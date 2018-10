"Noi, bieții comici dell’arte aducem pe scenă nenorocirile din lume pentru a nu lăsa să se întâmple ceea ce spune Țiganca în Asediul Veneției: “voi nu sunteți un popor, voi sunteți o turmă” - sub acest semn începe luni a 22-a ediție a Festivalului de teatru de la Giurgiu

"Trăim o Europă multiculturală contradictorie, agitată, vindicativă, dornică de a se reforma; o Europă cu derapaje, împărţită între tradiţie şi avangardă, între generozitate şi narcisism, intransigență, competitivă şi greu asociativă, nesigură pentru artă şi artişti" și cu toate acestea Festivalul de teatru de la Giurgiu își deschide porțile. Acestea sunt cuvintele lui Călin Șabac, consultantul în comunicare al Festivalului.Pe 29 Octombrie, ora 19.00, GRAND OPENING. Actorii teatrului TUDOR VIANU vor aduce pe scenă Asediul Veneţiei - o premieră după Camus în viziunea scenică a actorului şi regizorului veneţian de Commedia dell’arte Michele Casarin. Măştile aparţin unuia din marii maeştri ai acestei arte, Stefano Perocco di Meduna.Extrem de actuală, piesa dezbate, cu mijloacele robuste ale actului teatral, rezistenţa comunităţii la atacurile unei dictaturi implacabile, un comentariu la ideea salvării prin sine. Iată ce spune Michele Modesto Casarin despre spectacolul său: “Inspirat din Starea de asediu a lui Albert Camus (1946), acest spectacol se vrea a fi primul experiment Tragicommedia dell’Arte. Am respectat partea politică, critica față de regimul totalitar, invitația de a schimba lucrurile (revolta), dragostea ca leac față de lucrurile rele din lume, care reprezintă limbajul lui Camus. Am vrut să adaug măștile Commediei dell’Arte, cu modalitățile lor grotești și primitive, pentru a-i pune într-o lumină ridicolă pe cei care ar trebui să ne conducă și dezmățul celor care își arogă puterea de a judeca.Astfel ia naștere un spectacol energic, vibrant, dramatic, dar în același timp poetic și romantic, devenind adesea amuzant și comic. A fost o adevărată provocare rescrierea acestui text, punerea în legătură a două lumi atât de diferite și îndepărtate, dar cred că rezultatul este unul inovativ. A distra publicul într-o modalitate inteligentă, lăsându-i gustul dulce amar tipic pentru cel ce devine conștient, dar nu știe deocamdată cum să își exprime dorința de schimbare. Un alt lucru care îmi vine în minte când mă gândesc la repetiții, este că o poveste pe care eu am mutat-o în Veneția anului 1630, deşi Camus a gândit-o în Andalusia perioadei Franchiste, se dovedește a fi actuală și astăzi, fiind oglinda unei Europe neliniștite, îndurerată de mișcări politice obtuze, care prevestec întoarcerea ciumei. Cum se spune, istoria se repetă, dar nu se învață. Noi, bieții comici dell’arte avem sarcina de a aduce pe scenă nenorocirile din lume, punând în evidență viciile omului, cu speranța de a crea o conștiință, pentru a nu lăsa să se întâmple ceea ce spune Țiganca în Asediul Veneției: “voi nu sunteți un popor, voi sunteți o turmă”. »FITeD debutează în acest an prin evenimente artistice adiacente spectacolelor de teatru. Astfel, premiera românească din deschidere va fi însoţită de expoziţia de pictură şi colaje „SUB SEMNUL VENEŢIEI” a cunoscutei pianiste şi artiste plastice bucureştene Lena Vieru Conta.În ziua în care are loc spectacolul teatrului budapestan, cu o oră mai devreme, Institutul Cultural Maghiar Balassi oferă în Sala Atelier un “CONCERT CLASIC” susţinut de doi tineri muzicieni, laureaţi ai concursului Festivalului Muzicii Maghiare 2018: violoncelistul Cornelius Zirbo şi pianista Fabiola Ioniţă. In holul teatrului se va instala o expoziţie comemorativă a unei mari personalităţi a vieţii muzicale şi a culturii maghiare din secolul al XX-lea, Kodály Zoltán. Sărbătorind Centenarul Austriei, Forumul Cultural Austriac din Bucureşti a oferit festivalului FITeD 2018 o expoziţie aniversară de fotografii despre Gustav Klimt, ce va putea fi vizionată în holurile teatrului. Iar prietenii din Teatrul Dramatic din Ruse vor lansa , în aceeaşi zi în care se joacă spectacolul lor, cartea “SI NOE NU MAI ESTE”.Volumul este bilingv, în romînă şi bulgară şi conţine 50 de poezii, semnate de 5 poeţi consacraţi din Ruse în traducerea Ankăi Staneva.