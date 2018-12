PERSPEKTIVA Ce muzici a ascultat românul în 2018: The Motans și Inna, dar și cu Gaga și Maroon 5

Piesă lirică & filozofică. Îți dă balsam pentru timpan. Videoclipul e conceptual, totuși romantic. Normal că e melodie de dragoste. Ea poartă o rochie eterică, transparentă, stă într-un câmp de bumbac, în fundal se văd stâlpii de înaltă tensiune. El e îmbrăcat la costum și stă pe malul unei mări, iar într-una din scene chipul îi e acoperit de faimosul măr verde al pictorului René Magritte, din seria de tablouri cu bărbați & pălării melon. E pictura “The Son of Man / Le fils de l’homme”. Să decriptăm ce-au vrut să spună băieții de la The Motans cu referința asta uberculturală. Păi. Magritte spunea așa despre pictura cu pricina: “Tot ceea ce vedem ascunde altceva, întotdeauna dorim să vedem ce se ascunde prin ceea ce vedem. Există un interes în ceea ce este ascuns și pe care vizibilul nu ni-l dezvăluie. Acest interes poate lua forma unui sentiment destul de intens, un fel de conflict, se poate spune, între vizibilul ascuns și vizibilul care este prezent”. Suntem în ceață. Dar putem să gândim. The Motans vorbesc despre dragostea utopică, căci și titlul e “Înainte să ne fi născut”Un funk cu fantome. De dragoste & amar. Videoclipul e animat. Un tip devenit schelet de-atâta dragoste, se plimbă prin casă, deschide sertarele unde sunt căști și poze, vede rochia ei fuchsia agățată-n cuier, se-mpiedică de pantoful ei. Spune povestea ei fantomelor, care, așa cum zic versurile, râd la glumele lui. “Still, I'm playing host hanging with the ghosts, telling them the story of you They always laugh at my jokes as we dance through the room I got all this love, nothing to do with it now”. E o piesă de despărțire. Până și corul de backing vocals sunt niște spectre, un fel de Casperițe feminine (de la Casper fantoma) care cântă dintr-un scrin. Sooper piesă, nostalgică, dar cu ritm & umor!Adam Levine stă în fața unui microfon și cântă, în spatele lui, cât timp el spune “I need a girl like you, hey, hey”, apar tot felul de fete. Piesa e un omagiu adus feminității în toate formele ei splendide. Fete tatuate, actrițe, gimnaste, rastafariene, arăboiace, cu batic, adolescente, hipsterițe, apar și Ellen Degeneres și Jennifer Lopez, apar fete voluptoase și fete atletice cu picioare lungi, în outfit sport, în rochii. În orice caz e un fel de celebrare a punerii pe piedestal a Femeii, gen. Cu veselie și smerenie din partea bărbatului. Sau altfel: o versiune Maroon 5 de la “Iubesc femeia, blonda sau bruna, îmi e totuna”Îți face inima ferefeniță. Te ia cu lacrimi și cu tremurici de emoție. Gaga și Bradley au fost iubiți, înainte să joace în noul hit cinematografic “A Star is Born”, care probabil că va fi Oscarizat la greu. Dar pe bune. Scot sentimentul din tine ăștia doi. Versurile cu care începe Bradley, mânuind o chitară de muzică country, fac toți banii, fac tot bugetul de milioane de dolari al filmului: “Tell me somethin’ girl/ Are you happy in this modern world?”. În film e vorba despre o fată talentată și un cântăreț de country alcoolic care-o ajută să fie pe culmile gloriei. On the edge of glory, cum zicea Gaga într-un cântec mai vechi de-ale ei. Picătura de entertainment hollywoodian care-ți taie răsuflarea.Alan Walker e un DJ și producător muzical norvegian care a strâns o groază de fani & vizualizări pe YouTube. A concertat și în România, la festivalul Neversea, unde a apărut pe scenă cu faimoasa lui mască neagră. DJ-ii ăștia și anonimitatea! Piesa asta electro se combină mișto cu videoclipul în care mai multe popoare (din deșert, din ape, din peșterile pline de stalactite) ajung într-un paradis SF închinându-se inteligențelor superioare care rulează pe ecrane și computere. Cred că ceva influențe din Westworld există, căci oamenii din videoclip par updatați cumva, de parcă ar fi niște androizi. În schimb, piesa mizează pe emoție, cu versurile: “If I had a diamond heart, oh, oh/ I'd give you all my love if I was unbreakable/ If I had a diamond heart, oh, oh / You could shoot me with a gun of gold / If I was unbreakable”Iar a dat-o cool Smiley. E o piesă despre visuri. Visurile noastre, ale tuturor, ale oamenilor normali, și cine nu e om normal. Visurile alea care te prind gândindu-te: “Cum ar fi dacă”. În video vedem un măturător cum în sfârșit se decide să se bage într-o echipă de bachet, o croitoreasă care se apucă de balet, deși are în jur de 40 de ani, un corporatist care ia bicla și bagă niște fente în parc, unde skaterii rasați fac jocurile. Și versurile te ridică-n picioare să zici: Da, frate, așa e! E piesă-manifest. “Copile, ce vrei să fii/ Când alții îți fabrică vise/ Când toate din jurul tău/ Sunt regizate sau scrise/ Ai grijă ce dai pe bani/ Capcanele sunt întinse/ Tu privește-i în ochi / Și nu-i lasă să te schimbe” Sună penibil, ca la un workshop motivațional? Nu e deloc. I-auzi ce zice Dorian în featuring cu Smiley: “Când ai ceva de spus, copile, tu nu ezita/ Viață e simplă, tu trăiește-o și n-o complică/ Am zis că Gopo, s-o animez frumos/ Mă simt că Simo pe final de Rolland Garos/ Și nu mă controlează banu’/ Când dau all in cu 10-7, ca Negreanu/ Și dacă e s-o încasez, o fac ca Bute/ Că viața poate, uneori, să te și scuture/ Dar nu-i nimic, nu-i nimic și orice ar fi/ Am aripile de la Traian, de la Henri/ Zbor cu gândul și așa le văd pe toate/ Trec prin India, cu fler de Eliade”Melodie de divorț. Nasoală. Deși puse pe beat-uri de electronică, versurile te cam dărâmă. E vorba de o mamă care rămâne singură cu băiatul ei, iar tatăl pleacă cu alta. Simplu și devastator, nu? Cântecul e pe repeat la radio, în baruri, în cluburi. Și mai e despre ceva. Despre familie. Dar mama zice ca în titlu. “I will be the strongest”. Uite versurile, care sunt un fel de monolog al mamei către soțul dispărut: “Let's talk about family / Let's talk about family/ Let's talk of the ties and the lies and the love that we had in this family / Let's talk about honesty”. Video-ul e tot în stilul DJ-ului norvegian Alan Walker, căci s-a băgat să facă remix. Linii de cod ca-n programare, trandafiri veștejiți, mâini care se frâng, niște close-up-uri cu corpuri contorsionate. Pe cât de concretă e melodia cu versurile, pe atât de abstract videoclipul.Un discoball ca-n anii ’70 se rotește în slow-motion. Oameni înveșmântați la paiete, fetele cu tocuri, băieții cu fler de agățat. E piesă pentru vagabondaj lejer. Sună bine, are accente funkish – chiar așa, s-au întors vremurile funk-ului, pentru că multe piese de anul ăsta au componente specifice. sau este era retro-ului? – e hipnotică. Practic, DJ-ul Calvin Harris și Sam Smith livrează cu cântecul ăsta un frivol, dar fățiș și sincer “Carpe diem and night”. Merge la clubăreală, iar videoclipul e psihedelic, cu supraexpuneri, cu secvențe în negativ, de parcă regizorii au făcut poze unor oameni în timp ce dansau în club și, fără să le developeze, le-au păstrat așa, fără niciun revelator (soluția aia folosită în fotografie). Metaforic, normal!Supradoză romantică. Ei doi alergând în pădure, ei doi în mașină, ei doi sub cearceaf, ei doi dansând în casă la tricou, dând cu mătura. Dar vocea Innei și a băieților ăștia de la The Motans iremediabil intrați în lista celor mai ascultate piese în România, se-mbină pefect. Dulcegării, iubiri adolescentine, dar piesa ține cu elipsa aia în ea: “Pentru că, pentru că, ne iubim și-avem în noi acel nu știu ce”. Ideea fiind că piesa e de ascultat pur și simplu “pentru că”Energie & motivația. Două ingrediente pe care le găsim în toate piesele marca Sia & Guetta. Dar și video bun. Un pic inspirat de Kurosawa. Un pic de Kill Bill-ul lui Tarantino. Trei fete samuraie merg la maestru (un japonez cărunt cu păr lung, versat și cu codițe) care le învață arta sabiei și mișcărilor juste. Dar maestrul va fi ucis de Împărat. Pe împărat îl joacă chiar superproducătorul muzical din ultimii ani, David Guetta. El luptă cu foc, cele trei samuraie cu sabia. Și înving. Versurile sunt despre fortza omului să-și învingă frica & să nu se mai lamenteze și autocompătimească. Bună piesă pentru final de an, rise and conquer în 2019, cum s-ar zice!Sursa topului: https://www.europafm.ro/top-hit/