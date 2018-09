George Enescu Festival/finala de violoncel sau uite de ce-i nevoie de un judecător peste capete fierbinți

Când te bagi la Festival, se presupune că știi să asculți, măcar. Când ajungi în faza finală, mai mult, te împăunezi că tu jurizezi, într-un fel, simbolic. Aseară la Festivalul Enescu, finala de violoncel, asta mi-a fost starea. Sunt mare și tare, mă bazez pe mintea mea, deosebesc între concurenți. Yibai Chen(China), Stanislas Kim (Franța), Shizuka Mitsui (Japonia), Marcel Johannes Kits (Estonia).S-a cântat: Dvořák Concertul pentru violoncel și orchestră în si minor op. 104 / Șostakovici Concertul nr. 1 pentru violoncel și orchestră în mi bemol major op. 107 / Dvořák Concertul pentru violoncel și orchestră în si minor op. 104 /Șostakovici Concertul nr. 1 pentru violoncel și orchestră în mi bemol major op. 107.N-am live-uri/capturi din sală. Ascultați, de vreți, două interpretări celebre: Jacqueline du Pré, Dvořák Cello Concerto in B minor op.104 / Mstislav Rostropovich - Shostakovich - Cello Concerto No 1 in E flat major, Op 107De astea se dau aceleași piese. Tocmai ca să faci comparație. Ca să ai repere, să faci diferența. Ei, oricât de mare și tare am avut eu iluzia că sunt, n-am putut face diferența.E bun exercițiu zilnic ăsta pentru un orgoliu nemăsurat.Domle, erau egali, în mintea mea. Poate doar invizibile gesturi de învingător să fi văzut la Kits, dar sunt impresii de final, când psihologic de dai cu învingătorul. Chiar și această trăzneală, mă enervează, asta, în care am trecut de partea învingătorului. Cum am putut? I-am ascultat, în mintea mea au fost egali. Tehnic părea echilibru. Așa am judecat.M-a trădat propria minte? Dar nu cumva ăsta-i rostul unui arbitraj? Să încline balanța? Nu cumva de asta sunt judecătorii, arbitrii, apropo de lumea în care trăim, de la USOpen la Curțile noastre Constituționale? Nu de asta nu trebuie ucis arbitrul, judecătorul? Și până la urmă e bine să recunoști cât poți duce. Să-l lași pe arbitru să facă restul. Judecata de infinitezimale diferențe. Vezi aici juriul. Vino la Festivalul Concurs George Enescu . Merită să vezi confruntarea, merită să te înfrunți pe tine însuți.în vârstă de 23 de ani a câștigat marți seară Premiul I al Secțiunii Violoncel a Concursului Internațional George Enescu 2018, la sfârșitul unei Finale în care a interpretat Concertul pentru violoncel și orchestră în mi bemol major Op.107 de Dmitri Șostakovici, acompaniat de Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Paul Watkins.s-a situat Yibai Chen(China), iar pe locul al treilea și al patrulea s-au situat Stanislas Kim (Franța), respectiv Shizuka Mitsui (Japonia).“A fost o seară a violoncelului, până și dirijorul este violoncelist. Toți cei patru concurenți ne-au încântat, fiecare în felul său special, de-a lungul Concursului Enescu. A fost o plăcere să îi ascultăm”, a spus pe scena Ateneului Român marți seară reputatul violoncelist David Geringas, Președintele Juriului Secțiunii Violoncel, care a anunțat rezultatele Finalei.este în valoare de 15.000 de euro, premiul al doilea de 10.000 de euro, iar premiul al treilea de 5.000 de euro. De asemenea, câștigătorul Concursului Enescu 2018 are posibilitatea de a interpreta pe scena Festivalului Enescu, alături de unele dintre cele mai importante orchestre ale lumii.Premiul pentru cel mai bun acompaniator al Sonatei în fa minor pentru violoncel şi pian de George Enescu, în valoare de 4.000 de euro, i-a revenit pianistului Yu Nitahara.Președintele Juriului, violoncelistul David Geringas a acordat de asemenea un premiu special constând într-o bursă de studii Blackmore International Music Academy in Berlin and Vienna, în timp ce dirijorul Paul Watkins i-a oferit câștigătorului Marcel Johannes Kits posibilitatea de a concerta pe o scenă internațională alături de el, anul viitor.