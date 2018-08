Pepene românesc cu pământ pe el. Crimă. Risc și competiție - dezbatere în supermarketul de pe intrarea Tarcău - București

Am rumegat scena câteva zile. Am privit spre istoria noastră pepenară. Apoi am combinat totul cu noua mentalitate de shopping.Pepenele verde murdar de pământ strămoșesc pentru mine este dovada faptului că a crescut și s-a înverzit, s-a rotunjit pe pământ, că aparține producției țărănești. Citesc în pepenele cu pământ pe el geneza lui și-mi dă încredere. Cumpăr.În anii 1990 piețele românești avreau legume-fructe "stresate". Așa cum erau ele prin pomi, pe și prin pământ. Imperfecte și pline de pământ. Piețele au fost luate în stăpânire de intermediari. Aceștia aveau grijă la prezentare. Anii 2000 au adus supermarketul. Vreo zece ani-cinșpe, chiar, țăranul-fermierul român a fost trimis la plimbare. Ori cultivi legume-fructe fericite, perfecte, ori ne lași.Bine hrănitele legume și fructe. Fericirea de a mânca pepene, gogoșar, roșie, toate perfecte nu a fost umbrită decât acum vreo patru-cinci ani cu întrebări privind autenticitatea lor. Băi, de unde vin toate aceste perfecțiuni?Și când asaltul bio a câștigat piața, supermarketul a răspuns cu “hai, să găsim țăranul-fermierul român și să-i contractăm produsele. Istoria noastră înseamnă astăzi o privire a supermarketului prin curțile fermierilor români. Valorificarea tradiției. Prospețimea produselor. Strategie și asta, da, numită glocală de analiștii consumerismului ( Lipovetsky, Ritzer ).Revolta cumpărătorului: pepenele verde e plin de pământ. Am încercat să înțeleg. Omul avea dreptate. Deci, pepenele e-n supermarket și supermarketul nu este piață. Când intră în supermarket, pepenele nu trebuie să aibă urme de țărănie pe el. Trebuie să fie românesc, dar competitiv, curat, precum cel grecesc, cel mandarinez, turcesc, venezuelean, mă rog, de pe unde vin acești pepeni care ne fericesc, indiferent de anotimp.În supermarket avem brânzeturi fără zăr și curate.În supermarket avem mezeluri fără grăsimi și sânge și curate.În supermarket avem salată verde fără apă, împachetată și curată.În supermarket avem gogoșari, roșii, ardei împachetați și curați.În supermarket avem somon și carne fără os împachetate și curate.În supermarket avem produse congelate împachetate și curate.Deci, și pepenii dacă vor în supermarket trebuie să fie spălați și curați.Logic?