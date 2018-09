Tulcea. “Orice om îi place la Dichis’n’blues”. VIDEOReportaj

Tulcea. M-a luat la rost un taximetrist. Cuvinte puține, ce să faci, cursă scurtă. Apoi, recepția era mută și dură. Tulcea, ce să zic, duri, seci, oameni sălbăticiți de Dunăre. Eh, dar când am văzut și pește la suta de grame la restaurant, da, mi s-a pus pata. Cum, domle, unde-i pește gârlă, vorba aia, tu-mi dai suta de grame de pește la 12-20 lei? Și-mi spui că nu se știe cât e peștele de mare. N-am pus limba, am pus furia.Ș-o găsesc. Acolo e Festivalul de blues a lui Cristian Antonescu de la Tulcea. Un clopot bate domol, ciorile țin ritmul. Privesc cerul. “E plasă, am pus-o contra ciorilor" - Antonescu îmi spune. Și tot el, fără rușine, fără regrete adaugă: "din clipa asta nu mai e treaba mea". Acum vorba lui Dăncilă "Orice om îi e teamă". Sunt în panică. Cui mă lași, Antonescule? Cristiane ce faci cu mine?Cristian Antonescu & Marcian PetrescuVor cânta în seara asta Morbioli și Phil Gates . Am fost LIVE pe Facebook. Dar nu se compară. Nu, pentru că Morbioli era obsedat de acest "emotional mess".Cu un Ionescu la tobe, te fură gândurile, te fură stările. Și pierzi zmeul. Te întorci din reverie mai varză decât erai. Blues-ul nu-ți dă certitudini, te mess-uiește bine.Vine Phil Gates. Ăsta chiar e fără părinți prin Tulcea. Te rupe. Are-n sânge atâta pasiune că e nociv. Ți-o iei. M-a drogat, fericitul.Cum bestia a coborât de pe scenă, Mircea și Radu Lupașcu, prietenii lui Ioan Big, m-au luat de umăr. "Hai la Phil". E atât de firească frățietatea bluesului la Tulcea.Îi bag: lasă că ai început bleg. Phil din Chicago mă privește: da, așa este. Dar după aia… Da, îi spun, după aia m-ai înebunit. Și insist. Dar cum simți chestia cu publicul, ce barometru ai. Phil mă privește și-mi spune. "De pe scenă simți că lumea aia te trăiește. Te locuiește. Te fură. Înțelegi?"Britanic. Chirurgi. Au tăiat în carne vie. Au dat cu sare pe rană. De aia blues-ul este bun de drumuri lungi, este boală nesfârșită, de maimuță beată, de vodcă, de girafe cu gât să n-ajungi la ele.Blues-ul e de drum lung ca să ai timp să-ți iubești oftica, răul.N-a simțit nici acum mare lucru. Mie îmi ardea carnea pe mine.Căpitanul de pe MirceștiToți cârpiți de somn. Toți plutind spre tărâmuri nebănuite. Ne iubeam anxietățile. Te poți gândi la lacrimă, sau hohot. La trădări, iubiri. Blues-ul te bagă în stări, dar nu-ți dă certitudini. Ești ca-n burta balenei. E cald și bine. Bine, bine, dar totuși. Ce fac eu cu mine în burta de balenă?S-au îmbarcat oamenii și poveștile lor. Eu iar lipit să nu mă rătăcesc de Ioan Big și trupa lui de împătimiți. Dar, iată-mă. Uite, Dunărea.Urcasem pe punte vin Zaiafet de la Vitis și Știucă umplută de la La Liman. Și a pornit Dunărea cu noi. Și ne-a furat Morbioli sufletul printre sălcii, prin plauri. Băi, au cântat Morbioli, Phil Gates, 9 Below Zero, fără încetare. Se întărâtau. Unul după altul. Ziceau simplu: stai, cum, uite! Wow, stai că vin eu. Peste opt ore de blues. Era corabia “nebunilor”. De blues. Destinele ne erau încredințate Dunării, pardon, căpitanului de pe Mircești.Povestea lui Gigi din Râmnicu Vâlcea. În fapt, George Botoran de la Turbonef. Incredibil. Omul toarnă busturi - statui și clopote de biserică. În 2018, în România asta se caută, asta face. Românul își face statuie de viu că nu se știe. Și face biserici lui Dumnezeu, ca să fie primit dincolo.Cristian Antonescu și George Botoran, unul dintre sponsorii Dichis'n'BluesȘi a stat cu el în magazie timp. Și face într-o zi o binefacere de toacă la un călugăraș. Și după vreo lună-două binele se-ntoarce. Vine om care vrea clopotul cel mare. Păi, de ce? Să alunge ciorile și alte lighioane de pe pământurile lui.Omul avea dreptate. Era ora unu la prânz. Arșiță. Și nu ne plăcea. Îndopați cu blues călcăm în baligi și găsim bomba. La bombă cânta Modern Talking. O lume ținută tot pe zaiafet și în șalău umplut ce caută? Shopping. Vin, bere și înghețată.Phil Gates. Popas la Sfântu GheorgheCânta iar fiara de Phil. Apare printre noi un lungan c-o oală plină de cârnați tocmai scoși de pe grătar. Ne îndoapă cu cârnați. Ne-a simțit fragili, avea grijă de noi.Și-ncepe povestea omul. Fost polițist de Tulcea. Om de ajutor pe Corabia noastră, a "nebunilor" acum. “Domle eu n-am luat carnetul niciunuia în Tulcea, da? Doar dacă era cu mortăciune. Altfel nu. Întreb, fac anchetă. Pe vremea lui Ceaușescu era restricție pe carne. Să câutăm în potbagaje. Caut. Dau de șapte miei. Cum, bre? Să trăiți, că ne-am strâns mai mulți și am luat șapte. Bine, bine. Dar acte auto ai? Am. Bravo, du-te. Transpirase omul. S-a întors din Paște. M-a găsit. Șefu’, poftiți. Văd portbagaj cu trei miei. Cum, bă, trei? Bă, eu pot mânca trei miei? Dă carnetul aici. I-am luat carnetul că nu gândea. Păi, ce să fac eu cu trei miei? Pot mânca eu trei?" Am râs în timp ce 9belowZero cânta Sunny.Domle, se ia știuca. Tai subțire carne și os, Pielița-pielea o păstrezi intactă. De asta trebuie să ai mâini de domșoară. Scoți ce e de scos. Și faci amestec din carne de pește, mirodenii și legume. Apoi, pielea cusută ține amestecul. Și Phil Gates cânta.Toți pe punte. Lângă căpitan. Dansam-cântam-lăcrimam de durere că acest căpitan ne trăsese la țărm. Pe Corabie nu mai erau oameni. Corabia nebunilor după blues se întorsese doar cu suflete. Și s-a stârnit o întrebare: care ai văzut, bă, pelicanul creț? Pelicanul creț? Toți știam doar de "în caz de om la apă, călătorii sunt rugați a striga om la apă".Inscripție de pe cabina căpitanului