate de Bayern).Așa că Salt Bae are dreptate să câștige atâția euroi. Pentru că nimerește peste trufași ca alde Ribery, Pușcaș și alții ca ei.Dar este evident că ei nu mai știu pe ce lume trăiesc dacă își lasă la îndemâna tuturor digestia propriei ciosvârte. Când faci banii instant și arăți poporului cum îi risipești nu uita cât de mult prețuiești tu în ochii tăi și ai celorlalți.Salt câștigă din trufia unora, dar și din invidia miliardelor care varsă venin pentru că nu le ajung banii pentru un Tomahawk. Pentru că ei îi fac reclamă.Aurul, ca de fiecare dată, și-a păstrat demnitatea în toată această demență trufie-mândrie. Aurul nu s-a amestecat cu niciun “sărac” (aurul de peste 22-23 de karate în sus nu este nociv organismului). Aurul n-a interacționat nici cu sucul gastric al lui Ribery, nici cu cel al lui Pușcaș, nici cu limba fotbalistului, nici cu friptanul în sânge a lui Salt Bae.Nasol, deci, aurul de-l pui pe limbă nu-ți dă o digestie mai bună, dar nici nu-ți ridică valoarea. Lasă gura apă unor miliarde invidioase.Orice ai alege să știi: postări pe social media+aurul din friptură sau din stomac nu-ți cresc valoarea.Există poate o soluție. Strângerea aurului praf înainte de a se trage apa la toaletă. Cred că sunt unii care s-ar oferi să strângă aurul praf după o asemenea experiență unică de 1200 euro.