George Enescu Concurs / Lovitura de grație a juriului a rupt gura târgului: vioara de anul ăsta nu-i de premiul întâi

Giuseppe Giboni (Italia) cântă Paganini Concertul pentru vioară și orchestră nr. 1 op. 6.Vikram Sedona (Italia) bagă Brahms Concertul pentru vioară și orchestră în re major op. 77.Mecanică. Arcuș pe vioară. Intrări, așteptări. Fără istorie.Vine Orest Smozh (Ucraina).E suflet, e Ceaikovski, Concertul pentru vioară și orchestră în re major op. 35.Minute în șir de aplauze pentru Orest.M-a prins Orest. Mi-era și frică, băi, să nu greșească Orest. Oi fi fost obosit, măcinat de prostioarele zilei, dar Orest mi-a mers la inimă. Ceva se-ntâmplase, ceva nenumit și binesimțit.Deliberarea juriului. Mi-am amintit de finala de la violoncel. Unde la valori egale, am simțit nevoia de juriu. Acum am văzut că juriul are de-a face cu o formalitate. Așteptarea se prelungește.Și Pierre Amoyal , președintele, vorbește.Nu se aude. Cuvinte molfăite.Ce? Ce-a spus? Cum?Publicul e tulburat tocmai pentru că n-a-nțeles despre ce este vorba.Silvia Marcovici face înțeles faptul că nu s-a acordat premiul întâi.Confuzia persistă.Locurile 2 și 3 sunt luate de mecanicii italieni. Sufletul ucrainean nu pupă nici podium.Am stat de vorbă pe Facebook cu Remus Azoiței, membrul juriului vioară:Reporter: De ce nu s-a dat locul întâi?Remus Azoiței: Este complicat și nu pot intra în detalii privind opțiunea juriului. Însă a existat convingerea că nivelul finaliștilor nu a atins platoul la care un premiu 1 șii titlul de castigator al concursului Enescu să fie acordat.Reporter: Ucraineanul?Remus Azoiței: Deoarece legal premiile nu pot fi divizate, automat finalistul din Ucraina a rămas fără premiu. Absolut regretabil.Reporter: Ce i-a lipsit locului doi să câștige locul întâi?Remus Azoiței: Detalii, poate legate și de vârsta fragedă.Reporter: Dar lui Orest?Remus Azoiței: Clasa.Aseară, publicul a rămas bujbe. Întrebările continuă. Un răspuns poate fi cel al Danei Cristescu, pe contul său de Facebook.Tehnica ne omoară sufletul. Dar, Orest ucraineanul avea suflet. Jur. Suflet avea, dar n-avea "clasă", cum spune Azoiței.N-am video din concertul de aseară. Cine vrea să asculte totuși cum sună Paganini Concerto n.1 op.6, iată un Itzhak PerlmanBrahms Violin Concerto in D major Op.77 tot cu Itzhak PerlmanTchaikovsky Violin Concerto in D major op 35, cu David GarrettVikram Sedona (Italia, 18 ani) este câștigătorul locului al doilea la secțiunea vioară a Concursului Internațional „George Enescu”, ediția 2018. Pe locul trei s-a clasat Giuseppe Gibboni (Italia, 17 ani). Cel de-al treila finalist, ucraineanul Orest Smovzh (Ucraina, 27 de ani) a primit un premiu special constând într-o serie de cursuri de măiestrie oferite de Silvia Marcovici și Mihaela Martin.Locul întâi nu s-a acordat la această ediție ca urmare a deciziei președintelui juriului Pierre Amoyal. Vikram Sedona a mai primit de asemenea, două premii speciale: invitația de a concerta la Lisabona în cadrul festivalului al cărui director muzical este dirijorul Christoph Poppen, cel care a condus orchestra Filarmonicii „George Enescu” în seara finale și încă o invitație specială, din partea unuia dintre membrii juriului, Eduard Schmieder.Președintele juriului Pierre Amoyal a prezentat rezultatele jurizării menționând faptul că pe lângă cei trei tineri muzicieni finaliști, în concurs au mai fost alți 48 de concurenți, de asemenea talentați, care au demonstrat un mare potențial.Președintele juriului a considerat că are responsabilitatea de a păstra acest echilibru față de toți concurenții și, în consecință, a decis ca premiul întâi să nu se acorde la această ediție. „Ne-am bucurat de o seară excepțională, niște concurenți expresivi, cu o tehnică bună, maturi la o vârstă foarte fragedă. Am văzut talentul native și potențialul. Președintele juriului este suveran și a dorit să marcheze faptul că pe lângă darul excepțional este nevoie de încă și mai multă persistență pentru a valorifica talentul. Muzicienii se formează întreaga viață, iar decizia din această seară marchează pentru toți concurenții acest mesaj”, spune Mihai Constantinescu, Directorul Concursului și Festivalului Internațional „George Enescu”.Credit foto: Andrei Gîndac.