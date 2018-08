Sinaia, în Piața de pe Mal. Ce mânăncă vara asta românii când au ciuperci otrăvite, pepeni cu e-coli și porci cu pestă. REPORTAJ

În Sinaia n-ai piață de țăran. E munte, cine urcă până aici? Ici-colo vezi culegători ai roadelor pădurii. Nu doream altceva: un pepene verde ș-unul galben. În buza pieții de pe Mal o fâșneață, cu cozi grozave și coșuri mari pline de ciuperci. Nu-s ciupercar, ciuperca mi se pare carne. Prefer carnea. Dar, ce să zic, ciupercile aruncate pe grătar fac viața mai gustoasă.Și-ntreb “de mătatărci”, de mănătărci. Și-n fulger trece pe lângă mine replica:- Dar ce v-ați învățat să vă pută? Tot ce este românesc vă pute? Nu vă e rușine!- Mă tem să nu mă otrăvesc.- Păi, da, ciupercile sunt otrăvite, porcii ni-i omorâți, pepenii au ecoli. Ați rezolvat-o voi la București și pe asta, și pe toate. Vara asta murim de foame. Nu se vinde nimic de zvonuri.Privesc stingher. Dar vânzătorul de roșii roze plasează:- De ce domle nu vă place ce-i românesc? De ce domle vreți numai din afară? luați doar de la supermarchete. - Lasă bă omul în pace! E om care a ras toată primăvara lămâi.- Ești răzătoare, domle?Se râde. Mi-am amintit de nota de prin magazine puse în zona citrice, lunile trecute: “coaja nu este de mâncat. Doar miezul.”- Ești cu Soros, da?- Da, sunt, mărturisesc, dar nu el a băgat în lămâi…- Lasă, domle, nu suntem proști.Tot omul cu roșii roze:- Cică Mădălin Ionescu s-a intoxicat cu ecoli de pe pepeni. Concluzia: nu mânca bă pepeni românești că se pune otravă.- Nu știu de ce a pățit Ioescu, iată eu cumpăr pepene.- Dar de ce se ucid porcii? Vreți să n-aibă românul Crăciun.- Eu am luat pepene, nu sunt porcar.- Mănânci zilnic porc?- Nu.- Vezi? România devenit țara stârvurilor, gunoaielor. Pepenii se împut pe teren că au ecoli, porcii se omoară că au pestă. Ce țară e asta. Mata îți convine la București că aveți brocoli, mânânci avocado zilnic. Îți pute pepenele? Mănânci avocado. Dar noi? Îți pute porcul, mănânci somon. Dar noi?- Ne-ați luat și roșia cu țugui. De ce?- Domle, eu am întrebat de ciuperci.- Roșia cu țugui? Ce-ați avut cu ea? că-n țugui sunt chimicale. Sictir! Tu cu banii tăi ce-ai făcut pentru România? Ia bă mătatărci, de ce nu ei? Zi-i fă să ia mătatărci.Și am plecat. Fără mănătărci. Dar pepenele l-am despicat cu frică. Iau ecoli? În ziua aceea n-am avut decât porc la prânz. Pulpă. Și, nu știu cum, dar l-am ciugulit cu silă. Cu gândul am fost la porcii patriei căzuți victime pe cămpurile patriei. Coborâsem de pe munte de dimineață. Mi-era foame că la prânz pepenele și porcul mi-au stat în gât. Amețit de foame, m-am dus spre seară în supermarket. Erau roșii cu țugui și am luat și o brânză. Ce-o să mă fac? Ce-o să pățesc, ca român zic.Ce vară, domle, trăim. vara în care totul e otrăvit în România.