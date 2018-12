Baby, It's Cold Outside - cântec cenzurat de Crăciun, sigur. Dar ce-ar fi să vorbim despre închisoarea gândirii în generația #metoo

Cică “Baby, It's Cold Outside” prezintă întradevăr câteva “practici abuzive”. Un bărbat o oprește în fel și chip pe o femeie să-și vadă de drum, să plece acasă. Și, mai mult de atât, bărbatul îi aduce argumente absurde în sprijinul acestor obrăznicii:"I really can't stay (Baby it's cold outside) / I gotta go away (Baby it's cold outside) / This evening has been (Been hoping that you'd dropped in) / So very nice (I'll hold your hands they're just like ice)Dar de ce nu vedem cântecul ca un joc între îndrăgostiți? În orice joc, inclusiv în cel al dragostei, argumentele sunt absurde. Îl vrei pe Celălalt lângă tine, cum să-l lași în pace, când îl vrei lângă tine? E instinct, e posesie. Până la viol, hehe! Uite un dialog deschis de Woopy:Ce era în 1944? Prima oară cântecul a fost în filmul "Neptune's Daughter"Ce este astăzi? De ce nu, Lady Gaga - Joseph Gordon-Levitt, unde șoarecele este bărbatul, lupul este femeia.Cântecul propune un joc. Un joc vinovat. A te îndrăgosti este vinovăție mare. A trece bariera nopții și astăzi este semnul intimității. Doamne, ce păcat! Ce-or să sună unii, alții?Și astăzi e la fel:“My mother will start to worry (Beautiful what's your hurry?) / My father will be pacing the floor (Listen to the fireplace roar) / So really I'd better scurry (Beautiful please don't hurry) / … The neighbors might think (Baby it's bad out there).Iată chiar eael îngăduie jocul: “Well maybe just a half a drink more (I'll put some records on while I pour)Și se ajunge la versul considerat dinamită. Urmează violul? “Say what's in this drink? (No cabs to be had out there)”Interzicerea unui cântec la radio înseamnă intoleranță.Intoleranță în anul 2018? Da! Noroc că avem YouTube și social media!Social Media este însă bine îm-bulinată. Fiecare trăiește cu bula lui.Fiecare în bula lui nu-nghite alte păreri din afară.Vorba cântecului: Baby it's cold. Baby it's cold outside. Outside nu este dragoste, nu e dreptate.Dreptate am doar Eu, zici tu. Ah, you're very pushy you know?You know a stagna înseamnă a te otrăvi, a fi victima propriei capcane.Capcana nu este șoricica din cântec asaltată de lup, ci chiar tu.Tu care nu privești, Dumnezeule, că acest cântec dezvrăjește atâtea blesteme, prejudecăți din 1944 încoace.Încoace în 2018, de fapt, tu, cel ce vrei să interzici cântecul, vrei să rămâi noaptea. În noaptea bulii tale. Înfricoșat de ceea ce n-ai trăit și nu vei trăi vreodată. Sensibil, ți-e frică de libertate. Închisoare plăcută!Eu sunt greșit! Ajută-mă! Mă joc, cânt. Este Baby, It's Cold Outside un Kevin Spacey? Mie îmi plac cântecul și Kevin. Ce mă fac? Sunt și eu încătușat, Baby!I wish I knew how (Your eyes are like starlight now)