Mincinosul mărturisește și câștigă - cronica piesei de teatru “Muzeul mincinoșilor” de Ștefan Peca

Tipul care se bagă și el în seamă. Vine nonșalant la teatru. Ai loc, te așezi, păi, ce să faci? Cei mai eleganți dintre spectatori sunt actorii. Ei se ridică în picioare și-ncepe iluzia. Ești invitat în Muzeu.Ce să faci? Să pleci? Intri în joc. Crezi că e doar un joc. Sunt cam 20 de oameni în sală. Actorii sunt cei mai mari “mincinoși”, pentru că te tot împung să-ți spui minciunile.Faci alegeri de grup, răspunzi la întrebări universale. În fapt, nu este decât preludiul. Începi să spui adevăruri despre tine și viața ta. Și tot mai mult minți / spui adevărul, cu cât ești întrebat și zăpăcit de custozii-actorii Muzeului.Cine a mințit la job să vină cu mine! Și iei jetoane-recompensă pentru minciunile recunoscute. Fără să-ți dai seama, ajungi să câștigi titlul de “cel mai mare mincinos”.Viscerale. Tot mai multe pentru a câștiga jocul. E doar un joc, poți repeta. Dar jocul-piesa asta de teatru îți face creierii franjuri. E o piesă de teatru și ca orice piesă de teatru scoate demonii din tine, în stilul anticelor reprezentații grecești. E hipnoză. Psihanaliză.Băi, cititor al acestei cronici, când prinzi piesa în oraș, intră în joc. Și așa ești zilnic un mincinos, de ce nu ai câștiga cu o practică zilnică și precisă. De ce nu ai ajunge cel mai mare mincinos, o seară doar?Text: Ștefan Peca / Regia: Ana Mărgineanu și Tamilla Woodard / Scenografia: Gabi Albu / Distribuția: Ilinca Manolache, Daniel Popa, Ana Bianca Popescu, Viorel Cojanu, Alina Petrică Spectacolul este produs de Mysterium by Jidvei împreună cu PopUp Theatrics from New York City. Ștefan Peca Stefan a studiat un an la New York University si a fost rezident la Royal Court Theatre din Londra in 2005. CLICK pentru parte din piesele scrise de Peca Ștefan http://www.teatral.ro/artist/stefan-peca