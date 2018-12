Vulpea jupuită e artă. Cu atât mai mult cu cât îi înjuri pe artiști de mamă, îi amenințați cu moartea

Mărturisesc că am citit la Doinel pe Facebook de tămbălău. Ce-o fi?La Atelier 35 timișorenii din grupul Baraka Artist își expun al lor “Sex with God” care arată astfel:Mi-am zis. Care-i beleaua? Mă duc pe conturile galeriei și văd păcatele comentatorilor.Clar. Păcatul e al celor care-și bagă nasul unde arde ciorba. Nu au trecut pe la Atelier 35. Dacă-ar fi fost la Atelier 35 câinele nu era câine. “Câinele” jupuit nu era adevărat. Și alături de “câine” ciripeau vesele păsări vii. Asta ca să moară juma din înjurăturile celor care au dat-o pe protecția animalelor. Câinele este vulpe, apropo. Cu ce schimbă ecuația? Păi, o schimbă radical.“Vulpea” este din plastic. Iar ea trăiește cu păsări vii și bine hrănite într-un tub. Mare păcat să povestești arta.Deci, nu vorbim de mediul urban - câine, ci de cel sălbatic - vulpe, păsărele.De acum, ia atenție la mine, cum se ajunge la artă? Ia, care-i întrebarea ta cea mai tâmpită pe care ți-o pui într-un muzeu, când dai scroll la o postare? "Ce-a vrut să zică autorul?" Păi, autorii grupului Baraka-Timișoara au pus tiitlul “Sex with God”. Mie mi se pare asta ArtĂ. Este clar că nu-nțelegi nimic. Când nu-nțelegi înseamnă că instalația-performance “Sex with God” fuge de banal, de cenușiu, de tine. Tu ce știi despre arta secolului tău? Vulpea jupuită nu-i mare lucru, îți spun. Mesajul e crud și la vedere. Dacă tot m-ai supărat, uite.Povestea asta cu animalele poate începe la Lascaux. Avem în grote niște animale desenate în preistoria omenirii. Sunt sau nu artă? Noi acum așa o numim. Dar la vremea desenării nu era decât desenul unor animale de care oamenii se temeau/le vroiau sacrificate pentru vreun zeu și, apoi, de mâncat de către gura lor flămândă. Niște sălbatici, nu? Du-te la Lascaux. Dacă te aduni cu alți 20 de curioși e mai ieftin. În Centrul vechi la Atelier 35 e gratis.Vei spune, stai animalele-s nu-s belite, nu-s maltratate. Ia de aici atunci. Snyders și nu doar el, pe la 1600, prezenta astfel de cruzimi.Iar mârâi? Ia-l pe Snyders la poceală. Interzice-l din pictură. Afară cu el din pictură, nenorocitul! Poți să-l dai, în definitiv. De ce? Că desenează cruzimi. Bun, sensibilule, păi atunci astă cruzime era plăcere. Cred că aici te-am prins.Nu cumva Baraka și “Sex with God” sar peste timp sunt o replică la cruzimea ca plăcere? Nu cumva e un dialog la distanță? Dar nu cumva e un dialog cu contemporanii care fac din cruzime o plăcere.Cine-s oamenii? Tu! Chiar tu! Cruzime înseamnă să dai omor unor artiști fără să pipăi opera lor de artă. Tu! Tot tu care tolerezi cruzimi de tot felul: omor dat câinilor bagabonzi, vânătorile lui Dragnea și Țiriac.Școala flamandă omora chiar vietăți. Le picta, le mânca. Baraka de la Atelier 35 n-a omorât, n-a mâncat. A făcut artă. Adică a făcut un mulaj. De aici și poza postată pe grup de unul dintre artiști. Uite câinele lui viu, uite latexul de vulpe.Hai, gata!, du-te la Atelier 35, chiar mă foarte plictisești cu înjurăturile. N-am găsit printre ele nimic nou, să mă amuz și eu. Nu ești artist. Du-te și vezi acum arta "Sex with God". Ce-a vrut să spună autorul? Că Natura este God, iar sexul-viol este oribil. Sexul-viol violență. Te-ai prins? Dacă nu, scrie. Îți explic. Citește din nou articolul.