Cum este să muști cu sete din Tricolor - #doartricolor

Reacție provocată de ROM Autentic

Ieri seară am mușcat cu sete din nou din Uriașul meu Rom. Aseară însă am trăit mai mult. Romul mi-este în sânge, îmi recunosc plăcerea nevinovată că de când îl știu, mușc cel puțin cu sete o dată-n lună. De ce o dată-n lună? Ca gustul să nu se treacă, am grijă parcă de Romul frate. Nu te trece, te rog, nu pot să te mănânc zilnic, ca să fiu mereu ademenit de tine - parcă-i spun.





Îmi place să tânjesc după el. Eh, nu vă plictisesc cu astfel de dialoguri imaginare cu deliciile personale. Deci, ce s-a întâmplat aseară? Merg la dugheana din colț și, ce văd, Romul mi-era îmbrăcat în Tricolor. M-am întrebat unde mi-era Romul, întâi. Am fost frustrat. Am vrut pe loc să protestez. Au dezbrăcat de caracter ciocolata mea? Nu se poate. Vânzătorul mă vede. Îmi spune: nu știi, omule, Romul este îmbrăcat în Tricolor. Atât mi-a trebuit. Mi-am luat doza de Rom. Și ce să vezi, ce mi s-a întâmplat? Acum, mărturisesc patriotic, am mușcat cu sete din Rom, am mușcat cu sete din Tricolor.





Fiindcă lucrurile bune se unesc. Și-ți fac bine. Dau o stare de fapt. Uite cum. Tricolorul? Revoluție, nu? Simbol al momentelor de Unire și izbândă. Păi, cum să-i verifici izbânda, să vezi ce-i bun și pentru tine în atâtea trecute revoluții, în atâtea actuale revolte. Numai așa e bun Tricolorul dacă-i verifici gustul mereu și mereu. Dacă-ți explici, mereu și mereu, azi și acum, cum de e simbol și pentru tine.





La ce-i de folos un Tricolor, dacă nu ai îndoieli, nu te călăuzește și pe tine în a te bucura, în a nu te teme. Da, și de ce nu, în "a mușca" din toate astea: îndoială, tradiție, un fel de a fi împreună, revoltă. De ce? Pentru a vedea că-n viața ta toate acestea-s bune, chiar voluptuoase.

În anul Centenarului, ROM face un gest simbolic și renunță la brandingul de pe ambalaj, devenind astfel batonul care poartă #doartricolor. Inițiativa face parte din campania "Pentru România, doar tricolor"