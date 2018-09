Campion mondial la karate Armand Petrescu. Succesul vine la 12 ani. După ce un an și-a căutat “centru de greutate”, poziția firească de apărare-atac

Când ai început?Acum 7 ani de zile. Mă uitam la un film Karate Kid și tot încercăm să-l imit pe băiatul din film.Care a fost momentul cel mai greu?Când mi-am căutat centrul de greutate. E un exercițiu în singurătate, de voință. Zilnic să cauți, să fii în căutarea propriului echilibru. Dacă nu știi de acest centru loviturile îți sunt greșite.Senseiul îți dă un pui de pernă cu puf de plastic și exersezi. Trebuie să stai cu un picior pe ea și să rămâi nemișcat. Teoretic dacă te miști sau dacă nu poți să stai pe ea dacă nu îți găsești echilibrul înseamnă că nu ai centrul de greutate. Perna te dă în toate părțile.Tu și echilibrul. Cum ai făcut?M-am concentrat pe punctul pe care-l consideram centrul meu. Dar mi-am dat seama ce greșeam numai după ce m-am filmat. Întradevăr eram prea ridicat în anumite poziții.Un an de zile ai căutat centru de greutate?Da. Și știți era un lucru de care nu țineam seama. Creșteam. Crescusem foarte mult în înălțime. La toate astea trebuie să fii atent. Să fii conștient. Mă concentram zilnic. Trebuia să nu mă mișc, să nu cad de pe pernuță.Când “ți-ai luat-o”?Și la Campionatul Mondial acum. Eu sunt concentrat la adversar, la arbitru și la senseiul meu. Și a fost un moment în care senseiul meu nu era la scaunul de antrenor. Și tot câutându-l cu privirea adversarul a luat un punct. El mă ajută foarte mult când e lângă mine. Îmi spune la ce trebuie să am grijă, mă încurajează.Născut la 22-februarie-2006 Studii clasa a VII-a Sc. Gimnaziala Ianculuia inceput in nov. 2011 la clubul IKUEIKAN sub indrumarea lui Sensei NUKINA Nobuyuki (3 antrenamente/sapt) a participat la numeroase cantonamente/ stagii de pregatire in tara si strainatate din iunie 2016– (N.B. urmatoarea centura este neagra, dar pt. sustinerea examenului trebuie sa aiba 14 ani impliniti) din 2013 selectionat in lotul national din 2012 a participat la competitii nationale si internationale (de obicei la 4 categorii: kata individual si echipe; kumite individual si echipe):a participat la concursul CUPA IKUEIKAN - a obtinut 5 medalii de bronz, 7 medalii de argint, 8 medalii de aur din 2013 → 2018 a participat la– a obtinut 2 medalii de bronz, 6 medalii de argint, 11 medalii de aur (cel putin 1 medalie de aur la fiecare editie) nov. 2016 – medalie de aur kata echipe baieti copii 3 la EUROPEAN WADO KAI KARATE CHAMPIONSHIPS, Visé, Belgia oct. 2017 – 2 medalii de bronz (kata echipe copii 10-13 ani baieti si kumite individual copii 3 baieti) la EUROPEAN WADO KAI KARATE CHAMPIONSHIPS, Olbia-Sardegna, ItaliaTitluri Campion national al Japoniei Component al lotului national al Japoniei etc. Nationalitate Japoneza: nascut in 1973 in Nagoya, JaponiaStudii Facultatea de drept, Kinki University, Osaka JaponiaScopul ikueikan SHIN-GI-TAI (Spirit-Tehnica-Corp) Perfectionarea spiritului si caracterului prin KarateConstituit in 1934 de catre maestrul fondator, OTSUKA Hironori (1892-1982). Wado-ryu a aparut prin imbinarea Karate-ului venit din Okinawa cu arta martiala traditionala Japoneza, Shinto-Yoshin-ryu Jyu-jutsu, fiind un stil de Karate cu radacini in vechea Japoniei.De mai mult de 70 de ani acest stil de Karate a trecut printr-un proces de perfectionare si transformare, dar a pastrat, in primul rand, bazele traditionale si a format de-a lungul anilor multi campioni mondiali, europeni si nationali.Caracterul WA din cuvantul Wado este preluat din primul articol al primei constitutii japoneze care a fost elaborata de SHOTOKU TAISHI. Acest prim articol stipuleaza ca WA (armonia) este insusi spiritul Japoniei – spiritul Japonez. Caracterul DO inseamna drum, cale si prin asta intelegem calea de urumat, calea dreapta pe care trebuie sa mergem.Otsuka HironoriPrin urmare Wado ne arata ca BUDO (artele martiale) sunt o calea armoniei si toate tehnicile folosite trebuie a se supuna acestei armonii generale.Wado inseamna armonia dintre cer pamant si oameni, armonie bazata pe comuniunea dintre trei elemente esentiale.Karate este imbinarea dintr-e o arta martiala din Okinawa, numita “TI” si Kenpo (o arta martiala adusa de comerciantii chinezi). Karate-ul a devenit foarte raspandit o data cu interzicerea folosirii armelor si luptele cu provincia Satsuma (astazi Kagoshima) in 1609. In sec.20 sensei Funakoshi Gichin si alti mari sensei au introdus karate-ul in toata Japonia. De asemenea sensei Otsuka Hironori a creat Wado-ryu prin imbinarea stilului traditional de karate cu elemente de jyu-jutsu. Ikueikan IKUEIKAN (Educatie Inteligenta) a fost infiintata in Japonia acum 35 de ani (avand sediul central in orasul Nagoya Japonia) de catre sensei Matsusaki, 6 dan Wado-ryu. Este o sala de Karate care a dat campioni mondiali, nationali, membri ai echipei nationale a Japoniei si castigatori a numeroase titluri, dar, in primul rand, a ajutat mii de tineri sa se pregateasca pentru viata cu tarie de caracter. La aceasta sala s-a format si sensei NUKINA Nobuyuki, 6 dan Wado-ryu. In mai 2003 IKUEIKAN Japonia si-a deschis o filiala in Romania-A.C.S. IKUEIKAN Romania condusa de sensei NUKINA Nobuyuki.