Concursul Enescu 2018 - Secțiunea Pian. De trei ori s-a cântat Rachmaninov, dar doar Daria a câștigat 15000 de euro 

Dintr-o listă de lucrări destul de amplă sorții au decis: al treilea de Rachmaninov. Orchestra a interpretat aceeași melodie. Trei interpreți au cântat aceeași bucată. Și nicio secundă Rachmaninov n-a fost la fel. Întâi a intrat solemnul Panfilov. Decis. A urmat Daria, grație, bucuroasă. A încheiat Daumants, fervent, isteț.Un cunoscător îmi spunea că orchestra „a orchestrat” câștigătorul. Astfel, orchestra a repetat cu Panfilov. A mers uns cu Daria. A obosit cu Daumants.Eu cred că Daria se potrivea aseară cu startul seducător al concertului lui Rachmaninov.Cum nu știi cum începe Concertul 3? Pune câștile, ascultă-l chiar pe Serghei Rahmaninov interpretând concertul numărul 3:Concursul „George Enescu” 2018 a ajuns la final. Daria Parkhomenko este câștigătoarea Secțiunii Pian. Un român și un coreean premiați la Secțiunea Compoziție. Daria Parkhomenko (Rusia), în vârstă de 27 de ani, a câștigat Concursul Enescu 2018, Secțiunea Pian, după o Finală în care a interpretat Concertul pentru pian și orchestră nr. 3 în re minor op.30 de Serghei Rahmaninov. În urma votului juriului, concurenta s-a clasat pe o poziție de egalitate cu câștigătorul locului al II-lea – Daumants Liepins -, iar decizia finală a aparținut președintelui juriului, Philippe Entremont.Finala de Pian a Concursului Enescu a avut loc duminică, 23 septembrie, la Ateneul Român. Pe locul al doilea s-a situat Daumants Liepins (Letonia), iar pe locul al treilea Alexander Panfilov (Rusia). Finaliștii au fost acompaniați de Orchestra Filarmonicii George Enescu, condusă de la pupitru de dirijorul Vassily Sinaisky. Premiul Constanța Erbiceanu (2500 de euro), oferit de Fundația Culturală Erbiceanu ,,celui mai valoros competitor român”, i-a revenit concurentului Florian Mitrea.Daria Parkhomenko, câștigătoarea premiului I al Secțiunii Pian, este născută pe 28 aprilie 1991 și studiază la Universitatea de Muzică și Teatru din Hamburg (prof. Stepan Simonian) și Școala de Muzică de la Fiesole (prof. Eliso Virsaladze). A susţinut recitaluri şi concerte în săli de concerte renumite precum Sala Mare a Filarmonicii din Rostov, Sala Laeisz din Hamburg si Sendesaal din Bremen, Sala Teatrului Mariinsky, alături de Filarmonica din Rostock, Filarmonica Națională a Letoniei, Orchestra Națională din Talinn, Orchestra din Kaunas, Tainan Artists Orchestra. Premiul I al Concursului Internațional George Enescu 2018 este în valoare de 15.000 de euro.Câștigătorul Concursului Enescu 2018 are posibilitatea de a interpreta pe scena Festivalului Enescu, alături de unele dintre cele mai importante orchestre ale lumii. Premiul al doilea este de 10.000 de euro, iar premiul al treilea de 5.000 de euro. Trofeele Concursului Enescu 2018, oferite celor trei muzicieni, sunt realizate din porțelan alb și poartă semnătura artistei Daniela Făiniș.Rezultatele au fost anunțate duminică seară de juriul format din Philippe Entremont (Președintele Juriului), Hyoung-Joon Chang, Dan Atanasiu, Dana Borșan, Andrei Pisarev, Pascal Rogé, Peter Jablonski și Philippe Dinkel.În cadrul aceluiași eveniment, au fost anunțate premiile la Secțiunea Compoziție din a cărui juriu au făcut parte Zygmunt Krauze (Președintele Juriului), Tim Benjamin, Dan Dediu, Adrian Iorgulescu, Peter Ruzicka, Hubert Stuppner și Cornel Țăranu. Alexandru-Ștefan Murariu (România) a fost câștigătorul Secțiunii de Muzică Simfonică (premiu în valoare de 10 000 de euro) cu lucrarea Concert pour clarinette et orchestre. Iar la Secțiunea Muzică de Cameră (7 000 de euro) a fost desemnat câștigător Jung Hoon Nam (Coreea de Sud) pentru lucrarea Scattering for string quartet.